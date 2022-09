Sin noticias de la reconstrucción

Hace unas horas, la Delegación del Gobierno central en Canarias prohibió una manifestación que pretendía celebrarse hoy domingo en el costado sur del colegio de Puerto Naos –en Los Llanos de Aridane– como acto de protesta por la gestión pública de la catástrofe volcánica. Un acto de protesta caldeado por la insólita pachorra de las autoridades – en especial el Gobierno autónomo– ante la desesperación de los antiguos habitantes de la localidad, un pueblo fantasma a causa de los gases tóxicos que sigue expectorando la tierra como un veneno. El pretexto para impedir que unos vecinos malheridos económicamente, emocionalmente exhaustos y cada vez más indignados expresaran su hartazgo es que no habían comunicado por escrito la convocatoria de la manifestación a la Delegación del Gobierno «con un plazo mínimo de diez días naturales, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1983».

Para los convocantes, esta respuesta oficinesca y ordenancista ha sido casi una provocación. El comentario más común es que ni siquiera les dejan manifestarse. Que el delegado del Gobierno en Canarias sea además un palmero –el socialista Anselmo Pestana, entre otras muchas cosas, expresidente del Cabildo de La Palma– empeora la situación y da alas a la hipótesis de que el Gobierno autonómico pretende disolver cualquier protesta, cualquier crítica, cualquier disidencia, mientras dedica sus mayores esfuerzos en ensalzar su gestión de la aguda crisis que vive La Palma desde hace un año y que está lejos de despejarse. Porque mañana se cumplirá un año desde que el cielo nocturno se incendió y las estrellas dejaron de brillar y La Palma vio su rostro demudado y roto en un espejo de ceniza y azufre.

El pasado viernes, el Ejecutivo regional emitió un breve informe en el que selecciona las principales magnitudes económicas y financieras de las medidas y ayudas para la emergencia y la reconstrucción de La Palma. En el dossier se afirma que el balance de las ayudas «ya entregadas» se eleva a más de 565 millones de euros. Llama la atención que el Gobierno compute en dicho documento como fondos propios los 18.400.000 euros en donaciones recibidas por los ayuntamientos y el Cabildo palmero o diversas cantidades del Consorcio de Compensación de Seguros. Otras cantidades consignadas son incomprensibles (los 400.000 euros destinados al «apoyo al proyecto de participación y escucha activa comunitaria») o asombrosamente mezquinas (60.000 euros de indemnizaciones si has perdido tu casa, a los que se han acogido unos 500 ciudadanos, es decir, 26.630.000 euros), llegando incluso a computar como recursos económicos destinados a la crisis palmera los 300.000 euros «en equipamiento y personal» de la oficina de atención a las personas afectadas y al Registro Único en la Oficina de Atención a los damnificados abierta en Los Llanos. ¿Por qué no añadir el sueldo del Comisionado Especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo? Pero eso es lo de menos.

Pocos niegan que en la etapa inicial de la catástrofe, el Gobierno canario desplegara con rapidez y habilidad medios económicos y logísticos para atender la emergencia más inmediata. Eso y la capacidad técnica y profesional del Instituto Volcanológico de Canarias, que informó puntualmente de las señales previas de la erupción y predijo el peligro inminente, activando el Pevolca y consiguiendo así proteger vidas, emitió una señal de tranquilidad y esperanza en medio del aterrador impacto económico y social que ocasionaron el fuego, la lava y la ceniza.

En sus tres meses de actividad, el Tajogaite destruyó 1.646 edificaciones (1.345 de uso residencial) y sepultó bajo coladas una más de 1.250 hectáreas, 73 kilómetros de carreteras, cientos de miles de euros en mobiliario urbano, 369 hectáreas de cultivo, mayoritariamente plátanos, y miles de metros de conducciones de agua y tendido eléctrico. Pero esas cifras no permiten comprender todo el daño causado al corazón económico y a la cohesión social de La Palma, igual que las cantidades dinerarias con las que se enmedalla el Gobierno de Canarias, ante la irritación creciente del Cabildo Insular y de los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, enmascaran las deficiencias y disfunciones de la intervención del gabinete de Ángel Víctor Torres.

Los ayuntamientos debieron ser –y así lo reclamaron siempre– los primeros agentes en la reconstrucción del territorio y del tejido socioeconómico destruido. Para eso –obviamente –deberían disponer de los recursos financieros indispensables a fin de enfrentarse, en primer lugar, a la reconstrucción de infraestructuras como caminos vecinales, agua, alcantarillado, mobiliario urbano, transporte. Fue precisamente Anselmo Pestana, en una reunión informativa sobre el convenio con el Ministerio de Política Territorial, quien informó a los representantes municipales que el Estado correría con un 50% de los costes, debiendo aportar los ayuntamientos el otro 50%. Eso fue en febrero pasado y, pese a la insistencia de los alcaldes, los porcentajes han sido inamovibles.

