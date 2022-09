Torres: «Hemos pasado de ser una Canarias llorona a ser líderes»

El presidente de Canarias y secretario general del PSOE en las Islas, Ángel Víctor Torres, confirmó ante el comité regional del partido su intención de optar a la reelección en 2023. La decisión de Torres fue aplaudida por sus compañeros. En su intervención se mostró convencido de que su presidencia «deja una Canarias mejor que la que recogimos en 2019, pese a las adversidades», y unas islas que han cambiado respecto «a las que dejaron los que gobernaron antes» porque «hemos pasado de una Canarias llorona a una que propone y es líder». La reunión, celebrada ayer en Puerto de la Cruz, sirve para preparar al PSOE canario de cata a los próximos comicios regionales y municipales de mayo de 2023. En esta cita con las urnas, los socialistas aspiran a «ganar las elecciones y revalidar la mayoría de las instituciones y, por supuesto, la Presidencia de Canarias». Torres remarcó que quiere «hacer historia» y conseguir que, por primera vez, repita en el cargo un presidente socialista para «avanzar en una Canarias más justa en lo social, propositiva y orgullosa». Sin embargo, reconoció que esta es una aspiración complicada, por lo que no descarta «sentarnos a negociar con las fuerzas que compartan las claves de nuestro programa político».

El presidente canario se mostró ambicioso y optimista respecto al futuro: «Engañaría a la opinión pública si no dijera que el objetivo del PSOE es, ¿por qué no?, hacer historia y lograr la primera mayoría absoluta en Canarias, aunque tengamos una ley electoral que no lo pone fácil. Si no se consigue, nos sentaremos a hablar con fuerzas políticas que comparten un programa de gobierno que apuesta por la sanidad pública, la educación pública, los derechos sociales, la justicia social, la igualdad y una Canarias que es una sola, con ocho islas, pero una sola. Diciendo siempre la verdad, siendo coherentes y dando la cara».

Este encuentro sirvió, además, para dar cuenta y hacer balance de «estos tres durísimos años», en los que el Ejecutivo ha tenido que dar respuesta a situaciones complicadas como la quiebra de Thomas Cook, la llegada de la pandemia de la covid-19, el confinamiento, el fenómeno migratorio o el volcán de La Palma. «Tenemos una sanidad pública que es capaz de abrir este año más camas que en los últimos diez; una educación que ya tiene plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años y 2.600 docentes más; la primera ley canaria contra el cambio climático; buenos datos económicos y de inversión, con un convenio de carreteras resuelto, y un Gobierno de Canarias que invierte más que nunca; los datos del sector primario, donde hemos podido salvar el Posei, o los datos, junto a nuestros socios, en Derechos Sociales, austeridad, rigor presupuestario y turismo», destacó Torres.

En su opinión, la gestión del Gobierno ha cambiado la visión del Archipiélago y ha indicado que es normal que ayuntamientos y cabildos quieran ser sedes de los nuevos organismos que acogerá las islas como el centro nacional de Vulcanología o la Agencia Europea del Turismo aunque se ha mostrado convencido de que sea donde sea , beneficiará a las ocho islas. «Algunos pensando en las elecciones entienden la gestión pública como el ataque de otras administraciones y así desvían la atención sobre su gestión y eso es un gesto de cobardía», apuntó Torres.

«Todo es mejorable»

Frente a los que auguran un cambio de ciclo en 2023, Torres respondió que «el cambio de ciclo se dio en mayo de 2019 porque 26 años después conseguíamos presidir Canarias de nuevo y obtuvimos los mejores resultados municipales en la historia de nuestra organización». Asumió que «todo es mejorable, hemos cometido errores y vamos a seguir cometiéndolos; pero estoy convencido de que estamos entregando una Canarias mejor». Sin embargo, afirmó que el PSOE ha sabido «encarar los problemas», defender el estado del bienestar y «la Canarias que queremos: una Canarias orgullosa, que defienda sus valores, a sus ancestros, su idiosincrasia y su identidad, pero con sinceridad y no con folclorismo».

Negó ser un presidente «sumiso en Madrid» y reconoció que «se han producido diferencias» con sus compañeros de partido en el Gobierno de España, pero matizó que «hay que ser justos» y puso en valor «todo lo conseguido» respecto al uso de los remanentes y el superávit de los ayuntamientos, el convenio de carreteras, los Ertes y los ICO, «que salvaron la economía de Canarias», las ayudas a La Palma o la aportación presupuestaria del Estado a Canarias.

También se ha referido a la estabilidad política conseguido con los socios del Gobierno de Canarias y ha recomendado que ante «el ataque feroz y la calumnia» se responda «con argumentos, datos y razonamientos». Como ejemplo ha aludido a la polémica sobre la gratuidad del transporte en Canarias y a la acusación de la oposición de crear un trato discriminatorio respecto al transporte en la Península.

En este primer comité regional tras el XIV Congreso del PSOE de Canarias, Torres recalcó que «hasta el día 15, los alcaldes y alcaldesas del PSOE pueden trasladar su predisposición a repetir como candidatos y candidatas a las elecciones de mayo, y ya hemos recibido 25 propuestas de compañeros y compañeras que dicen aquí estoy, cuenta conmigo y vamos a trabajar juntos. Y serán más en los próximos días».

También fue explícito respecto a la reconciliación del PSOE con el alcalde de Arona, José Julián Mena, de quien dijo que «es compañero socialista y ya ha mostrado su predisposición a ser candidato de nuevo». Una candidatura que saldrá adelante salvo que se oponga más del 50% de la asamblea local, algo que Torres no ve previsible. Además, hizo un llamamiento «conjunto», en el que incluyó a la dirección del PSOE y a Mena, para «reconducir con todos los compañeros que se presentaron en aquellas elecciones de mayo de 2019 y fortalecer y hacer más grande al PSOE en Arona».