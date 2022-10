Incomodidad en NC y Podemos por la «exhibición» rojigualda del Gobierno

Incomodidad en los socios del PSOE en el Gobierno canario por el engalanamiento lumínico de la sede de la Presidencia del Gobierno canario con los colores de la bandera española o el desfile militarizado de la Policía Canaria en Madrid con motivo de la Fiesta Nacional. Nueva Canarias (NC) lo ve como una «ostentación excesiva» y Podemos lo considera un «anacronismo» no adecuado al momento actual, aunque puntualizan que este tipo de «exhibiciones» realizadas por una parte del Ejecutivo tampoco suponen una crisis interna en el cuatripartito.

El coordinador territorial de NC y portavoz en el Parlamento, Luis Campos, respeta que para algunos partidos «este día sea muy importante» y reconoce que el uso de edificios y espacios públicos o la utilización de instituciones como la Policía Canaria no son patrimonio único de los nacionalistas, aunque advierte que «no me siento cómodo» con este tipo de ostentaciones. «Tenemos una posición propia, formamos parte del Estado español pero contamos con una visión diferenciada, pero eso en absoluto supone ningún tipo de crisis en el Gobierno porque respetamos las otras visiones que hay dentro del mismo», añade Campos.

Al dirigente nacionalista le consta que hubo una invitación para que los miembros de los cuerpos de seguridad y emergencias que trabajaron en la erupción de La Palma participaran en los actos de Madrid, por lo que es «legítimo» y «positivo» que se reconozca la labor desarrollada ante una catástrofe natural de las dimensiones vividas en la isla bonita en 2021. No obstante, Campos cree que hay un «ejercicio exagerado» por parte de algunas fuerzas políticas y dirigentes, en alusión al PSOE, de utilizar la simbología de la bandera española, el himno o el patriotismo «en un intento de no dejar ese espacio en exclusiva a la derecha y a la ultraderecha para que no se apropien de esos símbolos».

Esta situación provoca que exista una «ostentación más excesiva de la que se podría dar cuando hay más normalidad» y por eso este año percibe «un punto más de ostentación» con motivo de la Fiesta Nacional. A Campos le preocupan más aquellos que «intentan eliminar banderas como la del arco iris o la de las siete estrellas verdes» que los que en momentos determinados exhiben más la bandera española.

Por su parte, el portavoz de Podemos en el Parlamento regional, Manuel Marrero, ve un «anacronismo» no adecuado a los momento actuales que se use un edificio público para iluminarlo con los colores de la bandera española o que la Policía Canaria participe en un desfile de marcado carácter militar en una jornada en la que se recuerda la «conquista y colonización» de América.

Viejas tradiciones

El dirigente de la formación morada cuestiona que se utilicen las instituciones «siguiendo viejas tradiciones que no tienen mucho sentido hoy en día». «Nosotros no formamos parte de esta ceremonia de la confusión, creemos que la Hispanidad de la que hablan es una ocasión para celebrar otras cosas que nos unen más como es la lengua común o la cultura, más que celebraciones militares y religiosas que son anacrónicas en el siglo XXI», añade Marrero.

«Celebrar conquistas y colonizaciones no es propio de este siglo, hay que darle otro tipo de contenido a festividades como esta con manifestaciones de respeto, solidaridad, justicia, paz, la no explotación de los pueblos o estrechar los lazos culturales que nos unen. Hay que mirar al futuro con otro tipo de valores y no con la parafernalia eclesiástica y militar a las que nos tienen acostumbrados», lamenta el portavoz parlamentario de Podemos, que se muestra crítico con este tipo de manifestaciones.

El edificio que alberga la sede de Presidencia del Gobierno en la capital grancanaria fue iluminado la víspera del día de la Fiesta Nacional con luminarias rojas y gualdas, los colores de la bandera española, con motivo del 12 de octubre, jornada en la que, además, por primero vez un cuerpo autonómico de policía –la Policía Canaria– desfiló en la capital del país junto a las fuerzas militares ante los Reyes de España y demás representantes del Estado.

Es la primera ocasión en que el edificio de Presidencia del Gobierno de la capital grancanaria, en el que también se encuentra la sede de la Vicepresidencia, se engalana con los colores de la enseña nacional. Las luminarias cubren toda la fecha frontal y lateral del inmueble oficial tras la reforma que se realizó recientemente para remozar la estructura del edificio, eliminar las humedades en el mismo y colocar materiales más impermeabilizantes. Además, también se dotó al edificio de 140 luminarias de tecnología Led de última generación que cambian de colores, por lo que se aprovechó el 12-O para poner iluminación rojigualda.