NC ‘usa’ al diputado de Compromís para enmendar las cuentas del Estado

No tener representación en el Congreso no es razón suficiente para no poder participar en la tramitación de los presupuestos generales del Estado del próximo año. Este es al menos el pensamiento de Nueva Canarias (NC) en esta fase de la discusión presupuestaria en la Cámara baja, donde no dispone en estos momentos de ningún escaño desde que el pasado mes de julio su entonces diputado, Pedro Quevedo, cedió el suyo a María Fernández, de CC, por el acuerdo electoral entre ambas formaciones para repartírselo temporalmente a los largo de la legislatura.

Pese a esa circunstancia, la formación que lidera Román Rodríguez, a su vez vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda del gobierno regional, quiere modificar determinados aspectos relacionados con Canarias de las cuentas estatales y ha logrado la ayuda del diputado valenciano Joan Baldoví para ello. El acelerón presupuestario eleva la ficha canaria pese a faltar partidas del REF En concreto, NC ha remitido a Compromís un total de 20 enmiendas parciales que suman un total de 115 millones de mejora para las partidas canarias en las cuentas estatales, una cifra incluso superior de la que Quevedo logró pactar el año pasado con el Gobierno de incremento de la ficha isleña en las cuentas de 2022 ahora en vigor, que fue de 100,5 millones. Además de varias enmiendas al articulado para mejorar las condiciones de tributación de las empresas que operan en territorio ZEC y para otorgar mayor seguridad jurídica a esta entidades, el partido canarista plantea quince propuestas de modificación presupuestaria a favor de las partidas de inversión en las Islas. La más importante de ellas es la que reclama la recuperación de los fondos de apoyo a Canarias para la atención de los migrantes, en este caso con una partida de 70 millones sobre todo para compensar a la comunidad autónoma del coste por la tutela de los menores migrantes no acompañados. La partida prevista en 2022 para este asunto fue de 50 millones a través de un convenio que hace solos unas semanas firmaron en Canarias el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. También destaca entre la enmiendas que NC trata de canalizar a través del diputado Baldoví los 10 millones para el transporte del plátano, los 6 para la desalación de agua agrícola y otros 6 para otras plantas potabilizadoras. Además se solicitan dos partidas de 3.5 millones cada una para las universidades canarias en aplicación de conceptos recogidos en este sentido por el REF, y otros 3 millones para la descontaminación de residuos asimismo como uno de los conceptos incorporados a la ley económica canaria tras su reforma. Torres ensalza las cuentas estatales y NC las considera «insuficientes» NC mantuvo desde el primer momento que el proyecto de presupuestos estatales no recogía suficientemente determinados aspecto del REF y que la dotación conjunta de las partidas canarias debían ser “mejorados” durante la tramitación parlamentaria. El hecho de que los diputados del PSOE canario no hayan presentado enmiendas referidas a las Islas ha impedido que ambos partidos, socios en el gobierno regional, hayan podido pactar alguna de esas mejoras reclamadas por NC. Llama la atención en todo caso que NC no haya intentado pactar una serie de enmiendas con CC toda vez que la mayoría de ellas son coincidentes con las presentadas por las diputadas Ana Oramas y María Fernández. Joan Baldoví es el único representante de la formación Compromís en el Congreso y está integrado en el grupo plural junto a otros once diputados de las formaciones Junts, Pdcat, Más País y BNG. Durante el tiempo que el diputado valenciano y Quevedo han coincidido en el Congreso durante diferentes legislaturas, las relaciones entre ambos han sido de frecuente colaboración, prestándose apoyo para todo tipo de propuestas e iniciativas parlamentarias, además de tener una sintonía política e ideológica muy afín. Los #PGE2023 tienen una indiscutible impronta social, pero presentan algunos déficits con Canarias, respecto a los anteriores PGE negociados por @PedroQuevedoIt en nombre de @Nueva_Canarias, que deben ser corregidos vía enmiendas.



🌐 Mi opinión 👇https://t.co/IcTVHfTRLG pic.twitter.com/zax2Z6vKeT — Román Rodríguez (@RomanRodWeb) 23 de octubre de 2022 La canalización de las enmiendas de NC a través de Baldoví no significa que el diputado valenciano vaya a defender de forma expresa y de palabra el contenido de las mismas sino que seguramente las dará por defendidas en aquellos debates en los que pueda intervenir. De entrada, Baldoví no es el representante del grupo Plural, en el que está inscrito como diputado por Compromís, en la comisión de Presupuestos. Obviamente no serán estas las enmiendas que él vaya a negociar con el Gobierno para sumar su voto de forma definitiva a la aprobación del proyecto, sino que esa negociación se centrará en aquellas propuestas relacionadas con su territorio de origen, la Comunidad Valenciana. Sí podría tener ocasión de mencionarlas en el debate en el que el pleno revisará todas las enmiendas que no se hayan incluido en el dictamen de la comisión de Presupuestos, pero tampoco en esa ocasión es probable que eso ocurra. En todo caso, NC tiene la posibilidad de contactar desde las Islas con los portavoces de los grupos parlamentarios para sondear su posible apoyo a sus enmiendas.