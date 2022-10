El Gobierno canario ‘descafeína’ la RIC balear y cree que Bruselas la tumbará

El Gobierno de Canarias ve sumamente «difícil» o prácticamente «imposible» que Bruselas acepte una Reserva para inversiones en las Illes Balears similar a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), porque el archipiélago mediterráneo supera el 75% de la renta media comunitaria, es decir, es rico, y no es una región ultraperiférica (RUP) como Canarias, sino que está cercano al territorio continental. La inclusión en los Presupuestos de Pedro Sánchez para 2023 de una RIC para Baleares calcada a la de Canarias -que ha puesto en alerta al Gobierno regional y ha generado malestar entre los empresarios y asesores fiscales de las Islas, además de concitar las críticas de la oposición- aún debe pasar la convalidación comunitaria de Bruselas. Para el Gobierno regional, ese filtro es casi inviable, y aunque el Estado ha abierto el melón de igualar incentivos exclusivos del fuero canario a otra comunidad española, la Comisión Europea tiene una palabra determinante y es muy quisquillosa a la hora de permitir ayudas de Estado a regiones que cuentan con un alto nivel de PIB per cápita.

El viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado (NC), y el de Presidencia, Antonio Olivera (PSOE), manos derechas del presidente Ángel Víctor Torres y del vicepresidente Román Rodríguez, intentaron ayer apaciguar así las críticas a la introducción en las cuentas estatales, de forma «sorpresiva», de una reserva para inversiones en Baleares parecida a la de Canarias, que pone en entredicho el fuero isleño y evidencia un trato preferente a la comunidad regida por la socialista Francina Armengol, frente a las reivindicaciones sobre las mejoras para la RIC solicitadas por los agentes económicos de Canarias desde hace dos años. Para Orlando Luján, delegado del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales y promotor del Manifiesto del REF, es «fantástico» que el Gobierno central resuelva la demanda balear de una Reserva de inversiones con tanta celeridad, incluyéndola en los Presupuestos, pero en Canarias, «con mayor necesidad, nos han negado cambios menores durante más de dos años» sobre la RIC, uno de los instrumentos centrales del REF. «Parece que Canarias frente a Baleares va por la vía lenta; aquí vamos al golpito y allí aparece en el proyecto de Ley de Presupuestos», censura. Para los asesores fiscales, no hay problema con que le den al archipiélago mediterráneo un mecanismo similar al de Canarias, pero recuerda que Canarias es una región ultraperiférica reconocida en el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea y con un PIB per cápita muy inferior al de Baleares, por lo que ha de seguir manteniendo mecanismos diferenciadores con respecto otras comunidades. Por lo tanto, reflexiona, lo que habría que replantearse es aprovechar que el Gobierno central ha incluido la RIC balear en los presupuestos para mejorar desde «ya», es decir, en las cuentas estatales que se van a tramitar en el Congreso, la Reserva para Inversiones de Canarias, porque las especificidades de este Archipiélago atlántico son mucho mayores. El secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, es aún más taxativo: «Se está pirateando al REF» y no se pueden comparar ambos archipiélagos.

Los empresarios critican que se esté «pirateando el REF» y Sánchez prime a las islas de Armengol

El Gobierno canario se enteró prácticamente de sopetón que el Presupuesto estatal recogía la Reserva para inversiones balear en casi los mismos términos que la de Canarias. Según el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, el Ejecutivo regional no tiene intención de meterse con las medidas que se les dé a otras regiones sino que se centra en mejorar el REF en cuestiones como permitir las aplicaciones informáticas en la RIC o dar mayor seguridad jurídica a este incentivo para las empresas. El REF está en permanente discusión con el Estado, expone, y da igual quien gobierne. Por ello, reconociendo que el Presupuesto recoge mejoras como el comercio triangular de la ZEC, aunque queda pendiente que se le dé carácter retroactivo, continuamente se ha de pelear en Madrid el fuero canario, recalca.

Antonio Olivera coincide: Canarias debe batallar el REF en el Estado. Considera, no obstante, que la RIC balear no es tan similar a la canaria, pues cuestiones como las ayudas al funcionamiento de las empresas no las recoge. En cualquier caso, acepta el guante de los empresarios y economistas para intentar mejorar este mecanismo en el marco de la discusión de los presupuestos estatales.

Los asesores fiscales censuran que Madrid no les conteste a sus reiteradas demandas

Por su parte, Delgado precisa que la Reserva de inversiones balear es «una ayuda de Estado como un castillo» y, por tanto, está sujeta al régimen jurídico de la UE, y como Baleares está por encima del 75% de la renta media europea «va a ser casi imposible» que obtenga la convalidación comunitaria. Con todo, si se admitiera Canarias elevará aún más sus demandas para mejorar la RIC, expone.

La veloz inclusión en las cuentas estatales de la RIC balear se infiere desde distintos ámbitos políticos como una cuestión de oportunismo electoral, es decir, una concesión a Armengol que muy probablemente no tenga recorrido en Europa, pero sí es muy vendible de cara a las elecciones de 2023.