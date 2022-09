Canarias irá más allá en el IRPF de las rebajas anunciadas por el Estado

El Gobierno de Canarias irá «más allá» de las medidas anunciadas ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el IRPF con rebajas para las rentas inferiores a 21.000 euros y aumento de los tipos a las de más de 200.000 euros. De este modo, la ministra del PSOE ha hecho caso omiso a las demandas de que deflacte el impuesto de forma generalizada para compensar la subida de los precios, pese a que ya distintas autonomías tanto del PP como socialistas han anunciado que van a aplicar estos ajustes fiscales en los tramos del impuesto para combatir la inflación.

El Gobierno de Canarias se ha posicionado también en esta guerra fiscal preelectoral en la tesis de que se ha de deflactar el IRPF en el 50% del tramo autonómico que le compete para las rentas medias y bajas, si bien el Ejecutivo liderado por el socialista Ángel Víctor Torres estaba pendiente de las medidas que iba a adoptar el Ministerio de Hacienda para medir el alcance de su propuesta fiscal en los Presupuestos canarios de 2023.

Si no se ajusta el tributo en las Islas, 265.000 personas no tendrán ningún beneficio fiscal

Ayer el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, despejó la duda y aunque respeta la decisión del Estado, Canarias va «a ir más allá» y va a «complementar» las medidas de la Hacienda estatal para llegar a las rentas medias y bajas, que dada la alta inflación, son por debajo de los 50.000 o 60.000 euros anuales. Deflactar el IRPF no significa bajar el tributo, sino elevar los distintos tramos de ingresos en línea con la inflación para que el contribuyente pague por lo que en verdad gana.

Esta medida, de la que ha pasado de largo la ministra, si se aplicara en Canarias como lo va a hacer por ejemplo el socialista Ximo Puig en Valencia para las rentas de hasta los 60.000 euros, beneficiaría en las Islas al 97% de los contribuyentes. De hecho un total de 781.564 gana menos de 30.000 euros al año, según los últimos datos oficiales, y otros 144.242 ingresan entre 30.000 y menos de 60.000 euros.

El tramo más numeroso en las Islas son las rentas de 12.000 a 21.000 euros con 192.708 contribuyentes que se verían beneficiados por las rebajas estatales. Pero eso no quita para que personas que ganen 23.000 euros y paguen más impuestos por ello tengan un sueldo real por la inflación de menos de 21. 000. De ahí la importancia de deflactar el IRPF ajustando los tramos impositivos al sueldo real y no al nominal, indicó Rodríguez. De hecho, Si Canarias no efectuara ninguna modificación en su tramo, como a lo largo de la legislatura, y se guiara por la rebaja fiscal anunciada por Hacienda, 265.000 personas con rentas entre 21.000 y 60.000 euros no tendrían ningún beneficio fiscal.

La propuesta que estudia aún el consejero será con carácter retroactivo a 1 de enero de 2022

Rodríguez afirmó que es muy probable que toquen los cuatro tramos del impuesto del IRPF, hasta 60.000 euros, si bien aún lo están analizando. En cualquier caso, las medidas fiscales que adopte el Gobierno canario en su Ley de Presupuestos de 2023 para favorecer a las rentas medias y bajas al objeto de combatir la inflación tendrán carácter retroactivo a 1 de enero de 2022.

Rodríguez afirma que lo que Canarias no hará es bajar el impuesto de Patrimonio como ha hecho Andalucía o Madrid, ni tocar el IGIC sumándose a esa «fiebre fiscal·» de otras autonomías en época electoral. Y recalca que estudian cómo puede afectar en la recaudación ese ajuste de la renta, si bien asegura que no habrá un «menoscabo de los servicios públicos» en Canarias.