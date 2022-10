CC censura que tras el pacto con Rabat el saldo para Canarias empeora

Medio año después de que trascendieran los acuerdos entre Marruecos y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, sobre la cuestión del Sáhara Occidental –acuerdos que salieron a la luz por una filtración de Rabat–, el senador Fernando Clavijo resumió los resultados de estos pactos en Canarias: «Seis meses después de la traición al pueblo saharaui y del cambio unilateral en la política exterior respecto de Marruecos, nos encontramos no solo con que ha crecido la inmigración, no solo con que la Comunidad Autónoma sigue teniendo 2.500 menores a su cargo, sino, además, con que Marruecos, en su estrategia imparable por el control del Sáhara Occidental, también propone hubs internacionales y turísticos que serán competencia directa para Canarias».

El también líder de Coalición Canaria (CC) hizo así referencia al ambicioso programa de inversiones y desarrollo previsto por Rabat para Dajla –la antigua Villa Cisneros española– y la región de Dajla-Río de Oro. La controversia reside una vez más en que Dajla y su región están en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, esos que se disputan el reino alauí y la República Árabe Saharaui Democrática, la RASD. Por más que Marruecos ya cuente con el apoyo de Sánchez a su propuesta para solucionar el conflicto –la concesión a los territorios ocupados de una suerte de autonomía política pero siempre bajo la bandera marroquí–, la cuestión sigue sin resolverse, lo que no obsta para que Rabat continúe, de facto, llevando las riendas en la zona.

«No entendemos cuál es el beneficio para España y para Canarias de este acuerdo; en estos seis meses, el Gobierno ha guardado silencio, han continuado las negociaciones pero seguimos sin saber absolutamente nada, mientras la preocupación persiste», ahondó Clavijo. «Y como las cosas se suceden de una manera tan rápida, no queremos dejar de recordar que el reloj sigue caminando, que Marruecos continúa de manera inexorable hacia su objetivo y que, por otro lado, las Islas siguen siendo una cárcel, un centro de retención de menores y una tumba en mar abierto donde siguen muriendo personas», subrayó el secretario general de CC. «Esta es la realidad que vivimos en Canarias por mucho que la publicidad y propaganda de Moncloa, con el beneplácito del Gobierno de Canarias, siga queriendo ocultarla, la realidad de un acuerdo vergonzoso: la venta del pueblo saharaui por parte de Sánchez, del PSOE y de Podemos», sentenció.

Sobre la estrategia de Rabat para Dajla y su región –Marruecos está dando enormes facilidades e incentivos fiscales a las empresas extranjeras para que inviertan en todos los sectores de actividad, incluido el turismo por los atractivos de la antigua Villa Cisneros–, el líder de CC vaticinó que los turoperadores, «si les resulta más rentable», acabarán por «derivar» turistas a Dajla, que en última instancia sigue siendo, cabe insistir, un territorio ocupado. «Nosotros vivimos del sector turístico, así que, en fin, si alguien me lo explica, quizá sea capaz de entender por qué esto puede ser una oportunidad para las Islas, pero me da que no lo entendemos ni yo, ni los sindicatos, ni los empresarios, ni los agentes sociales…», agregó el nacionalista.