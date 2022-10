Domínguez: "Después de muchos años el PP es una alternativa real de gobierno en Canarias"

"Después de muchos años el PP de Canarias es una alternativa real de gobierno, hemos entrenado, tenemos músculo y un plan para gobernar". El presidente regional del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones autonómicas de mayo de 2023, Manuel Domínguez, aseguró ayer que los populares canarios ya han superado su particular "travesía del desierto" y después de más de dos legislaturas sin tener responsabilidades de gobierno en la Comunidad Autónoma, el actual líder de la formación cree llegado el momento de medirse de tú a tú con las otras dos principales formaciones del Archipiélago, PSOE y CC, para llegar al Gobierno autonómico. "Hacía muchos años que no se oía hablar del PP como alternativa de Gobierno, hemos sido capaces que superar la travesía del desierto que hemos vivido en los últimos tiempos, no lo hemos pasado bien pero hemos entrenado, tenemos músculo y estamos preparados", afirmó Domínguez.

El máximo dirigente de los populares canarios fue ayer el protagonista del Encuentro SER Canarias en el hotel Santa Catalina de la capital grancanaria, un foro en el que estuvieron presentes numerosos cargos públicos y orgánicos del PP de las Islas, además de empresarios, directivos y profesionales de diversas ramas. Domínguez expuso su plan para gobernar, basado en una serie de medidas que pasan por reducir la presión fiscal en tributos como el IGIC y el IRPF, además de suprimir el Impuesto del Patrimonio, bonificar el Impuesto de Sucesiones y reducir los gastos superfluos de la Administración. Además, Domínguez cuestionó que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) no está suponiendo un incentivo para atraer inversión por lo que abogó por su reforma y adaptación al escenario actual de la economía canaria. La intervención del líder regional del PP contó con la presencia del vicesecretario nacional de política autonómica y local del PP, Pedro Rollán. También se mostró contrario a aplicar una ecotasa al turismo y criticó el atasco de los fondos Next Generation, por lo que se mostró partidario de que la iniciativa privada participe en su gestión para que los fondos lleguen a las empresas. En relación con la creación de una Reserva para Inversiones similar a la canaria en Baleares, el líder popular criticó al Gobierno central por esta iniciativa y se mostró seguro de que la Unión Europea no va a aceptar unos incentivos fiscales como los de Canarias en Baleares porque el Archipiélago está reconocido como región ultraperiférica en el Tratado de la UE y tiene unas condiciones singulares que no son las mismas que el otro archipiélago español. Domínguez manifestó su temor a que esta iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez desvíe inversión a Baleares si cuenta con más seguridad jurídica que Canarias debido a los continuos cuestionamientos que sufre el REF canario por parte del Estado.