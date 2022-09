El Tribunal de Cuentas deja en 75.000 euros la multa a NC por no rendir balance en 2018 y 2019

El Pleno del Tribunal de Cuentas acordó el jueves imponer a Nueva Canarias (NC) una sanción de 75.000 euros por una infracción “muy grave” tras no haber presentado sus cuentas durante los ejercicios de 2018 y 2019. La resolución la adoptó el órgano fiscalizador de los partidos políticos en un pleno extraordinario donde no se abordó sin embargo el expediente sobre el ejercicio de 2020, que el ahora partido extinguido por sentencia de la Audiencia Nacional y “cancelado” en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior tampoco comunicó en la fecha legal establecida.

Es la primera vez que el TCu aprueba una sanción de este tipo, según confirman fuentes de la entidad, dado que hasta la fecha no se ha dado ningún caso que un partido sujeto a control no presenta sus cuentas en España. La extinta NC consta ahora y desde el pasado 30 de agosto con la denominación Nueva Canarias-Bloque Canarista, para poder hacer frente a los procesos electorales del próximo año, pero sus dirigentes han señalado que volverán a solicitar a Interior que vuelva a inscribir a la formación con su antigua denominación, y que pedirán la anulación de la sentencia que causó su extinción.

La sanción ha sido comunicada al administrador de la ex formación política al no constar ya oficialmente esta como tal, y puede ser recurrida en el ámbito contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, en cuyo caso la ejecución queda suspendida hasta que éste resuelva. Sin embargo, a razón de otros recursos económicos ante el Alto Tribunal, el modus operandi obliga a la presentación de un aval por el importe de la sanción. Una cantidad a la que habrá que sumar el coste de abogados y procuradores. Esta es una de las razones por las que el tribunal que preside Enriqueta Chicano reclamó al Ministerio de Interior retener los 7.576 euros mensuales que estaba recibiendo NC hasta el pasado julio en concepto de subvención para gastos de funcionamiento y seguridad. Dichas retenciones ya se han practicado en las mensualidades de julio y agosto, aunque algunas fuentes consideran que el TCu podría ordenar la devolución de las cantidades percibidas durante el año transcurrido desde la extinción legal del partido en julio de 2021 como garantía de cobro de la sanción.

La multa impuesta por el órgano fiscalizador de los partidos obedece a una interpretación más benévola de la ley de financiación de partidos, ya que en ella se habla de una sanción de entre 50.000 y 100.000 euros para las infracciones “muy graves” por la no presentación de las cuentas durante dos años seguidos o tres alternos, sin especificar si dicha multa es por cada ejercicio no comunicado. En este caso, se ha decido imponer la cantidad media de entre las cifras que contempla la ley, pero para los dos años en que NC incumplió la obligación de rendir balance, no para cada uno de ellos, en cuyo caso la multa habría sido de 150.000 euros. Cabe señalar en todo caso que NC tampoco comunicó en plazo sus cuentas correspondientes a 2021, pero sobre ese incumplimiento aún no hay expediente abierto por parte del TCu.

El secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, aseguró hace dos días que la formación pedirá al Ministerio del Interior que vuelva a inscribirla en el Registro de Partidos con su identidad de siempre, porque “nunca ha dejado de existir”, y solicitará la nulidad de la sentencia que dio por extinguida a la formación en un proceso del que no fue parte. “Estamos en el Gobierno de Canarias, en el Cabildo de Gran Canaria, en numerosos ayuntamientos, teníamos hasta hace unas semanas un diputado en el Congreso, contamos con grupo político en el Parlamento de Canarias... Pero por si aún hubiera dudas, vamos a enviar al Ministerio del Interior 20.000 folios de documentos que demuestran que existimos”, afirma el dirigente nacionalista.

El responsable de Organización del partido ha explicado que acaban de recibir el expediente de ese procedimiento y han comprobado que les notificaron cuatro veces la situación: tres a la sede que abandonaron hace años en la calle Venegas de Las Palmas de Gran Canaria y una cuarta en un domicilio donde su presidente, Román Rodríguez, vivió hace una década, pero que ya no es su casa.

Pero NC no da la batalla por perdida: quiere recuperar su identidad "de siempre" y, por eso, pedirá a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que declare nula la sentencia de 2021, por defectos de notificación que le han generado indefensión, y, al mismo tiempo, solicitará al Ministerio del Interior que "reactive" la inscripción de "Nueva Canarias". Ramírez dará ha convocado para mañana una rueda de prensa para explicar los pasos que dan a dar ahora los 'canaristas'.