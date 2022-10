La empresa del 112 tiene un déficit superior a los 15 millones y necesita 40 plazas más

La empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) arrastra un déficit de personal y de presupuesto desde hace una década que se ha cronificado con la gestión de la pandemia del Covid. Tanto la Consejería de Administraciones Públicas y Seguridad como los departamentos de Sanidad y Hacienda tienen en su poder las necesidades de la sociedad mercantil que coordina el 112 y las emergencias en Canarias, algunas de ellas perentorias, para que sean incluidas en la ley de presupuestos autonómicos de 2023. GSC demanda al menos 15 millones de euros más para solventar los problemas de solvencia provocados por la emergencia del Covid y la falta de personal, además de una partida presupuestaria específica para actualizar la plataforma tecnológica de la sociedad, que presenta síntomas de agotamiento y obsolescencia, lo que hace más vulnerables los servicios críticos que son esenciales para la Comunidad Autónoma.

La dirección y el comité de empresa de GSC han solicitado al Ejecutivo al menos la creación de 20 plazas nuevas para recuperar los puestos de trabajo que se perdieron en el expediente de regulación de empleo (ERE) que se aplicó en la legislatura 2011-2015 a través de un plan de reestructuración de las empresas públicas que provocó recortes y ajustes de plantillas y presupuestos. Además, también se solicita la regularización de 18 plazas más sujetas a contratos temporales con el fin de dimensionar la plantilla a las demandas actuales. De hecho hay puestos de trabajo creados sin cobertura presupuestaria desde 2018, además de actualizar la relación de puestos de trabajo (RPT) de la sociedad mercantil, desfasada ante el crecimiento imparable de la población y de los servicios que se prestan.

En el capítulo de personal aún sigue pendiente la recuperación salarial del 5% descontado a la plantilla de GSC en 2010 como consecuencia de la crisis económica y que a día de hoy aún no ha recuperado por parte de los trabajadores. El comité de empresa ha planteado un preaviso de huelga para que en los presupuestos de 2023 figure la partida destinada a pagar la diferencia del 5% a la plantilla de GSC ya que, pese a que desde Hacienda existe la voluntad de consignar esta partida, los sindicatos desconfían después de varios años de reivindicación sin que se haya llevado a los presupuestos del cuatripartito.

En el proyecto de presupuestos de 2023 que GSC ha elevado a la Consejería de Administraciones Públicas y Seguridad -el consejero Julio Pérez es el presidente del consejo de administración de la sociedad mercantil- se ha incluido la petición de una partida específica para renovar los sistemas tecnológicos con los que trabaja el Cecoes 112 y la atención a las emergencias. La obsolescencia se ha adueñado de la tecnología que soporta el servicio, lo que no garantiza al 100% la prestación óptima de los servicios.

Otra de las cuestiones clave es la implantación de un plan formativo, algo que no tiene la sociedad regulado desde la etapa de los recortes. De esta forma forma, no solo se carece de un plan de formación continua a los trabajadores que forman parte de la empresas –entre ellos médicos o personal de enfermería– sino tampoco a los que entran para cubrir servicios de forma temporal. Una de las principales reivindicaciones del personal sanitario que trabaja en GSC es que no tiene reconocida la carrera profesional, lo que supone un hándicap para entrar en otros ámbitos del Servicio Canario de Saluda a la hora de justificar los méritos y la experiencia laboral en los puestos de trabajo.