La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias culminó hoy, tras la celebración de una Mesa Sectorial con presencia del director general de Personal, Fidel Trujillo, y representantes de las organizaciones sindicales, la aprobación de los borradores de las Órdenes por las que se convocan los procedimientos selectivos excepcional y extraordinarios de estabilización para personal docente, y sus respectivas bases. Tal y como se comunicó la semana pasada, se trata de 5.113 plazas relativas a la oferta por concurso de méritos (3.948) y al concurso extraordinario de oposición (1.165).

Por una parte, se convoca mediante el sistema de concurso de méritos 3.948 plazas para el ingreso en el cuerpo del profesorado de Secundaria (1.850), de Escuelas Oficiales de Idiomas (32), de Música y Artes Escénicas (26), de Artes Plásticas y Diseño (87), de especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional (114), de maestros y maestras de Taller de Artes Plásticas y Diseño (una), catedráticos y catedráticas de Música y Artes Escénicas (26) y de maestros y maestras (1.790).

Para el concurso-oposición se ofrecen 716 plazas para el ingreso a los cuerpos de profesorado de Secundaria (574), las Escuelas Oficiales de Idiomas (40), de Música y Artes Escénicas (14), Artes Plásticas y Diseño (29), especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional (51), catedráticos y catedráticas de Música y Artes Escénicas (seis), y para maestros y maestras de Taller, Artes Plásticas y Diseño (dos), todos correspondientes a la oferta de empleo público de 2022. Del total, se reservan 135 para el acceso de personas afectadas por discapacidad, y las restantes 581 son de ingreso libre.

Por último, también se ofertan 449 plazas para el ingreso en el cuerpo de maestros y maestras a través de este mismo sistema (concurso oposición). De estas, 87 se reservan a personas con discapacidad, y las restantes 362 son de ingreso libre. Por especialidades, este bloque comprende 133 plazas para Infantil, 27 para Lengua extranjera (Francés), el mismo número para Educación Física, 75 para Música, 98 para Educación Especial-Pedagogía Terapéutica, 33 para Educación Especial-Audición y Lenguaje, y 56 para Primaria.

Solicitudes

En todos los casos, el plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación requerida en las bases de la convocatoria será de 20 días hábiles, a contar desde la publicación de la Orden. Se debe presentar una única solicitud y si se produce duplicidad, solo se tendrá en cuenta la última que se haya formulado a través de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en formato PDF. No se admitirán, en ningún caso, solicitudes ni documentación en formato papel, y la persona aspirante deberá cerciorarse de que su instancia ha quedado registrada y enviada. Cabe destacar que, en cuanto al concurso de méritos excepcional, debe presentarse una solicitud por cada especialidad por la que se desee participar.

Los actos que se deriven de estas convocatorias se publicarán en la web de la propia Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y una vez iniciado este, se divulgarán de forma oficial en los tablones de anuncios de los centros sedes de actuación de los Tribunales y, solo a efectos informativos, en la página web del Departamento de Educación.

Las pruebas tendrán lugar en Gran Canaria y Tenerife. No obstante, siempre que las circunstancias y las condiciones lo permitan y a criterio de la Dirección General de Personal, estas podrán efectuarse en otras islas. Para ello, las personas aspirantes deberán marcar las islas que se ofertan en la solicitud de participación por orden de preferencia, de modo que en función de la solicitud le será asignado Tribunal en una u otra, y se respetará, en la medida de lo posible, ese orden de preferencia.

Los requisitos generales para participar incluyen poseer la nacionalidad española (o comunitaria), no haber alcanzado la edad para la jubilación, contar con la titulación exigida en cada caso, poseer la capacidad funcional necesaria para desempeñar el puesto, no haber sido separado o separada del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni haber sido condenado o condenada por sentencia firme por ningún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como no ser funcionario o funcionaria de carrera o en prácticas. Estos requerimientos, así como los específicos de cada procedimiento, deben consultarse en el texto de las respectivas órdenes cuya publicación está prevista para finales de este mes de noviembre.