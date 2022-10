La excepción isleña: Canarias logra reducir su deuda a pesar de la crisis

a deuda de las Comunidades Autónomas se ha incrementado en casi 21.600 millones de euros desde el inicio de la crisis de la covid, a la que sucede desde abril del año pasado una ola inflacionaria sin precedentes en las últimas décadas. Los Gobiernos regionales, en general, no han tenido más remedio que endeudarse para conseguir fondos con los que hacer frente al mayor gasto público, para, en definitiva, dar ayudas a las empresas y familias, contratar personal de refuerzo o compensar la merma recaudatoria por la desaparición de los turistas y la paralización económica en los meses más duros de la pandemia. Canarias, sin embargo, es la excepción que confirma la regla. Aún hoy, ya superada la fase crítica de la crisis del coronavirus pero con una inflación galopante, el Archipiélago tiene menos deuda pública que al cierre de 2019. Es decir, mientras que el conjunto de la Administración pública autonómica ha visto engordar su débito hasta la friolera de unos 317.000 millones, Canarias ha sido capaz de desendeudarse. Para hacerse una idea de lo extraordinario de este hecho basta con apuntar que solo una de las restantes 16 Comunidades Autónomas ha conseguido emular a las Islas y también se ha quitado deuda de encima durante la crisis: el Principado de Asturias.

El control del débito público da margen de maniobra al Gobierno regional en el final de legislatura

A 31 de diciembre de 2019, el último año antes del estallido de la pandemia, el debe de Canarias ascendía a 6.613 millones de euros. La región ya era entonces, y con diferencia, una de las menos endeudadas de España, lo que no es poco decir en uno de los países más endeudados, por el contrario, de la Unión Europea. De hecho, solo País Vasco tenía un débito menos pesado que el del Archipiélago: en la comunidad del norte peninsular la deuda equivalía entonces al 12,7% de su Producto Interior Bruto (PIB), mientras que en las Islas llegaba al 13,9%, mismo porcentaje que en Madrid. El endeudamiento estaba en Canarias, por tanto, bajo control. Esto le permitía al Gobierno de Ángel Víctor Torres obtener financiación en los mercados para costear el mayor gasto al que dieron lugar la covid, primero, y la crisis socioeconómica, después. Y a hacerlo sin comprometer el futuro de las finanzas autonómicas. Pero no ha hecho falta. A fecha del pasado 30 de junio, según los últimos datos del Banco de España (BdE), la deuda pública de Canarias era de 6.455 millones. Así que el Ejecutivo regional ha sido capaz de dejar atrás lo peor de la crisis de la covid y de encarar la subsiguiente crisis de precios no solo sin aumentar el endeudamiento de la Comunidad Autónoma, sino incluso reduciéndolo en 158 millones de euros. La otra rara avis es la susodicha Asturias, cuyo debe se ha aminorado en 111 millones –de 4.357 a 4.246 millones de euros– desde que irrumpiera el coronavirus y sacudiera las economías de medio mundo.

El rigor de Canarias contrasta con la ‘alegría’ con que se endeudan Cataluña o Valencia

La estadística del BdE muestra entre líneas, no obstante, que el control financiero no tiene tanto que ver con la coyuntura económica –que también– como con la gestión. Las comunidades en que más ha engordado la deuda pública desde el final del corto período de bonanza –apenas hubo respiro entre la crisis financiera y la de la covid– son la Valenciana y Cataluña, en casi 6.000 y 5.500 millones respectivamente. Ya eran las dos más endeudadas cuando nadie había oído hablar del coronavirus.