En el caso del Ayuntamiento de Tazacorte tendría que gastarse dos millones de euros (su 50%) lo que significa más de dos millones de euros. El presupuesto anual del ayuntamiento bagañete apenas llega a los seis millones de euros. Tendría que sacrificar casi el 35% del mismo para hacer frente a la reconstrucción. El Paso debería aportar para su reconstrucción unos nueve millones de euros con un presupuesto anual de unos once millones. Los Llanos afronta un gasto similar para la reconstrucción, unos doce millones de euros, con un presupuesto anual de unos 23 millones. Desde hace varias semanas ha comenzado a sufrir problemas de liquidez; antes de fin de año, Tazacorte y El Paso padecerán (lo tienen previsto) “tensiones de Tesorería”. En el último trimestre del año pasado los tres ayuntamientos debieron asumir gastos extraordinarios con empresas que se comprometieron en una situación crítica y han debido abonárseles la totalidad de sus servicios a lo largo de 2022. Y pese a la paciente insistencia en todas las reuniones (incluidas las celebradas con Ángel Víctor Torres y Pedro Sánchez) los alcaldes no han recibido respuesta. Los tres coinciden en que el Gobierno central debería abonar el 100% de la reconstrucción de servicios e infraestructuras tratándose de municipios económicamente modestos, si acaso en colaboración con el Gobierno autónomo y Cabildo de La Palma. Pero la postura de Madrid se ha mantenido inflexible. Torres y su equipo han guardado al respecto un silencio tan tenaz como la insistencia de los alcaldes. Que los tres municipios más directamente afectados por la erupción volcánica corran un peligro próximo de asfixia financiera no parece síntoma de una intachable voluntad de colaboración institucional por parte del Gobierno.

Nadie ha cuantificado las cantidades necesarias para la reconstrucción pero políticos y técnicos hablan de entre 3.000 y 5.000 millones en el próximo lustro

En realidad, las críticas a los gobiernos central y autonómico no se detienen en este o aquel aspecto. Existe un amplio consenso en reconocer abiertamente algunas medidas implementadas por el Gobierno autónomo: las ayudas concedidas a las explotaciones agrarias –el sector platanero ha recibido 14.630.000 euros, aunque en parte se trate de indemnizaciones– y la velocidad de los esfuerzos para recuperar el agua de riego, por ejemplo. Pero alcaldes, concejales, empresarios y plataformas vecinales coinciden en que el problema de la normalización es «estratégico». De nada sirve inyectar dinero en la mayoría de los ámbitos económicos y productivos si no se desarrollan ciertas reformas y reorganizaciones de carácter legal, normativo, fiscal y urbanístico. Lo que le urge a La Palma es una acción política e inversora de carácter transversal a partir de una estrategia consensuada que pase de la emergencia y la rehabilitación a una auténtica reconstrucción, lo que exige, a medio plazo, reinventarse el modelo de desarrollo económico de la Isla Bonita. Pero en esto el Gobierno español no parece tener prisa. Tardó más de medio año, una vez que el volcán dejó de rugir, en nombrar un comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, el pasado 6 de junio. Según lenguas maliciosas resulta difícil saber a lo que se dedica el comisionado, Héctor Izquierdo, fugaz secretario de Estado de Hacienda. No deja de ser curioso (y significativo) que sea el Gobierno central el que haya designado a un comisionado, pero el Gobierno autonómico no. Algunos lo achacan a que el presidente Torres quiere asumir el máximo protagonismo en este brete, otros a que tanto Podemos como –sobre todo– Nueva Canarias adelantaron al presidente que el nombramiento debería consensuarse entre todas las fuerzas parlamentarias que sostienen al Gobierno.

Abreviar los procedimientos administrativos y simplificar más para empresas y particulares los trámites burocráticos; bajar coyunturalmente impuestos y tasas; informar más y mejor a la ciudadanía sobre las dificultades y las alternativas creando órganos de debate público; impulsar herramientas jurídicas y reformas legales en materia de expropiaciones, indemnizaciones y arrendamientos y revisar las normas urbanísticas vigentes en todos los niveles. Son algunas de las medidas que más repetidamente exigen los agentes políticos y sociales palmeros. Y, por supuesto, más dinero, más recursos técnicos y más personal administrativo para gestionarlos con eficacia y eficiencia.

