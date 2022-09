Clavijo: «Deflactar el IRPF es algo que nosotros haríamos inmediatamente»

El secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, aseguró este lunes que los nacionalistas ya habrían ajustado los tramos autonómicos del IRPF para que los contribuyentes no pagasen a Hacienda cantidades que en realidad no se corresponden con sus ingresos reales. Es lo que se conoce como deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), algo que CC, si llevara las riendas de la Comunidad Autónoma, haría «inmediatamente».

Tras presentar los avales necesarios para formalizar su precandidatura a la presidencia del Gobierno de Canarias en la sede de CC en Santa Cruz de Tenerife (lo que en esta ocasión es casi un formalismo toda vez que Clavijo será designado este viernes por aclamación en el consejo político nacional del partido), el senador explicó que frente a los «globos sonda» de los Ejecutivos de Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres, los nacionalistas ya habrían tomado medidas para aliviar la factura fiscal de los ciudadanos. Sobre todo, recordó, porque son mayoría las previsiones económicas que vaticinan un final de 2022 y un ejercicio de 2023 sumidos en una nueva crisis. De hecho, la OCDE ha recortado en siete décimas su previsión de crecimiento para España en 2023, hasta solo el 1,5% del PIB, con lo que urgen medidas, insistió Clavijo, para evitar que sean una vez más las clases media y baja las que paguen el pato de otra crisis. De entrada, subrayó, algo «tan de sentido común» como deflactar el IRPF, lo que no han hecho ni el Ministerio de Hacienda en el tramo estatal del impuesto ni la Consejería de Hacienda en el tramo autonómico.

El que fuera presidente del Gobierno regional en la anterior legislatura se alinea así con Isabel Díaz Ayuso o Moreno Bonilla, presidentes de la Comunidad de Madrid y de Andalucía, quienes ya han anunciado que sí ajustarán el impuesto sobre la renta al actual contexto inflacionario. Hay que recordar que deflactar en absoluto es sinónimo de bajar. De lo que se trata es de elevar los tramos, las cuantías a partir de las cuales los contribuyentes tributan más o menos. Con el Índice de Precios de Consumo (IPC) muy cerca de los dos dígitos, es decir, del 10%, los sueldos valen mucho menos que a comienzos del año pasado porque con el mismo salario ya no puede comprarse, claro, lo mismo. El asalariado a quien se le sube la nómina para paliar el incremento del IPC (en ningún caso para compensarlo porque no hay empresa que resista aumentar los sueldos de golpe un 10%) puede encontrarse con que salta de tramo al hacer la declaración de la renta, de modo que tendrá que pagar más a Hacienda cuando en realidad, incluso con la subida de la nómina, gana ahora menos y hasta mucho menos. Una anomalía fiscal que se corrige al deflactar el IRPF.

«Nosotros lo haríamos inmediatamente; fue hace nueve años la última vez que se revisó [el IRPF]. Estamos hablando de 12.500 euros en el primer tramo, y los 12.500 euros que hoy cobra una persona nada tienen que ver con los 12.500 euros de hace nueve años, esto es algo que se ceba en las familias que menos tienen, en las familias con menos recursos», ahondó Clavijo, quien lamentó que, sin embargo, el debate tributario se haya focalizado en los impuestos a la banca o a las eléctricas. «Impuestos que dicen pero que nunca llegan, cuando con deflactar el IRPF harían algo de manera inmediata para ayudar a los ciudadanos, especialmente a quienes tienen menos recursos», agregó el senador por la Comunidad Autónoma. «Es una cuestión de justicia», sentenció.

El que será candidato de CC en las elecciones del próximo año hizo hincapié en que el Gobierno de Canarias «niega sistemáticamente la realidad, se niega a ver lo que está por venir, y no hay peor ciego que el que no quiere ver». Por eso, continuó, no se han puesto en práctica medidas correctoras: «No hay una política de estímulos fiscales y económicos y no hay una política para promover la inversión, no hay previsión ni anticipación», sentenció el senador autonómico.

Respecto de la candidatura, que cuenta con apoyo mayoritario en todos los consejos insulares de CC y con un respaldo casi omnímodo en el consejo nacional, Clavijo expuso que en estos momentos hace falta «un proyecto político fuerte que ponga por encima de los intereses de sus siglas los intereses de las personas que viven aquí y que comparten nuestros problemas». «Desde luego que no vamos a agachar la cabeza ni a mirar para otro lado si nuestros derechos son vulnerados», enfatizó el nacionalista en una crítica apenas velada al actual Ejecutivo canario, al que desde CC achacan sumisión al Gobierno de Pedro Sánchez. «Nuestra voluntad es ganar las elecciones en todas las islas y después conformar un gobierno, tanto en Canarias como en cada una de sus instituciones, de obediencia plena a Canarias», insistió.

Pactos

En CC no tendrían problemas en compartir la mesa de ese eventual Consejo de Gobierno con el PSOE o con el PP si así fuera necesario, algo que de hecho ya ha ocurrido en anteriores legislaturas. Pero como es lógico y como puntualizó el propio Clavijo, a estas alturas del partido los nacionalistas no están pensando en futuras negociaciones poselectorales, de ahí que el secretario general se limitara a recordar que de antemano solo hay dos líneas rojas infranqueables: Vox y Podemos. «Con quienes no vamos a pactar es con Vox y con Podemos; hemos pactado con el PSOE y hemos pactado con el PP, pero nosotros vamos a ganar el partido, y a partir de ahí, el resultado será el que los ciudadanos decidan», zanjó.

En cuanto al llamado caso Reparos, fruto de una denuncia más del concejal del Ayuntamiento de La Laguna Santiago Pérez (fue uno de los denunciantes del caso Grúas, finalmente despachado y archivado con cajas destempladas por el Tribunal Supremo), Fernando Clavijo mostró su deseo de que el Alto Tribunal lo llame cuanto antes a declarar, «porque llevan tres años con esta historia en los medios de comunicación y a mí nadie me ha preguntado, con lo que podré explicarme». «Podré explicar no solo que la figura del levantamiento de reparo es ajustada a Derecho [cada año se cuentan por miles los levantamientos de reparos de los alcaldes de toda España], sino que, además, se contaba con todos los informes positivos de asesoría jurídica y de los servicios gestores; el interventor entendía que tenía que poner reparos por causas variopintas, pero ante esa situación, la decisión le corresponde al alcalde, y yo decidí que servicios como el de los pisos tutelados para las mujeres víctimas de violencia de género, como el del transporte adaptado para los enfermos del Hospital de Dolores o como el del suministro de gasolina para los coches de la Policía Local eran imprescindibles para el municipio, y por eso levanté esos reparos», detalló.