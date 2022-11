Miguel Jorge Blanco y Poli Suárez, candidatos del PP al Cabildo de Gran Canaria y al Parlamento por la Isla

El Partido Popular (PP) de Canarias ha anunciado este lunes que Miguel Jorge Blanco, presidente de la formación en Gran Canaria y alcalde de Santa Brígida, será el candidato al Cabildo de Gran Canaria, y Poli Suárez, secretario general de los populares en Canarias y diputado regional, liderará la plancha al Parlamento por la Isla.

PUBLICIDAD

Manuel Domínguez, presidente autonómico del Partido Popular, destacó que ambos candidatos "vienen del municipalismo" y que la formación tiene "orden" y "un plan" para gobernar en el Archipiélago tras las elecciones regionales de mayo del próximo año.

Al contrario que en Tenerife, donde hubo sorpresas al presentar a la periodista Rebeca Paniagua como cabeza de lista al Parlamento por Tenerife, en esta ocasión los nombres ya entraban en las quinielas como candidatables de Gran Canaria. Miguel Jorge Blanco también es consejero del PP en el Cabildo y ahora se analizará si hace doblete y concurre al Ayuntamiento de Santa Brígida, del que es primer edil, y a la corporación insular.

El exalcalde de Moya, Poli Suárez, da un salto aunque sigue en el Parlamento. En 2019 se presentó como cabeza de lista de la plancha autonómica y en esta ocasión concurrirá como candidato a la Cámara regional por Gran Canaria. Será Manuel Domínguez quien lidere la lista autonómica y para ello contará con personas de Gran Canaria, aseguró, al igual de que las listas serán paritarias.

Ayuntamientos de la capital y Telde

Sobre la designación del candidato al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Domínguez explicó que no existen luchas internas por el cargo, tras las quinielas que se han ido haciendo en estos meses, sino todo lo contrario: "problemas cero", sentenció. Pero no se ha presentado este lunes porque el PP tiene una programación nacional para dar a conocer las candidaturas y ahora tocan las personas que liderarán las listas al Parlamento y a los cabildos, luego serán los ayuntamientos que no son capitales provinciales y mas tarde los de las capitales de provincia, esto es, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

En cualquier caso, aseveró que ya tiene los nombres para las corporaciones más importantes, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna.

Aunque no quiso avanzar quiénes serán, cada vez suena con más fuerza como candidato al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, actual concejal de la capital grancanaria y árbitro internacional, ya retirado, de balonmano, así como el senador Sergio Ramos, al Ayuntamiento de Telde.

Manuel Domínguez recalcó que en Las Palmas de Gran Canaria van a intentar elegir a la "mejor persona" para dirigir una ciudad "que está en declive". "Nadie podrá discutirme que Las Palmas de Gran Canaria no necesita un cambio", enfatizó. A su juicio, la capital grancanaria no es esa gran ciudad de antaño y el PP va a hacer "una apuesta con una persona solvente, capaz, con liderazgo y que entienda que esta ciudad necesita un cambio profundo".

Sobre Miguel Jorge y Poli Suárez resaltó que son dos personas con experiencia porque vienen del municipalismo, como el propio Domínguez, que fue alcalde de Los Realejos, en Tenerife. No obstante, aclaró que su intención de cara a las elecciones es que el PP tenga músculo y no solo se base en quienes han permanecido en el partido sino también en quienes se sumen o quienes se incorporen a la política por primera vez, como es el caso de la número uno al Parlamento de Tenerife, Rebeca Paniagua.

Los dos candidatos de Gran Canaria suman "mucha experiencia" y conocen la realidad de la Isla, afirmó. Ahora tendrán que conformar los equipos que les van a acompañar al Parlamento y al Cabildo de la Isla con el "claro objetivo de gobernar", subrayó Domínguez. En su opinión, el PP es la alternativa para gobernar y tanto Miguel Jorge como Poli Suárez "tienen claro ese objetivo" . Ahora les toca a todos los candidatos de esta formación intentar convencer a los ciudadanos "y pedir una oportunidad" a los canarios, remarcó el presidente autonomico de los populares. "El PP está en eso, en pedir una oportunidad para demostrar la capacidad de gestión que tenemos y nos avala, a los tres. esa gestión municipal ", abundó.

Transformar Gran Canaria

Miguel Jorge Blanco agradeció la oportunidad que le ha dado el partido para poder "presidir" el Cabildo de Gran Canaria tras las elecciones de mayo de 2023. "Creo modestamente que tengo expriencia, he sido vicepresidente del Cabildo, he sido diputado regional y soy alcalde, y conozco lo que es la atención directa a los ciudadanos y perfectamente sus problemas, los municipios y la isla de Gran Canaria", expuso.

Por tanto, resaltó que conoce las fortalezas y oportunidades de Gran Canaria pero también sus debilidades y se propone con el equipo que va a conformar "transformar la isla de Gran Canaria".

"Es necesario que la sociedad civil de la Isla tenga un papel protagonista", reseñó el candidato al Cabildo. Se propone buscar más espacios para que los autónomos y los emprendedores puedan tener un proyecto de vida tanto personal como profesional mucho mejor. Además, quiere "un Cabildo de Gran Canaria donde no se censure a nadie por lo que piensa o por lo que siente", y que "sea una sola voz en aquellos asuntos de especial trascendencia para la Isla y no tres voces como a veces se produce en estos momentos".

Como meta hasta las elecciones aboga por un proyecto político que "pueda unir a todos los que piensen como el PP". Recordó que el PP fue un partido mayoritario, "ganador en Gran Canaria hace algunos años", porque todos estaban unidos en una sola formaciòn política. "Hoy no es así", reconoció, por lo que va "a poner toda la carne en el asador" para que todos los votantes de centro derecha y los desencantados de la izquierda, que vean en su candidatura un ejemplo de sensatez y moderación, puedan apostar por el PP.

La voz de Gran Canaria en el Parlamento

Por su parte, Poli Suárez afirmó que Gran Canaria necesita voces en el Parlamento de Canarias "que la defiendan y crean en ella". Señaló que a lo largo de esta legislatura han sido capaces de hacer una oposición propositiva en la Cámara, tendiendo la mano al Gobierno canario con propuestas serias y rigurosas. Por ello, aseguró, el PP se ha convertido "en la alternativa en Canarias".

"Espero seguir llevando la voz de Gran Canaria en el Parlamento", añadió, así como seguir hablando de proyectos en política social, educación o infraestructuras que tanto necesita Gran Canaria.

El objetivo de su partido es volver a situar a Gran Canaria en la isla que siempre fue, "en el motor económico" del Archipiélago. Por ello, espera recuperar "la ilusión y la confianza de los ciudadanos de esta isla".