NC se ve abocada a devolver el dinero recibido de su grupo parlamentario

La Mesa de la Cámara, el órgano de gobierno del Parlamento autonómico, solicitará esta semana a su servicio jurídico la redacción de un nuevo informe sobre los fondos públicos transferidos por el grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC) a la extinta fuerza política. Tras la decisión del Ministerio del Interior de suspender el pago de la ayuda para gastos de funcionamiento y de seguridad y tras el contundente aviso del Tribunal de Cuentas (TCu), que ha pedido al Ministerio de Grande-Marlaska que le informe de «las solicitudes de reintegro de subvenciones que se tramiten» como resultado de los incumplimientos de NC, a la Mesa de la Cámara regional no le queda más remedio que recabar un nuevo informe jurídico para guiar su actuación. Con este aval, la Mesa –que la semana pasada recibió la sentencia y el certificado de baja del RPP– solicitará el reintegro de los dineros transferidos al partido por el grupo de NC cuando aquel ya no existía.

El Ministerio del Interior eliminó a NC del Registro de Partidos Políticos (RPP) el 12 de julio de 2021. Acataba así la sentencia de la Audiencia Nacional, que había declarado la «extinción» de la fuerza política liderada por Román Rodríguez el 8 de junio. Nadie en NC se dio por enterado de que en realidad NC ya no existía como tal hasta que este diario dio a conocer su situación más de un año después. Durante ese tiempo, la bancada de los nacionalistas –canaristas– continuó ingresando parte de los fondos que recibe de la Cámara en las cuentas de la ya entonces desaparecida NC. Los grupos de las distintas asambleas legislativas tienen la legítima posibilidad de destinar una parte de los dineros recibidos para el sostenimiento de sus respectivos partidos. El problema es que los diputados de NC no tenían partido que sostener.

A finales de julio de este año, cuando ya había trascendido la supresión de Nueva Canarias del RPP por no haber adaptado sus estatutos a las leyes, la Mesa de la Cámara exhortó a los parlamentarios de NC a cesar en la transferencia de fondos de forma cautelar. Hay que insistir, eso sí, en que el grupo había seguido con el envío de dinero a la organización por mero desconocimiento: ninguno de sus diputados tenía constancia ni de la sentencia ni de la extinción de la fuerza política. Es más, los parlamentarios ya habían decidido congelar las transferencias cuando la Mesa se lo pidió.

El grupo de NC contribuyó a la financiación orgánica del partido a lo largo de 2021 con, exactamente, 127.589,62 euros. De esa suma, la cantidad en cuestión es la correspondiente a los dos últimos trimestres, que asciende a 35.000 euros –15.000 euros de los meses de julio a septiembre y 20.000 del período de octubre a diciembre–. En realidad algo menos, porque la extinción de NC no se hizo efectiva hasta el 12 de julio, de modo que habría que ver la fecha exacta de la transferencia –si cayó en los once primeros días de ese mes podría ser correcta– e incluso podría descontarse la parte alícuota correspondiente a esos primeros once días. En cualquier caso, a esos alrededor de 35.000 euros habrá que sumar el montante transferido en el primer semestre de 2022, ya que la extinción no se conoció hasta el pasado julio. Esta cantidad aún no consta en la web de transparencia del Parlamento. La devolución de todo ese dinero –los 35.000 euros de la segunda mitad de 2021 más la parte del primer semestre de este año– es lo que verán ahora los servicios jurídicos de la Cámara, si bien fuentes jurídicas consultadas dan por descontado que el grupo de NC tendrá que reintegrar esa cuantía.

Tres cuartos de lo mismo puede suceder con las subvenciones concedidas por Interior. Y ello por más que el Ministerio no decidiera suspenderlas hasta julio de 2022 pese a haber ejecutado la extinción de NC un año antes. En el departamento de Grande-Marlaska entienden que las subvenciones corresponden a la coalición CC-NC y no a los partidos que la integraron –nacionalistas y canaristas concurrieron juntos a las generales–. No obstante, para cuando se produjo la baja de Nueva Canarias del RPP, aquella ya incumplía otro de los tres motivos que colocan a un partido en causa de extinción: la no rendición de su contabilidad anual al TCu de forma reiterada. Esto último le ha costado a NC una multa de 75.000 euros y es la razón de que el Tribunal le haya pedido a Interior que congele las subvenciones. El Ministerio espera a que el TCu aclare si, además, NC –reinscrita como Nueva Canarias-Bloque Canarista– debe reintegrar parte de las ayudas recibidas, lo que iría en contra del criterio seguido por Interior al entender que las subvenciones son de la coalición con CC y no de NC –en la parte que le toque tras el reparto con su socio– a título individual.