Canarias pide actualizar los costes tipo de compensación del transporte

El pleno del Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno regional a exigir al de España que se modifiquen y actualicen los costes tipo del transporte y así los sectores industrial y primario puedan competir en igualdad de condiciones. Asimismo, el texto impulsado por el Grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) y transaccionado por el Popular, solicita "el estricto cumplimiento" del artículo 7 del Régimen Económico y Fiscal (REF), que permita compensar el 100% del coste efectivo y real del transporte marítimo y aéreo de mercancías.

De modo que se determinen los costes tipo para cada trayecto con una periodicidad anual de forma transparente y mediante un procedimiento de audiencia pública, recabando la información necesaria de los operadores independientes que actúan en dichas rutas.

El diputado nacionalista Narvay Quintero ha recalcado que los costes del transporte han "aumentado muchísimo" en los últimos dos años, en algunos casos en más del 50%, lo que está repercutiendo en la sociedad canaria en su conjunto. Ha abundado en que los costes tipo no se actualizan desde 2019 y estos no cubren "el coste real" del trasporte desde o hacia la Península ni entre islas, lo que propicia que "no somos competitivos fuera ni dentro" del archipiélago.

No se contempla, por ejemplo, el transporte rodado, lo que repercute en las islas no capitalinas, como tampoco el coste del transporte interinsular de alimentación del ganado o de materias primas intermedias. Luz Reverón, del Grupo Popular, ha sintetizado el espíritu de esta iniciativa en una frase: "que se aplique la ley". Máxime, ha dicho, cuando el Gobierno central "la ningunea sin ningún tipo de rubor cada vez que puede".

Reverón ha denunciado que el ejecutivo de Pedro Sánchez no solo "incumple" lo establecido en el REF sino que ha "modificado nuestro fuero a través de un real decreto", el 552/2020, en el que se hace referencia a una compensación "de hasta el 100%" de los sobrecostes del transporte de mercancías en Canarias.

Jorge Tomás González, del Grupo Socialista, ha indicado que fue el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, "el primero" que pidió esta actualización de los costes tipo, pese a lo cual su partido apoya la proposición no de ley y hace "una defensa a ultranza" del fuero canario. Manuel Marrero (Sí Podemos Canarias) ha apuntado que en las relaciones Canarias-Estado "siempre hay que estar pendientes de que se cumplan los acuerdos" recogidos en el Estatuto de Autonomía y en el REF, y aunque hay "calendarios pactados" para nuevas reuniones entre ambas administraciones "nunca vienen mal estos recordatorios".

Y ha agradecido a Quintero que no se alinee con "un sector" de su partido que "intenta instalar el relato de que Madrid nos trata mal" y de que el Gobierno de Canarias "no defiende los intereses" del archipiélago, copiando "el discurso catastrofista del PP". Esther González (Nueva Canarias) ha lamentado que la revisión anual de los costes tipo de forma transparente y con audiencia pública hayan "brillado por su ausencia" estos últimos años, y ha añadido que "si en la defensa del REF no hay unidad, mal lo llevamos".

Jesús Ramos (ASG) ha convenido con que la falta de revisión de estos costes tipo de compensación del transporte, en un contexto de "inflación galopante", le está "pasando factura" a Canarias, y Ricardo Fernández de la Puente (Ciudadanos) ha juzgado "incomprensible" que "tengamos que seguir reclamando derechos y no dádivas".