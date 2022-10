Canarias autorizará un centenar de puntos de vertidos tras asumir Costas

Canarias asumirá a partir de enero las competencias en materia de Costas. Una gestión que permitirá a la comunidad autónoma poner en orden los vertidos incontrolados que existen en todo el Archipiélago. El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, aseguró recientemente en el pleno del Parlamento regional que una vez que Canarias se haga responsable de gestionar su litoral, concederá autorización administrativa a «buena parte» de los puntos que a día de hoy no están en regla.

Solo el 28% de las canalizaciones de agua residual hacia el mar cuentan con un permiso

Se trata de al menos un centenar de desagües, emisarios submarinos o conducciones al mar que, según la última actualización del Censo de Vertidos de las Islas, están en trámites para conseguir una autorización o bien la han tenido en el pasado pero está vencida. Puntos de vertido a los que se les dará luz verde siempre que cumplan con todos los requisitos exigidos.

De ellos, algo más de la mitad se encuentra ubicado en la isla de Tenerife, mientras que en Gran Canaria se reparten 21 de ellos. Fuerteventura cuenta con 13, Lanzarote con ocho, mientras que La Gomera registra dos y La Palma y El Hierro uno cada una.

Valbuena reconoció –tras ser preguntado por la diputada del Partido Popular Luz Reverón– que Canarias sigue teniendo un problema respecto al número total de puntos de vertido que continua habiendo en las costas del Archipiélago. Además, recordó que más de un 75% de las infracciones en materia de vertidos al mar corresponden a las administraciones públicas y quiso poner en valor a algunas instituciones que están llevando a cabo «una tarea extraordinaria» para tratar de corregir los vertidos incontrolados.

Lo cierto es que en toda Canarias hay censados 434 puntos a través de los que se realizan vertidos al mar. La mayoría se encuentran en Tenerife, que reúne un 45% de ellos, seguida de Gran Canaria, que aglutina un 29%. El tipo de emisión más frecuente es la de aguas residuales urbanas, que representan el 54% de los vertidos que van a parar al océano.

Valbuena quiere endurecer las sanciones porque «incumplir sale muy barato»

Sin embargo, en su gran mayoría no cuentan con una autorización, convirtiéndose en emisiones incontroladas que no cumplen con la normativa y que acaban afectando al ecosistema marino. De hecho, apenas 123, el 28%, funciona de manera legal en el Archipiélago.

El resto, 311 puntos de vertido no cuenta con la autorización administrativa necesaria en vigor para poder trabajar. De ellos, poco más de un centenar sí que tienen iniciado el trámite para obtener luz verde o han tenido en el pasado una autorización pero esta no ha sido prorrogada. Entre ambos aglutinan el 23% del total de puntos. Pero lo más preocupante es que 210 de los 311 desagües o emisarios submarinos que no cuenta con ningún permiso ni siquiera lo ha solicitado, le ha sido denegado o su autorización ha sido extinguida por los incumplimientos detectados. Un problema histórico en el Archipiélago que ha acarreado incluso sanciones millonarias por parte de la Unión Europea (UE).

La situación no ha cambiado demasiado si se compara el censo elaborado en 2021 –el último disponible– con el anterior de 2017. No solo no se han reducido los puntos de vertido que existen en el Archipiélago sino que se han añadido 48 nuevos, aunque ocho de los que ya existían han sido eliminados. A pesar de que aumentó el número de emisarios o conducciones al mar que no cuentan con autorización administrativa, muchos de los nuevos puntos y otros de los que ya existían han iniciado los trámites para solicitar este permiso.

Respecto a los vertidos incontrolados, Valbuena aseguró el pasado mes de julio que aunque dos tercios de los puntos de vertido no cuenta con autorización, los que sí tienen un permiso emiten el 80% del volumen de agua residual que llega al mar. Además, defendió que se debe llevar a cabo un endurecimiento de las sanciones por este tipo de emisiones, ya que consideró que «la normativa es muy laxa e incumplir sale muy barato». Al igual que se mostró partidario de que Canarias habilite el pago de un canon por vertido.