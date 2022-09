Sánchez se cierra en banda

No hay revisión alguna por parte del Gobierno central para incrementar las ayudas al transporte terrestre en Canarias contempladas en el decreto energético y para hacer frente al incremento de la inflación, ni tampoco a una ampliación más allá del 31 de diciembre del pazo de aplicación. Así lo vino a reconocer ayer el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en el debate en el Senado sobre las medidas aprobadas por el Ejecutivo de ahorro energético y para bonificar el transporte público. Sánchez se remitió al acuerdo formado entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Transporte para incrementar la ayuda al transporte terrestre en las Islas del 30 %, aprobado para el conjunto del país, al 50 % reconocido para las Islas. Una vez más, Sánchez recordó que Canarias cuenta con una subvención del 75 % del coste del billete en el transporte aéreo para todo los residentes.

«Esta es una ayuda justa que tendrá que ser reconocida y ha habido una firma entre el Ministerio de Transportes y el Gobierno de Canarias para reforzar las ayudas transitorias al transporte público colectivo del Archipiélago y elevar al 50 % el descuento de los abonos y títulos multiviaje, frente al 30 % de las demás comunidades autónomas», explicó el presidente provocando el aplauso generalizado de la bancada socialista de la cámara. Sánchez respondía así a la reclamación que en este sentido le habían trasladado previamente los dos senadores canarios que intervinieron en el debate, el senador autonómico y líder de CC, Fernando Clavijo, y el senador por La Gomera y representante de ASG, Fabián Chinea.

Inacción

Fernando Clavijo trató de buscarse un hueco en el debate energético en la Cámara alta, muy enfocado política y mediáticamente hacia el primer cara a cara entre Sánchez y el líder de la oposición y del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevando hasta la cámara algunas de las controversias surgidas en las Islas en relación con el decreto de medidas energéticas y para compensar el incremento de la inflación, que CC rechazó el pasado día 25 en el Congreso.

Arremetió duramente contra Sánchez y su gobierno y puso sobre la mesa varios aspectos sobre los que denuncia “inacción” del Ejecutivo en las Islas, cuando no abiertamente una actuación de agravio respecto al resto del territorio nacional, especialmente en relación con las ayudas al transporte público.

El líder del CC inició su intervención con una dura acusación hacia Sánchez, la de estar cometiendo una «indignidad» con Canarias e «insultando» a esta comunidad autónoma por no equiparar la ayuda a las guaguas urbanas e interurbanas en el conjunto de las Islas, y al tranvía en Tenerife, con la que ha aprobado para los trenes de cercanías y media distancia en la Península y Baleares, es decir, el cien por cien del coste de los billetes hasta el 31 de diciembre, limitándolo en el caso canario al 50 %. «Por primera vez en la historia usted ha puesto, por escrito, que los canarios somos ciudadanos de segunda categoría. Usted ha decidido que los trabajadores y estudiantes de Canarias, cuando cojan el transporte para ir a sus empresas o centros educativos, paguen por algo que es gratis en el resto del territorio», le espetó de entrada el senador nacionalista a Sánchez, de quien señaló además que «no sé si eso lo ha hecho por ignorancia o por desprecio, pero es el mundo al revés».

Chinea, por La Gomera, muestra su rechazo y se desmarca del supuesto acuerdo con Torres para aceptar la bonificación del 50%

Y volvió a repetirle lo que desde el principio de conocerse estas ayudas se ha enfatizado desda la mayor parte de los ámbitos políticos de las Islas, que «en Canarias las guaguas son nuestros trenes», denunciando en este sentido que «ustedes han decidido que la gente siga pagando por algo que en el resto de España es gratis». «Usted ha decidido que los trabajadores y estudiantes de Canarias, cuando cojan el transporte para ir a sus empresas o centros educativos, paguen por algo que es gratis en el resto del territorio. No sé si eso lo ha hecho por ignorancia o por desprecio. Pero es el mundo al revés», afiemó Clavijo antes de solicitarle que «corrija el error de su gobierno y del de Canarias y permita la gratuidad del transporte por carretera en las islas». «No hay una sola justificación lógica a que seamos la única comunidad autónoma en la que no se aplica esta medida», señaló el senador nacionalista.

