Los afectados critican la gestión del volcán un año después

«El volcán destruyó nuestras casas, la mala gestión nuestras vidas» , reza una de las consignas de la manifestación silenciosa capitaneada por la Plataforma de afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, que convocó ayer a alrededor de medio millar de vecinos y vecinas del Valle de Aridane en el casco de Los Llanos en el marco del aniversario del estallido del Tajogaite.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, declaró horas antes desde el enclave arrasado por la lava que «lo importante no es lo que hemos dado, sino lo que vamos a seguir dando hasta que se reconstruya el último proyecto de futuro de los afectados por el volcán».

Después de meses con aires de lunes al sol, sin tierras que arar o casas a las que volver, en medio del verano más árido y baldío de la historia de La Palma, el cielo se abrió en canal ayer, a medio camino de los actos programados por el aniversario de la erupción del Tajogaite, para descargar un llanto que parecía una catarsis.

El aguacero que transportó la Dana a la isla bonita poco después del mediodía marcó la separación entre las dos realidades o escenarios de una isla que, en la efeméride del desastre, hace equilibrios entre la reconstrucción y la herida. Durante la mañana, las distintas administraciones públicas presidieron el acto de presentación del monumento que rendirá homenaje a los vecinos y vecinas damnificados por el volcán, que se ubicará en la rotonda reconstruida de La Laguna, y lanzaron un mensaje de ánimo y esperanza para el futuro.

Por la tarde, centenares de vecinos y vecinas del Valle de Aridane se concentraron en una manifestación silenciosa que discurrió por la Avenida Eusebio Barreto hasta la céntrica Plaza de España bajo la consigna «Haz que el silencio sea un grito». «Como la única respuesta a nuestras demandas es el silencio, vamos a empezar a alzar la voz», expresó Juan Fernando Pérez Martín, presidente de la plataforma, quien leyó el manifiesto.

Manifestación

La espesa cortina de lluvia, que se prolongó durante casi tres horas y provocó algunos leves desprendimientos y caravanas, no interfirió en ninguna de las convocatorias: sencillamente, señaló su distancia. En la tarde de ayer, después de los actos institucionales marcados por un balance económico de la situación y la citada presentación del monumento, los palmeros y palmeras afectados denunciaban «la maldición de la estadística». «Hoy [por ayer], que se cumple un año de la erupción, se hablará de lluvias de millones de euros para La Palma, pero la realidad es que los palmeros seguimos muertos en vida porque se está deformando la realidad y engañando a la gente», expuso el presidente en representación de los afectados.

Según enumeró en este manifiesto colectivo, los vecinos y vecinas afectados en Los Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso han sufrido «el fin de las ayudas a los enseres», «además de la gran mentira de los 30.000 euros por persona [en relación a la comisión mixta celebrada el pasado 12 de marzo para la reconstrucción de La Palma, donde Ángel Víctor Torres expuso que el Gobierno de Canarias aportaría 30.000 euros más para aquellos que hubieran perdido una vivienda como consecuencia de la erupción volcánica]».

La plataforma también denuncia que la dotación de 60.000 euros por cada vivienda destruida en La Palma es «muy insuficiente», toda vez que la plataforma subraya que «muchas familias siguen sin recibirla porque, un año después, siguen sujetos al epíteto En revisión». «¿Pero qué están revisando, señores?», añadió Pérez Martín, a cuyo lado se erigía una gran pancarta que rezaba «con 60.000 euros no te compras un terreno o construyes una casa, quizás un pajar».

Por último, el presidente de la Plataforma denunció que «de los millones de euros que ha recibido La Palma denunciamos que se están computando como ayudas las donaciones privadas y los seguros privados». «Es para que se les caiga la cara de vergüenza», sentenció. Ante esto, la plataforma recordó su reivindicación de crear un consorcio para la gestión de las ayudas a los afectados, «donde estén representados administradores y administrados, con instituciones, técnicos, especialistas, pero también nosotros, los afectados y víctimas de la catástrofe».

La plataforma despidió el acto con un llamamiento a que la Isla acuda a una concentración anual cada 19 de septiembre, con el mismo recorrido, para alzar la voz por los afectados del volcán.

Llaves que no abren puertas

Asimismo, en la mañana de ayer, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, presidió el acto de presentación de una intervención artística colectiva que rendirá homenaje a los damnificados desde su emplazamiento en la nueva rotonda de Todoque, reconstruida en la vía que se abre paso entre las coladas de lava.

Se trata de complejo conjunto escultórico en gran formato, trufado de detalles, diseñada por el escultor palmero Alexis González, vecino de Las Manchas y funcionario del Cabildo de La Palma, que se denominará La puerta del futuro, como símbolo de memoria y esperanza. El conjunto engloba múltiples símbolos del volcán y del espíritu del Valle, en el que se representarán dos puertas: una mirará al mar, atravesada por las 12 coladas en que se escindió la erupción; y la otra puerta mirara hacia el norte, «hacia el futuro», según avanzó el escultor.

El conjunto también incluirá 85 bloques de hormigón blanco que simbolizarán los días que se prolongó la erupción y engulló el corazón del Valle, una de las cuales tendrá la forma de una iglesia, en homenaje a la de Todoque, quizá uno de los símbolos fundamentales del barrio sepultado.

