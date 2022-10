Papelón del Gobierno de Canarias: ha de elegir ya una isla para sede de la Agencia Espacial

El Ejecutivo regional se enfrenta esta semana a una difícil decisión por la contienda entre Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura para albergar la futura sede de la Agencia Espacial Española. El Consejo de Gobierno ha de elegir, previo informe técnico, a la isla que encabezará la candidatura de Canarias. El plazo que ha dado el Ministerio de Política Territorial, que dirige Isabel Rodríguez, para competir con otras localidades del país por la NASA española culmina en ocho días, es decir, el 7 de noviembre. Según los criterios de la orden ministerial, se valorará positivamente que si en una comunidad autónoma hay más de una propuesta, el Consejo de Gobierno de esa región indique «el orden de preferencia de cada una de las localidades», un complicado papel teniendo en cuenta la rivalidad que siempre ha existido en estas cuestiones en las Islas.

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), dependiente de la Consejería de Economía, Empleo y Conocimiento del Gobierno, es la encargada de realizar el «informe motivado no vinculante» con sus valoraciones técnicas de las candidaturas que ya han sido presentadas. En principio, la Aciisi solo le pidió a los cabildos de las islas capitalinas que formularan sus propuestas antes del 20 de octubre para tener tiempo a realizar el informe y elevarlo al Consejo de Gobierno, porque eran las únicas que tenían un acuerdo plenario mostrando su interés por acoger la Agencia Espacial.

Pero el Cabildo de Fuerteventura se ha sumado a esta carrera por el nuevo centro, y aprobó en su Consejo de Gobierno del 21 de octubre la presentación de su candidatura, y en el pleno del pasado viernes ratificó este acuerdo. De hecho, la semana pasada remitió al Ejecutivo canario su propuesta, aunque un día después del plazo que había dado la Aciisi a los dos cabildos capitalinos. No obstante, el presidente majorero, Sergio Lloret, entiende que esa fecha del 20 de octubre es meramente verbal, pues no existe una resolución del Gobierno canario donde se establezca plazo alguno. La única fecha vigente es la del 7 de noviembre plasmada en la orden ministerial, por tanto, están en plazo, alega.

En cualquier caso, esta corporación insular acordó en el pleno del viernes presentar directamente al Ministerio su candidatura, independientemente del informe del Gobierno canario. Sin embargo, Lloret espera que la Aciisi también valore su propuesta, al igual que la de Tenerife y Gran Canaria, aunque puede que no sea elegida como la isla preferente.

Gran mutismo

La Aciisi está realizando la evaluación con un gran mutismo. Será el Consejo de Gobierno, previsiblemente del próximo jueves, el que decida cómo presentar las candidaturas. Las bases indican que pueden ser formuladas por la Comunidad o por las instituciones locales. Por tanto, puede ser que los cabildos concurran por su cuenta y el Gobierno solo emita informe al Ministerio de Política Territorial o la Comunidad presente las propuestas canarias aunque con orden de preferencia.

Con todo, sea quien sea la isla que encabece la candidatura, de ser elegida por el Estado beneficiará a todas, dadas las sinergias en el sector investigador y aeroespacial del Archipiélago. Las tres corporaciones insulares creen que cumplen con creces los milimetrados criterios que se establecen en la convocatoria para albergar esta nuevo organismo.

La futura Agencia Espacial contará con un presupuesto de 500 millones de euros, y tendrá, en principio, 70 empleados de alta cualificación. El objetivo del Estado es que la agencia esté en funcionamiento el primer trimestre de 2023, por lo que se valorarán muy positivamente aquellas candidaturas que ofrezcan instalaciones de unos 3.000 metros cuadrados disponibles para ser ocupadas desde el inicio de dicho periodo, y que cuenten con una amplia red de acceso a medios de transporte público, conectividad digital o se encuentren a menos de una hora de un aeropuerto internacional. También se apreciará que tengan trenes de alta velocidad (AVE) para el traslado de los trabajadores.

Asimismo, el Ministerio quiere que haya un entorno hotelero adecuado que permita el alojamiento de las visitas institucionales y de trabajo, así como que la agencia esté arropada por un sector empresarial, educativo y universitario «dinámico» cercano. Teruel Existe se ha quejado de que las bases les excluyen .

Valores de Canarias

Canarias no cuenta con AVE pero sí con aeropuertos que cumplen esa función y un sólido transporte terrestre y marítimo. El presidente majorero, Sergio Lloret, opina que parece que hay criterios que no están hechos para las Islas, pero aún así cree que tienen muchas posibilidades por sus cielos, clima, conectividad, sus proyectos punteros de investigación aeroespacial, sus infraestructuras de servicios y centros de investigación y, como plus, supondría ser la primera agencia espacial cercana a África, con las demandas que los países africanos empiezan a formular en la observación de la tierra, en defensa y en comunicaciones. El Archipiélago va a tener una dura competencia. Sevilla está haciendo una apuesta muy fuerte por ser la sede, y también está Huelva, Elche, León, o la manchega Puertollano (Ciudad Real), de donde casualmente fue alcaldesa la ministra Isabel García.