Clavijo también reprochó al jefe del Ejecutivo nacional que no haya puesto sobre la mesa ninguna medida o alternativa para que Canarias pueda aprovecharse de la anunciada rebaja de la fiscalidad al gas. «Señor Sánchez, en Canarias no hay gas, no IVA sino IGIC», recordó Clavijo ante de señalar que la crisis que se avecina para la economía canaria es la de los precios del transporte de mercancías y la del turismo, sector sobre el que advirtió que «puede volver a congelarse su hay una recesión económica en Europa». El Gobierno, según el líder de CC, no ha puesto sobre la mesa «ninguna solución» para enfrentarse a ese posible escenario, con consecuencias parecidas a las que provocó la pandemia sanitaria en el 2020. Por ello, reclamó a Sánchez la actualización de los costes tipo del transporte para «adaptarlos a la nueva realidad que marca la inflación y la subida del precio de los carburantes y que en algunos casos ha hecho que se triplique el precio del flete».

El líder de CC insistió por otro lado en aclarar las cifras sobre llegada de migrantes en patera a Canarias durante los últimos meses y corrigió las que el propio Sánchez ha mencionado en algunas ocasiones asegurando que se ha reducido desde la firma del nuevo acuerdo de relaciones con Marruecos en abril. «Es mentira, señor presidente, ha crecido un 15 por ciento y no lo digo yo, lo dicen los datos oficiales de su Gobierno. ¿Cómo es capaz de sostener esa afirmación en Canarias sin ponerse colorado?», le espetó Clavijo al presidente, a quine afeó su «falta de humanidad» por no acercarse, durante su estancia vacacional en Lanzarote, a dar «palabras de ánimo» a los trabajadores y voluntarios que trabajan rescatando y atendiendo a los migrantes. «¿Es insolvencia o mala fé?”, le preguntó Clavijo a Sánchez repitiendo una pregunta que el propio lider socialista le planteaba a Feijóo para referirse a algunas afirnaciones del líder del PP sobre meteria energética. A este respecto, Sánchez respondió a Clavijo que en agosto de este añó han llegado a las Islas 1.042 migrantes frente a las 1.671 de agosto de 2021, y tras reconocer que «va a haber una presion migratoria por problemas economicos, crisis derivadas de la energia y por los precios alimentarios», aseguró que «nuestra politica es firme en la lucha contra la migracion irregular y el ministerio del Interior está poniendo en marcha nuevas instalaciones».

Clavijo también reclamó al Gobierno que cumpla la propuesta aprobada en el Congreso para aplicar una reducción del 60 % del IRPF en La Palma durante 10 años como medida para propiciar la recuperación económica y normalización de la isla tras la crisis volcánica del año pasado. Pero Sánchez insistió en las ayudas ya aprobadas en este ámbito por el Gobierno, de más de 500 millones, descartando tocar la fiscalidad directa en la isla.

ASG seguirá “batallando”

El representante de ASG, Fabián Chinea, mostró su apoyo a las medidas adoptadas por el Ejecutivo en el decreto energético, pero consideró que no se han tenido en cuenta las peculiaridades territoriales como las de Canarias, y por eso señaló que «nosotros no tenemos gas, ni calefacción, ni trenes de cercanías. Nosotros solo tenemos guaguas y un tranvía en la isla de Tenerife», anunciando a continuación que su partido «seguirá batallando para que los usuarios de nuestras guaguas se beneficien del mismo descuento del 100 % que reciben los ciudadanos que viajen en tren en la Península». De esta forma, el socio menor del Gobierno de Canarias se desmarca también del supuesto acuerdo interno en el ‘pacto de la flores’ para aceptar la bonificación estatal del 50 % en el tranporte terrestre, frente al 30 % aprobado en el resto del país, como compensación al hecho de que Canarias no se beneficie de ‘gratis total’ en los trenes de cercanías y medidas distancias en el resto del país.

Chinea señaló que las perspectivas por la guerra de Ucrania y la subida de la inflación «no son alentadoras» y que todo apunta a que, en los próximos meses, «millones de familias sufrirán las consecuencias de una tormenta perfecta que obligará a muchas de ellas a realizar importantes ajustes en su economía» y a las administraciones a «desplegar nuevamente una amplia cobertura para garantizar la protección social y económica de los más afectados». En todo caso, reclamó a Sánchez que «actúe de manera conjunta con las comunidades autónomas para afrontar un periodo que va a ser muy complejo para millones de familias”, considerando que para que las medidas que se adopten sean eficaces, deberán consensuarse a través de la Conferencia de Presidentes o del debate sobre el Estado de las Autonomías en el Senado.