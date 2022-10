Controversia por querer convertir en jóvenes a los niños de 12 años

¿Hasta cuándo se es joven? ¿Cuándo empieza la juventud? Los organismos internacionales y las administraciones públicas no tienen una clara respuesta para estas preguntas y tampoco existe un consenso generalizado sobre a qué edad un niño pasa a ser joven y un joven pasa a ser adulto. La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias presentó la semana pasada en el Parlamento regional el Proyecto de Ley de Políticas de Juventud para que la Cámara inicie su debate y votación, trámites que la Consejería espera que culminen en diciembre. Entre las novedades que recoge el articulado se encuentra la ampliación del rango de edad de los beneficiarios, que pasa a ser de los 12 a los 30 años, en lugar de 14 a 30 años. Esta decisión no contenta a algunos especialistas, quienes consideran que las políticas sociales no están acompasadas con el desarrollo psicosocial de los niños y da de lado a una etapa evolutiva tan importante como es la adolescencia. En este sentido, en marzo, el Consejo Social y Económico (CES) de Canarias también se pronunció en contra de esta ampliación, puesto que el cambio «no mantiene una congruencia con otras políticas públicas de ayudas a los jóvenes».

«Llegamos tarde con la formación contra la violencia machista, perspectiva de género o salud mental» Laura Fuentes - Directora general de Juventud «La consideración de joven es arbitraria, depende de las estructuras sociales y culturales en las que se define el concepto», señala Pedro Martín, profesor de Sociología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Sin embargo, el especialista apunta que «las personas tienen una evolución psicológica y social que no permite pasar de ser niño a ser joven, sin vivir la adolescencia, que es la etapa en la que se produce el tránsito a la vida adulta». En esta línea, Juan Carlos Martín, profesor del Departamento de Educación de la ULPGC, destaca que a nivel neurológico, a los 12 años todavía está en desarrollo el prefrontal, «que mide la capacidad para planificar y tomar decisiones, con lo que no se puede pedir lo mismo a un chico de 12 años que a uno de 17». Uno de los motivos que impulsó a incluir en la ley de Políticas Juveniles a los niños de 12 y 13 años, según subraya la directora general de Juventud, Laura Fuentes, es que a esa edad comienza su formación en los institutos. «Aunque su vida sea diferente a la de los jóvenes de 14 o 16 años, comparten referentes, positivos y negativos, en el mismo espacio», detalla la directora general. Para ampliar el rango de edad hasta los 12 años, los técnicos que trabajaron en la elaboración de la norma valoraron la prevención temprana del desarrollo de problemas de salud mental, la formación afectivo sexual y la educación frente a la violencia machista. «Hemos comprobado que siempre llegamos tarde con las actividades, charlas y formaciones que llevamos a los institutos sobre temas como perspectiva de género, comunicación igualitaria, contra la violencia machista, sostenibilidad o salud mental», explica Fuentes, quien asegura que en tercero de la ESO ya se detectan en los estudiantes ideas erróneas, problemas o traumas sin tratar. «A los 12 años está en desarrollo el prefrontal, que mide la capacidad para tomar decisiones» Juan Carlos Martín - Psicopedagogo Prevención temprana Canarias es la tercera comunidad autónoma con más problemas de salud mental y una de las que registran más suicidios o intentos de suicidio. «Las autolesiones son una señal de alarma y se empiezan a producir sobre los 15 años, por lo que hay que abordar antes esta problemática», advierte Fuentes. Si bien la directora general reconoce que especialmente en los asuntos relacionados con la educación sexual la intervención debe ser, incluso, más prematura. «A los 9 o 10 años ya tienen acceso al móvil y tienen toda la información a su disposición en internet o en la televisión, pero desconocen cómo distinguir entre la información real y la falsa», subraya Fuentes. Sobre este asunto, Martín hace hincapié en que «la educación afectivo sexual hay que iniciarla desde pequeños, sin esperar a los 12 años» y, a juicio de Alemán, si se detecta esta laguna formativa es por falta de trabajo previo, porque «existen instituciones sobre infancia y familia que pueden desarrollar esta tarea». Fuentes apunta han tomado esta decisión siguiendo el ejemplo de «comunidades autónomas punteras en políticas de juventud», como es el caso de la Comunidad Valencia, donde ya incluyeron en la ley a los niños de 12 y 13 años en la anterior legislatura y lo hicieron «con éxito». Además, se tuvo en cuenta la petición de las islas no capitalinas, donde se encuentran ante casos en los que un hermano de 14 años puede asistir a una actividad que deja fuera al de 12. «Al final no sabes si saltarte la ley o poner en el cartel que es hasta 14 y dejar pasar a los que están fuera de la edad», lamenta Fuentes. «La consideración de joven es arbitraria, porque depende de las estructuras sociales y culturales» Pedro Alemán - Sociólogo Por el contrario, sí existe consenso en fijar el final de la juventud en los 30 años. La longevidad de la población y las dificultades para emanciparse, integrarse en el mundo laboral y formar una familia han favorecido que el proceso vital para que los jóvenes sean completamente autónomos se alargue. No obstante, Martín defiende que «aceptar esta situación y no crear políticas para solventarla significa aceptar que los jóvenes deben depender de sus padres durante más años, a pesar de contar con la formación suficiente para abrirse las puertas del mundo laboral». Para poder aplicar la ley, la Dirección General de Juventud espera duplicar su actual presupuesto –cuatro millones de euros– de forma progresiva a lo largo de la próxima legislatura. «Para el año que viene habría que aumentar los recursos entre 250.000 y 500.000 euros para arrancar la adaptación integral de políticas de juventud y lanzar una convocatoria de ayudas para dotar a los ayuntamientos y cabildos que no tengan personal técnico», aclara Fuentes. Leyes en el Parlamento La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias está pendiente del Parlamento para sacar adelante los proyectos de ley de Renta de Ciudadanía y de Políticas de Juventud. Ambas normas están a la espera de su debate y votación en la Cámara y la Consejería estima que ambos procedimientos se llevarán a cabo antes de finalizar este año. Además, la Consejería trabaja en la nueva ley de Defensa de la Infancia pero, según anunció esta semana la consejera Noemí Santana, no estará terminada antes de cerrar esta legislatura. No obstante, Santana señaló que la idea es dejar todo el trabajo preparado para que esta nueva ley pueda aprobarse en cuanto se inicie la siguiente legislatura. | I. D.