Pero el proceso creativo atesora una dimensión participativa, dado que el objetivo del autor es pergeñar estas obras con el metal fundido de las llaves de las viviendas que la lava se llevó por delante para crear una gran llave única. A tal efecto, se instalará en cada uno de los tres municipios afectados sendas cajas para recopilar «las llaves que ya no abrirán ninguna puerta». «Para esta pieza haremos una campaña para que todos los vecinos afectados se impliquen en la obra, de manera que, quienes deseen estar presentes en escultura, donen esa llave que ya no va a abrir ninguna puerta para que sea un regalo para esta escultura, y que esa llave que se va a fundir en una sola llave intente abrir ese futuro que todos esperamos que sea muchísimo mejor».

El acto de presentación contó con la presencia del ministro de Presidencia del Gobierno de España, Félix Bolaños, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, así como los alcaldes y alcaldesas de Los Llanos de Aridane, Noelia García; El Paso, Sergio Rodríguez, y Tazacorte, David Ruíz, además de representantes de los barrios afectados por la erupción de Todoque, Las Manchas y la costa de Tazacorte y otras autoridades. Durante el encuentro, los representantes municipales y vecinales recibieron las cajas vacías en un acto de entrega emocionante que hizo saltar las lágrimas a los presentes.

«No nos olviden»

La presentación de La puerta del futuro incluyó un llamamiento a que las cámaras no vuelvan a apagarse una vez culminados los actos con motivo del aniversario del volcán. Conchi Leal, vecina de Todoque, cuya casa se encuentra sepultada bajo las coladas, reivindicó ayer que «cientos de personas perdieron todas sus ilusiones, su vida y su trabajo debajo de las coladas, pero no se perdieron ni la sonrisa, ni las ganas de continuar». «Y el futuro tampoco nos lo tiene que terminar de apagar un volcán», concluyó, entre aplausos.

« Esta es una situación complicada, hay que sacar sonrisas cuando no las tenemos y hay que empujar, sobre todo, a los mayores de nuestras familias, porque un volcán no puede acabar con las ilusiones de un pueblo», continuó.

Sin embargo, Leal reivindicó que «aunque hay que mirar al futuro, también hay que mirar al pasado porque se han hecho muchísimas cosas, pero hay muchísimas personas que todavía están desestructuradas y no tienen un hogar en el que se sientan como en casa». «Y creo que esa debe ser una prioridad en esta historia», concluyó. «Las conexiones de la carretera han sido fundamentales, porque vuelve a enlazar los pueblos, pero también hay que intentar buscar que esas personas que aún no tienen respuesta a su situación personal la tengan en la mayor brevedad posible. No nos olviden, aunque seamos un trocito pequeño de tierra».

Puerto Naos y La Bombilla

Con todo, la de ayer no fue la única situación bicéfala o de pulso entre las demandas ciudadanas y la respuesta institucional. Después de que cientos de vecinos y vecinas desalojados de las localidades de Puerto Naos y La Bombilla se concentraran en la mañana del pasado domingo, víspera del año de erupción, para plantear medidas que les permitan regresar en un futuro próximo a sus casas, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, anunció ayer en comisión mixta que ambas zonas permanecerán restringidas debido a que persisten las altas concentraciones de gases tóxicos en la zona.

«Somos conscientes de la desesperación de los vecinos, pero no es posible garantizar la seguridad», expuso tras la reunión de la citada comisión mixta para la reconstrucción de La Palma ayer, con motivo del año de la erupción volcánica.

No obstante, Bolaños, quien estuvo acompañado de los presidentes de Canarias, Ángel Víctor Torres, y del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, anunció al final de la comisión tres nuevas medidas de apoyo a las personas damnificadas de estas localidades, entre las que destaca, en primer lugar, un plan de vivienda específico para los vecinos de los núcleos de La Bombilla y Puerto Naos, cuyas casas quedaron intactas pero a las que no pueden acceder un año después por la emanación de gases.

Sin embargo, Bolaños y el resto de representantes políticos no hicieron alusión a las demandas del manifiesto remitido por parte de los vecinos y vecinas de estas localidades costeras el pasado domingo, donde plantean un plan de acciones concretas para poder volver a sus casas, como medidas de ventilación en interiores, el suministro de agua colectiva o un sistema de mediciones y control de gases. Y es que las demandas de los vecinos pasan por certificar la letalidad de los gases, así como sus «zonas rojas» y «zonas blancas», para poder regresar a sus casas, aunque sea de forma intermitente, disponer de sus enseres y orearlas del daño de los gases. Al igual que en la manifestación convocada ayer en Los Llanos, «solo recibimos silencio», denunció la campeona mundial de Taekwondo Rosana Simón, natural de La Palma, en la lectura de su manifiesto. Ningún representante político se ha hecho eco de estas denuncias hasta la fecha.

En segundo lugar, el ministro expuso ayer que el Consejo de Ministros aprobará hoy una nueva transferencia de 6,5 millones de euros para ayudar a la compra de enseres, de la que se pueden beneficiar hasta 609 familias.

Además de las ayudas para vivienda para estos vecinos, algunos de los cuales siguen alojados en hoteles, también habrá medidas específicas para los autónomos y propietarios de negocios en La Bombilla y Puerto Naos, remarcó. El tercer anuncio de Bolaños ha sido la extensión de la moratoria a las personas afectadas para el pago de hipotecas y préstamos no hipotecarios, una moratoria que se extenderá tres meses más para los que ya estaban acogidos y que será de seis meses para los nuevos solicitantes.

Al ser preguntados los vecinos y vecinas durante la manifestación de ayer por su respuesta a estas medidas, coincidieron en que «si ellos no se sientan a dialogar con nosotros, tampoco nosotros tenemos nada que decir de eso», en palabras de Martín. Y así transcurrió el aniversario del volcán de La Palma en La Palma, como dos coladas paralelas que no logran encontrarse en un mar común.