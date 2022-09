El diputado de Sí Podemos, Francisco Déniz, puso de relieve esta semana en el Parlamento de Canarias la precaria situación de empleo que viven los trabajadores del turismo en Canarias. La peor de todas las situaciones es la de las limpiadoras de pisos, las conocidas como kellys, que cobran 1,92 euros por limpiar una habitación.

El empleo que genera el turismo en Canarias es de "bajísima calidad", precario y temporal, destacó Déniz, quien se pregunta si el turismo genera tanto desarrollo económico por qué la tasa de paro en las Islas no baja del 20%. En esta línea, comentó que el turismo tiene "una cara b" y ve una "humillación" para Canarias que se reconozca que no hay alternativa al turismo de masas.

Esta intervención surge como respuesta a la comparecencia el martes en el Parlamento de Canarias de la consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, quien informó de que la Inspección de Trabajo ha realizado 10.775 actuaciones en lo que va de año en el turismo, posibilitando la transformación de 1.641 contratos en indefinidos y el afloramiento de1.513 empleos.

Por su parte, Déniz advirtió de que una limpiadora de pisos externalizada cobra 1,92 euros por habitación y el número ha pasado de 17 o 19 a 25 por día y el sueldo en zonas turísticas "no cunde" porque los precios de la vivienda "son carísimos".

Asimismo, el diputado de Sí Podemos comentó que hay "problemas ambientales", como demuestra el cierre de las playas de Candelaria por microalgas, y subrayó el hecho de que el turismo "expulsa" a los canarios de las zonas turísticas por culpa de la "gentrificación".

Totalmente en desacuerdo con el planteamiento de Francisco Déniz y su partido, Sí Podemos, se mostró el diputado Ricardo Fernández, de Ciudadanos. Fernández rechazó que el turismo genere un empleo de baja calidad pues está todo estipulado en los convenios de hostelería negociados por patronal y sindicato, donde ya funcionaba la figura del fijo discontinuo.

En cuanto al encarecimiento del alquiler en zonas turísticas lo vinculó al alquiler vacacional, algo "totalmente lícito" porque muchos son pequeños ahorradores, y a la falta de vivienda pública debido a la falta de construcción en los últimos años.

Fomento de la turismofobia

En el mismo sentido, censuró a Sí Podemos que defienda la "turismofobia" y trate de echar de las islas a los nómadas digitales, devolviendo a la actualidad la polémica abierta la semana pasada en torno a este asunto.

No fue la única crítica que recibió la intervención de Déniz. También Carlos Ester, diputado del PP, se sumó a la fiesta. Comentó que el turismo está regulado vía convenio y criticó a Sí Podemos por "criminalizar" al turismo y los empresarios cuando es el subsector que ayuda a Canarias a salir de la crisis económica.

Añadió, asimismo, que la pobreza no se debe al turismo sino a las "malas políticas" de los gobiernos central y autonómico y no entiende por qué "siguen exprimiendo" a los canarios y no utilizan la recaudación para ayudar a las familias más desfavorecidas.

Por su parte, Jesús Ramos , de Asamblea Socialista Gomera, el partido de la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, se preguntó "qué sería" de Canarias si no hubiera turismo, otra cosa es que se cumplan los derechos laborales, para lo que ha pedido más inspecciones, sin obviar los bajos salarios estructurales que hay en las islas.

Dijo también que hay que "sentar las bases" de un turismo más sostenible y de más calidad y que no se debe "demonizar" al sector, un argumento también usado por Luis Campos, portavoz de NC-bc, aunque en una postura más neutra. Campos descartó "demonizar" el turismo por su aporte a la economía del archipiélago aunque dejó claro que tampoco puede haber "adoración" al turismo por encima de todo "y a cualquier coste".

Así, lamentó el turismo "de tierra quemada" que ocupa todo el territorio y busca "cuantas más camas mejor" recordando que en la época de la presidencia de Román Rodríguez (1999-2003) se llegaron a paralizar más de 400.000 camas.

Asimismo, reconoció que hay "precariedad" en el turismo y que no se puede negar, poniendo como ejemplo al colectivo de limpiadoras de piso, si bien hay muchas empresas que cumplen los convenios colectivos.

Por su parte, Nereida Calero, de Coalición Canaria-PNC, indicó que sin el turismo Canarias estaría "peor" y pese al impacto de la pandemia ha logrado "levantarse" solo con "parches aislados" del Gobierno y sin un plan de recuperación que se prometió a nivel estatal. Criticó que el Gobierno canario no ponga en marcha un alivio fiscal "temporal" para hacer frente a la inflación y que no caigan los beneficios y no entiende que Sí Podemos no esté preocupado por las 700 familias que se quedarán sin empleo por el cierre de los hoteles RIU de Corralejo.

Yolanda Mendoza, del Grupo Socialista, indicó que hay que perseguir las "excepciones" en las que no se cumplen los convenios colectivos y ahí hay un "desafío" para crear un "escudo" de protección a los trabajadores.