El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció que las clases quedan suspendidas para este lunes 26 de septiembre por la inminente llegada de los efectos de la tormenta tropical 'Hermine'. "Se esperan las mayores lluvias de la última década", ha afirmado Torres en la comparecencia ante los medios de comunicación que tuvo lugar este fin de semana, tras la reunión de coordinación ante el fenómeno meteorológico adverso previsto.

Torres también avisó de las fuertes lluvias del sábado por la tarde y de que estas afectarían a todas las Islas. "Hay que evitar todos los desplazamientos", insistió en ese momento el presidente, al recordar la tragedia que vivió Canarias con los efectos del Delta "cuando se estaba debilitando".

Tal y como dijo Torres en su momento, "la previsión es que el domingo sea un día complicado". Por ese motivo, encomendó a la población a preparar sus viviendas ante la llegada de las lluvias despejando canalones y desagües así como tejados y fachadas. También avisó sobre los posibles cortes eléctricos según el avance de la tormenta a lo largo del fin de semana.

"Que no llueva el sábado no significa que el domingo no llegue la tormenta", explicó el jefe del Ejecutivo regional, que ya había organizado y activado a todos los recursos disponibles para hacer frente a las emergencias que se pudieran producir.

El presidente también subrayó que el partido entre la UD Las Palmas y Granada del domingo 25 de septiembre en el estadio de Gran Canaria podría quedar aplazado. "El partido cae justamente cuando hay previsión de mayores precipitaciones. Entiendo que el partido no se va a celebrar porque no se deberían producir desplazamientos”.

Y antes de terminar sus declaraciones, Ángel Víctor Torres adelantó esperanzado que por la trayectoria del ciclón se preveía que "el núcleo" no tocaría Canarias aunque sí tendría efectos importantes en las Islas, especialmente en La Gomera, El Hierro, La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

Y tal y como sucedió, el presidente también adelantó que el temporal tropical podía afectar a los aeropuertos del Archipiélago.