El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha explicado que Conrado Domínguez no sigue como director general del Servicio Canario de Salud (SCS) no porque no haya hecho una buena gestión de la pandemia ni porque haya sido imputado en el "caso Mascarillas", sino por las declaraciones que ha realizado ante el juez sobre algo que está en estos momentos bajo secreto de sumario y las consecuencias de las mismas.

Al responder ante el pleno del Parlamento a una pregunta de Coalición Canaria sobre la evolución del "caso Mascarillas", que provocó hace una semana la dimisión de Domínguez, el presidente del Gobierno canario no se ha mostrado partidario de se constituya la comisión de investigación solicitada por los nacionalistas y los populares, pues ya la Justicia investiga la presunta estafa. Torres ha acusado a CC de querer hacer un uso político al reclamar precisamente una comisión de investigación y le ha echado en cara al diputado nacionalista Pablo Rodríguez que, aunque se esperaba la pregunta sobre el "caso Mascarillas", es "la primera o la segunda" que este partido le hace desde mayo. Le ha preguntado por el silencio de todos estos meses y por qué CC le cuestiona por el "caso Mascarillas" cuando "se ha tomado una responsabilidad política". Ha asegurado que el Gobierno ha asumido "responsabilidades políticas" puesto que, ha recalcado, el director del Servicio Canario de la Salud no sigue en su cargo. Además, ha alertado de que si el responsable de la compra de las mascarillas hubiera sido "el anterior director del SCS, el consejero de Sanidad o el presidente" CC hubiera pedido su crucifixión política. "Creo que lo que hay que hacer es centrarnos en la actividad política y dejar a la Justicia aclarar las cosas", ha manifestado Torres, quien ha dicho que nunca ha usado los tribunales para atacar al rival político. El diputado de CC Pablo Rodríguez ha insistido en demandar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento para que se diriman responsabilidades políticas "vistos los últimos y graves acontecimientos" respecto al "caso Mascarillas", que "afecta directamente a la gestión del Gobierno". Rodríguez le preguntado a Torres por qué no destituyó a Domínguez, ya que, a su juicio, "si hay una responsabilidad política debió haberlo cesado" y no esperar a que éste dimitiese, como sucedió. Ha aclarado que ha realizado dos preguntas al respecto sobre el "caso mascarillas" y su compañero José Alberto Díaz Estébanez ha planteado comparecencias y preguntas en comisión y en pleno sobre este asunto. El nacionalista ha señalado que su partido ha dejado trabajar a la Justicia "a diferencia de otros" que, según Rodríguez, la han usado para hacer "todo tipo de políticas" de la forma "más rastrera posible". Asimismo, le ha cuestionado al presidente por qué no se levantó acta de la comisión que se creó a raíz de la pandemia, cuándo se enteró este órgano de la compra del millón de mascarillas a una empresa sin experiencia en el sector sanitario y del fiasco que supuso la operación, y si hay algún otro contrato con irregularidades.