El Polisario se descuelga de la cumbre saharaui en Gran Canaria y se reivindica como único representante de su pueblo

El Frente Polisario no acudirá a la Primera Conferencia Internacional por la Paz y la Seguridad que organiza el Movimiento Saharaui por la Paz (MSP) en Las Palmas de Gran Canaria los días 22 y 23 de septiembre. Así lo ha confirmado el delegado del Polisario en Canarias, Hamdi Mansour, quien aseguró esta mañana que los representantes de la organización no han recibido “ninguna invitación” y reconoció que aunque exista esta intención, no irán a la conferencia porque no quieren participar en “un evento organizado por un movimiento que no representa a nada ni nadie”. Según las palabras del líder independentista, el movimiento encargado de organizar la cumbre no tiene repercusión ni "dentro del Polisario, ni en los campamentos de refugiados, ni en los territorios bajo la influencia marroquí". Por su parte, el presidente del MSP, Hach Ahmed, aseguró haber cursado la invitación hace más de 20 días. “Lo hicimos a través de su oficina en Madrid y a través del portal del Ministerio de Asuntos Exteriores del Polisario, otra cosa es que no les interese venir”, apuntó Ahmed.

El objetivo es reunir en la Isla a políticos, especialistas de renombre y una amplia representación de la sociedad civil saharaui para debatir sobre la solución del conflicto del Sáhara Occidental. La organización ya ha confirmado que asistirán el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el exministro José Bono y el diputado de la Eurocámara, Juan Fernando López Aguilar. Representantes del movimiento han confirmado, además, la presencia de representantes de la ONU, lo que no ha gustado entre los miembros del Polisario. “Que vaya a venir alguien en nombre de la ONU es una mentira tan grande como el tamaño del sol, Naciones Unidas no ha participado nunca en estos asuntos porque siempre se ha mantenido neutral”, afirmó Mansour, quien aseguró que la organización va a ponerse en contacto con la ONU para aclarar esta cuestión. Por su parte, los representantes del MSP insistieron hoy en que la invitación y la confirmación de este grupo de carácter internacional "existe". Los representantes del Polisario están convencidos de que el MSP es un "invento" creado por las autoridades marroquíes para conspirar contra ellos y que es el mismo gobierno el que los subvenciona. "Quieren hacer ver a la sociedad que se trata de un movimiento paralelo, pero es falso, solo buscan generar confusión y tergiversar la lucha del pueblo saharaui", apuntó Mansour.