Yulian sigue en la platanera

La imagen del joven Yulian Lorenzo ennegrecido por la ceniza adherida a su cuerpo mientras cargaba una piña de plátanos sobre su clavícula izquierda, obra del fotógrafo Kike Rincón, se convirtió hace algo más de once meses en un símbolo de resistencia: trataba de salvar a la desperada la cosecha cuando el volcán de Cumbre Vieja seguía activo.

Casi nada ha cambiado entre esa foto y el Yulian que sigue acudiendo cada día a la platanera. Lo del casi no está vinculado con las secuelas del proceso eruptivo, sino con unas pruebas médicas que él espera eviten tener que pasar por un quirófano. De resto, todo igual. Sin novedades en casa y, a su vez, sin noticias contundentes de la ansiada reconstrucción. «Se habla de lo que van a invertir aquí y allí, pero la sensación que tienes cuando vas al Valle de Aridane [él ha crecido en Las Indias, en el municipio de Fuencaliente] es que la cosa está parada».

Aunque la producción de plátano se desarrolla con relativa normalidad –hay días en los que la ceniza continúa siendo un enemigo– en la zona en la que él trabaja, Yulian no oculta que en Los Llanos de Aridane y Tazacorte, principalmente, se están dando situaciones extremas.

Plataneras sepultadas por la lava que son irrecuperables, raíces quemadas o plátanos afectados por las cenizas que no se pueden colocar en el mercado. Ante este panorama tan adverso, muchos son los agricultores que han optado por resembrar. Empezar de cero y aguardar a ver qué rendimiento pueden sacar en dos años. El problema es que algunos depósitos están vacíos y los ERTE ya no solucionan las vidas de los que han perdido su trabajo. Para complicarlo todo un poco más, el agua de regadío no abunda y el sistema de bombeo auxiliar desde Puerto Naos genera graves controversias por las limitaciones.