Nadie ha cuantificado convincentemente el monto de las cantidades necesarias para culminar la reconstrucción y poner las bases para una reorientación de la actividad económica en La Palma, pero dirigentes políticos y técnicos hablan de entre 3.000 y 5.000 millones de euros extraordinarios en el próximo lustro, cifras no muy distantes a las que han reconocido ocasionalmente portavoces del Gobierno autonómico. Uno de los retos es el propio Cabildo de La Palma, obligado a aumentar su personal, su instrumental tecnológico y su capacidad gestora. Es toda la isla la que debe ponerse en marcha, algo que se resiste a entender no solo el Gobierno autónomo, sino los propios palmeros, desconcertados al reparar dramáticamente en que ha acabado para siempre la dulceamarga decadencia por la que se desliza la isla –con todas las excepciones de rigor– desde hace más de un cuarto de siglo.

Con todo existen dos espacios en los que la crítica ha alcanzado niveles exasperados: la vivienda y el plan de empleo extraordinario. Un año después de estallar la erupción volcánica casi 200 personas siguen alojadas en hoteles. Las 500 familias que han conseguido alquilar una vivienda se encuentran con que la ayuda pública solo cubre la mitad del alquiler. Todavía no llegan a 140 las viviendas entregadas hasta le fecha. Cuando el Gobierno señala en su dossier que han gastado 11.860.000 euros en promociones de vivienda en Brena Baja, El Paso Tazacorte, Fuencaliente y los Llanos, un total de 174 unidades, se olvida de precisar que en su gran mayoría no están entregadas todavía. Los damnificados viven todo este lento y enracimado proceso como un tormento y recuerdan agriamente como varias de las viviendas modulares asignadas –que a nadie entusiasman, la verdad sea dicha– se pasaron meses en un contenedor y paralizadas en el puerto de Las Palmas.

Peor es lo ocurrido con el Plan Extraordinario de Empleo y Formación de La Palma (PEEFP). Nada menos que 60.900.000 euros para la contratación de más de 3.500 personas hasta principios del próximo año. Para hacerse una idea, el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) para 2022 está dotado con apenas 42 millones de euros. El Plan Extraordinario ha supuesto una distorsión brutal del mercado de trabajo en La Palma con unas consecuencias económicas y empresariales inequívocamente negativas, algo que empezó a calibrarse a principios del verano, cuando en la restauración, en la hostelería y en la todavía limitada actividad de construcción no se cubría la demanda de trabajadores. Algunos hoteles se vieron en una situación angustiosa, doblando turnos; algunos restaurantes y casas de comida debieron cerrar dos o tres días a la semana. Simplemente la gente desempleada encontraba preferible un curro descansado, de ocho y media de la mañana a tres de la tarde, cobrando algunos euros por encima del salario mínimo interprofesional y, por supuesto, sin ninguna formación apreciable. El Plan Extraordinario –que para los socialistas ha supuesto un éxito en la lucha contra el desempleo, situación en la que se encuentran 7.000 palmeros– se diseñó malamente y se aplicó, por supuesto, sin intercambiar una sola palabra con los empresarios y me temo que tampoco con los sindicatos. Todo el mundo estima urgente que se evalúe con rigor y se reconduzca razonablemente. Pero es un instrumento defendido muy intensamente tanto por el Gobierno autonómico como por la Delegación del Gobierno que comanda Anselmo Pestana, reelegido secretario general de los socialistas palmeros el pasado abril, hasta el punto que en los presupuestos generales de la Comunidad para 2023 –según se rumorea – se le reservará un crédito de hasta otros 50 hermosos millones de euros.

Mañana lunes está prevista otra manifestación en Los Llanos de Aridane. Y es que la impaciencia aumenta y el malestar se trasmite cada vez más rápidamente. Los palmeros desconfían porque la reconstrucción, un año después del aterrador nacimiento del Tajogaita, todavía no ha empezado. Y quizás porque vagamente experimentan que no tienen ningún control en el proceso que está viviendo su isla, más lenitivo que curativo, lo que aumenta la incertidumbre, la angustia y el cansancio. En una de las últimas reuniones que celebró Pedro Sánchez en la isla el comisionado del Gobierno central, Héctor Izquierdo, mostró su comprensión y hasta su apoyo a los damnificados y Pedro Sánchez lo interrumpió un tanto abruptamente para recordarle que trabajaba para el Gobierno de España. Por si quedaban dudas.