Podemos se desentiende de sus socios y se lanza ya a la campaña

Podemos Canarias se ha lanzado ya de lleno a la carrera hacia las elecciones de mayo de 2023 y ha optado por dejar la ambigüedad dialéctica en sus mensajes: la formación morada se enfunda el traje verde del ecologismo a un año de los comicios, pese a incomodar a sus compañeros en el pacto de las flores, con el fin de captar votos con temas recurrentes electoralmente como la implantación de la ecotasa, de la moratoria turística, el no al turismo digital o su adhesión de última hora a las protestas públicas sobre la construcción de la central hidroeléctrica de bombeo del Salto de Chira-Soria (que Podemos ha apoyado dentro del Gobierno y en el Cabildo de Gran Canaria). Ya existe un clamor entre los partidos que sustentan al Ejecutivo (PSOE, NC y ASG, aparte de Podemos) sobre el oportunismo electoral de la formación morada en estos asuntos y censuran sus cambios de postura dentro del Ejecutivo canario y de cara a la opinión pública.

Una precampaña que está irritando principalmente a ASG -que lidera el área de Turismo y que rechaza la implantación de la ecotasa y de la moratoria-, y a Nueva Canarias -máxima defensora del Salto de Chira, uno de los grandes proyectos del presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales-. Aunque también sus críticas al turismo digital, entre otras cuestiones, tienen medio revirado al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, que siente un gran orgullo de que Canarias sea la sede en diciembre de la reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre economía digital, y ve una oportunidad de oro en captar este tipo de turismo que condena públicamente Podemos.

Desde los grupos del Gobierno se vislumbra que las tesis de Podemos sobre la ecotasa, la moratoria o el Salto de Chira solo buscan un apoyo electoral que actualmente está en entredicho por los vaivenes de la formación en el ámbito nacional y en las Islas, con la marcha o escisión de los diputados nacionales Meri Pita y Alberto Rodríguez o el concejal capitalino Javier Doreste, entre muchos otros, que ya se encuentran en organizaciones de reciente creación como Reunir Canarias o Drago.

La organización radicaliza sus mensajes ‘verdes’ en busca de votos ecologistas

De hecho, entre los comentarios de los partidos del pacto de las flores, salvo Podemos, claro, resuena por qué la candidata a la Presidencia, la actual consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y su equipo, no saca más pecho de su gestión en este área social en el Gobierno de Canarias, aunque vender la dependencia es sumamente complicado.

Antonio Morales no tardó ni un minuto en afear la conducta de los dirigentes de la formación morada, por acudir a las manifestaciones en contra del Salto de Chira-Soria, cuando Podemos apoyó dentro del Gobierno y del Cabildo su declaración como un proyecto de interés general.

La coordinadora general de Podemos, Laura Fuentes, expone que, en este asunto en concreto, tras realizar estudios y comprobar que los círculos de Gran Canaria están en contra de este macroproyecto, su partido ha optado por no apoyarlo, al menos en la calle.

Votación telemática

Podemos está inmersa en el proceso de primarias. Ya se han presentado las candidaturas, la mayoría únicas, y hoy viernes empieza la votación telemática. Los militantes, en torno a 1.200, y las personas que se ha inscrito en tiempo y forma podrán votar a las candidaturas hasta la noche del 3 de noviembre. Según los votos obtenidos se puede cambiar el orden de las personas en las listas.

La coordinadora general explica que una vez refrendadas las candidaturas intentarán llegar a «las máximas confluencias» posibles con todas las formaciones de izquierda para concurrir a los comicios. Su intención es que vayan con una marca unitaria, y no como una mezcla de siglas como en elecciones pasadas que puedan «confundir» a los potenciales votantes. No importa si no usan el nombre de Podemos, añade, sino una denominación que aúne a fuerzas de izquierda como Equo, Izquierda Unida, Más Canarias, etcétera, es decir, todos aquellos partidos con los que puedan presentarse si llegan a acuerdos.

El 5 de noviembre tienen un encuentro de organizaciones de izquierda en Tenerife, para intentar buscar ese punto de encuentro.

Pese a que se han marchado cargos de importancia, Fuentes asegura que Podemos se ha ido consolidando y afirma que las encuestas internas que barajan les indican que repetirán en número de diputados -cuatro en el Parlamento canario-. Su intención es revalidar el pacto de progreso. Aunque haya fricciones electorales entre los grupos del Gobierno lo importante es que no vuelva a gobernar CC, enfatiza Fuentes.

Para la coordinadora general, las primarias están siendo por primera vez «amables», al irse quienes causaban enfrentamientos. Aunque el tinerfeño Alberto Rodríguez se presente con la formación de nueva creación, Drago, ven que pueden llegar a confluencias con él. No así con Reunir Canarias, donde se encuentra la exdiputada nacional de Podemos, Carmen Valido, apoyada por la actual diputada Meri Pita, que no ha dejado su acta en el Congreso aunque abandonó la formación. Para Fuentes, es un acto claro de transfuguismo, y cree que esa actitud puede pasar factura electoral a los afines a Pita.

¿Pero con qué activos electorales cuenta Podemos en Canarias?

Como cabeza de lista al Parlamento repite Noemí Santana con la mayoría de su equipo de la Consejería. El diputado Manuel Marrero se presenta al Cabildo de Tenerife, Sara Ramírez, actual consejera del Cabildo grancanario, lidera la lista a esta corporación y, entre otras, la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, concurre como candidata al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nicolás Saavedra encabeza la lista al Cabildo de Lanzarote y al Ayuntamiento de Tías y Nona Perera, actual directora general de Patrimonio, va al Ayuntamiento de Arrecife. Es un mezcla de gente joven y personas conocidas, dice Fuentes.