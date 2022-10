Miguel Jorge (PP): "Los PGE incrementan el gasto público e hipotecan hasta la inmoralidad a los canarios"

El Partido Popular de Gran Canaria no está de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que ha llevado a los representantes del partido a elaborar una batería de enmiendas para "corregir" unas cuentas que según el presidente de la formación en Gran Canaria, Miguel Jorge, "incrementan el gasto público e hipotecan hasta la inmoralidad a los canarios". Así lo ha anunciado esta mañana en una rueda de prensa junto a los diputados nacionales Guillermo Mariscal y Auxiliadora Pérez, en la que han dado a conocer las enmiendas específicas a los Presupuestos para Gran Canaria.

Miguel Jorge explicó que para el Partido Popular "no son unos presupuestos sociales, sino socialistas", elaborados "pensando en las elecciones de 2023", que además no reflejan las obligaciones del Estado con Canarias. En este sentido, el presidente de los populares grancanarios ha recordado que el REF "no es un regalo sino un fuero, una obligación legal" reconocido en nuestra Constitución y por la Unión Europea (UE).

Asimismo, destacó que los diputados del PP serán los únicos diputados canarios que defiendan al Archipiélago y su posición dentro los PGE tras la "inexplicable abstención", destacó, anunciada por los diputados de Coalición Canaria (CC) en el debate a las enmiendas a la totalidad de ley de Presupuestos Generales.

En total, el Partido Popular (PP) presentará nueve enmiendas específicas para Gran Canaria por un importe de 27 millones de euros, estructuradas en varios bloques: la mejora de la conectividad insular; de actuaciones de adecuación y renovación de distintas infraestructuras; una partida específica de apoyo a la Fundación Martín Chirino y un plan de competitividad turística para Gran Canaria dotado con siete millones de euros.

Por su parte, el diputado nacional Guillermo Mariscal enfatizó que las enmiendas a estos PGE han sido elaboradas en "diálogo permanente" con los alcaldes y representantes municipales, con el objeto de mejorar la "realidad económica y socio-económica" de nuestra isla.

Asimismo, en contraposición al proyecto elaborado por el PSOE, afirmó que las enmiendas de los diputados canarios del Grupo Parlamentario Popular "buscan la activación del empleo y no el voto inmediato". Además lamentó que mientras que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinaba 70 millones al sector turístico "hoy solo se hayan adjudicado proyectos por valor de 20 millones".

El PP hace especial hincapié en la importancia de que se cumpla al 100% de la ayuda al transporte, por lo que "reeditamos una enmienda para que se cumpla porque es una obligación constitucional", añadieron, así como en que los canarios tengan acceso a la gratuidad de los abonos del transporte de guaguas, tal y como sucede en la península con la red de trenes de cercanías.

En el ámbito energético, el PP presentará también una enmienda destinada al bombeo, que redundará positivamente en el proyecto Chira-Soria y otra para el fomento de la energía eólica off-shore. Miguel Jorge lamentó que estos PGE, los últimos que aprobará previsiblemente el PSOE en la presente legislatura, no protejan a la clase media ni trabajadora, "pues se niegan a ajustar el IRPF a los datos de inflación". Además, los tildó de "irreales" al incorporar una previsión de crecimiento "que solo se la cree el gobierno de Pedro Sánchez", al recoger un incremento del PIB del 2,1%, mientras que instituciones como el Banco de España (1,4%) o el BBVA un (1%) la han desmentido "de forma reiterada", concluyó.