El presidente de Nueva Canarias (NC)-Bloque Canarista, Román Rodríguez, ha dicho este lunes que la resolución de la Junta Electoral por la cual esta formación tiene los derechos que correspondían a NC muestra que el problema es administrativo y no penal, por lo que "los de NC no nos vamos a sentar en un banquillo, como otros".

Pronunciamiento que Román Rodríguez ha hecho después de que la Junta Electoral Central haya dado la razón a Nueva Canarias en cuanto a que, si bien ha sido excluida del registro de formaciones políticas el partido creado por ese motivo, Nueva Canarias-Bloque Canarista, tiene los mismos derechos.

Román Rodríguez ha recordado que, cuando en septiembre de este año Nueva Canarias fue expulsada del registro de partidos por no haber actualizado sus estatutos como exigía la ley, dijo a sus adversarios políticos que esperaran a su partido sentados para las elecciones de mayo de 2023, y a sus amigos que estuviesen muy tranquilos.

La reciente resolución de la Junta Electoral Central, en palabras de Román Rodríguez, pone en evidencia que "somos un país democrático" y reconoce todos los derechos de Nueva Canarias-Bloque Canarista, "suponiendo que no resolviéramos el pleito, que también estamos en ello".

Román Rodríguez ha opinado que la resolución ha servido para poner en evidencia, no a los adversarios, sino a algunos enemigos "que han intentado que un problema administrativo sea de otra naturaleza", y eso, ha añadido, "que mi organización tiene entre su cultura, y no se si la vamos a cambiar, no meternos con otros cuando se sientan en los banquillos por razones penales".

Ha subrayado que nunca ha opinado cuando otros se sienten en los banquillos "y hay unos cuantos por ahí", sin embargo "ellos se atrevieron a equiparar esto casi a un tema penal".