«¿Por qué me hace ahora usted esa pregunta?»

Ayer, recién llegado de Londres, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, respondió a todas las preguntas registradas en el orden del día del pleno parlamentario, salvo la que le formuló Pablo Rodríguez, del grupo parlamentario nacionalista, sobre el cada vez más pestilente caso Mascarillas. No hay en el Cirque du Soleil un contorsionista capaz de emular lo que hizo ayer el señor presidente. Pero no solo se retorció como un peje verde en una pandorga, sino que, ya puestos, optó por ese cinismo heroico y sacrifical que ya es marca de la casa y respondió al diputado: «¿Por qué me pregunta eso ahora?». Y se sentó en su escaño.

Que un presidente del Gobierno – de cualquier gobierno – responda a la oposición respecto a un asunto de la gravedad del caso Mascarillas (cuatro millones de dinero público volatizado y por el momento un alto cargo del Ejecutivo dimitido, nada menos que el director del Servicio Canario de Salud) preguntando a su vez por qué le preguntan eso es uno de los espectáculos más grotescos que se ha vivido en sede parlamentaria en los últimos lustros. El peloterismo que rodea a Torres es tan denso que al responder preguntando se escucharon desde los escaños socialistas extrañas voces: «Uyuyuyuy…», como si el portavoz de CC estuviera a punto de ser fulminado por su maldad. Pero no cayó ningún rayo sobre Pablo Rodríguez, que se empecinó en preguntar, obsérvese el espantoso atrevimiento, si el presidente o alguien de su gabinete asumirá responsabilidades políticas y si Torres podría afirmar que no existe ninguna otra irregularidad contractual en relación a la gestión de la crisis sanitaria producida por el covid. Por supuesto Torres no contestó. Intentó colar la dimisión de Conrado Domínguez como una asunción de responsabilidades políticas, pero Rodríguez le recordó que el que fuera director del SCS había dimitido, no había sido destituido. «Y si usted cree que le correspondía una responsabilidad política, como nos dice ahora, ¿por qué no lo cesó?». Consciente de que su verborrea se estaba convirtiendo en un lazo corredizo que le apretaba el cuello Torres acabó cuanto antes y, por supuesto, fue atronadoramente aplaudido por los suyos.

Pocas horas después se entendió la respuesta preguntona del presidente y –al menos en parte – la irascibilidad de su vicepresidente. El caso Mascarillas se complicaba más aún. La Fiscalía de la UE había decidido intervenir en el proceso y solicitar una avocación de competencias, es decir, asumir la competencia fiscal, porque cuenta supuestamente con indicios sólidos de que pudieron utilizarse fondos europeos en los cuatro millones de euros que abonó el SCS a una empresa pantalla por la compra de un millón de mascarillas que jamás fueron entregadas a nadie. Antes de suspender la instrucción hasta aclarar este extremo, sin embargo, el juez instructor decidió imputar –investigar –a Osvaldo Lastras, amigo de Domínguez, supuesto intermediario entre intermediarios y – vaya – militante o exmilitante de Nueva Canarias, en cuya lista electoral al ayuntamiento de Mogán participó en mayo de 2019. Seguro que Román Rodríguez no lo conoce de nada, como nadie conoce a Rayco Rubén González. Más tarde alguien, desde el mismo Gobierno, citó un informe de la Intervención General donde se garantizaba que no se habían empleado fondos comunitarios para abonar los cuatro millones de euros a los presuntos estafadores. ¿Dónde está ese informe? ¿Por qué no se ha hecho público? ¿Y cómo el presidente Torres es incapaz de aclarar siquiera si está a favor o en contra de una comisión parlamentaria de investigación? Todo es patético y lamentable, porque el creciente nerviosismo del Ejecutivo alimenta todo género de sospechas y suposiciones. La intervención de la UE retrasará la instrucción, como mínimo, hasta después de las fiestas navideñas, acercándola mucho a la fecha de las elecciones. Adoptando una actitud de sordomudo, encriptándose en el mutismo, el presidente Torres hace daño al Gobierno y a sí mismo.

Y una vez cogida carrerilla, pues a seguir vacilándose a la oposición. José Miguel Barragán, portavoz coalicionero, interpeló al presidente sobre el Plan Reactiva Canaria. Es muy arriesgado suponer que algún lector recuerde este cachivache. Lo firmó casi todo el mundo en 2020, pero fue consensuado básicamente entre el PSOE, NC y CC. Se suponía una hoja de ruta que establecía ejes estratégicos de acción política para superar la crisis del covid desde un punto de vista financiero, económico y social. Hasta se hizo un zafarrancho protocolario con televisiones y fotos para el acto de la firma, alegoría pinturera de la unidad política frente a una crisis que parecía apocalíptica. Barragán denunció que el Gobierno no convocaba a los firmantes del PRC, que no ha evaluado sus mecanismos y compromisos, que no ha informado de nada a la oposición. Incluso la web gubernamental sobre el Plan Reactiva no actualiza sus contenidos desde el año 2020. El presidente Torres se encogió de hombros ligeramente y le respondió que lo importante eran los resultados, hombre, no las formas. El cronista tuvo que reprimir una carcajada. Hay que tener un cuajo mineralizado en medianías para una salida de esta naturaleza. Pero Torres se las permite cada vez más frecuentemente. Barragán le replicó que si el cuidado de las formas era imposible evaluar el fondo, es decir, el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo del plan mismo. Podría haber agregado que sin las formas – el respeto a los acuerdos, el control de los consensos, la información puntual y exhaustiva, el diálogo mismo sometido a unas reglas – ni siquiera existe democracia. Aunque daba un poco lo mismo. Si la oposición critica al Gobierno se le pide colaboración y altura de miras. Si ofrece acuerdos y consensos el Ejecutivo se saca la foto y lo olvida –cuando no lo ridiculiza cinco minutos o cinco meses después. El martes, cuando Barragán y Rosa Dávila ofrecieron un conjunto de propuestas fiscales a incluir en los próximos presupuestos generales de la Comunidad, el portavoz socialista, Iñaki Lavandera, respondió con una burlona condescendencia que examinarían esas propuestas, como no, pero que explicaran primero que de donde se recortaba para cumplirla. Ayer, en el fracasado debate sobre el Plan Reactiva, el portavoz de CC le pidió al vicepresidente que no despreciara a todo el mundo, y se esuchó claramente a Román Rodríguez decir: «No, a todo el mundo no. Te desprecio a tí», y señaló la bancada de Coalición Canaria, «y a todos ustedes».

Debe consignarse, sin embargo, que los grupos de la mayoría parlamentaria votaron favorablemente –después de transarla – una proposición no de ley de CC, defendida por Nieves Lady Barreto, para el cumplimiento de ayudas normativas, económicas y administrativas a La Palma como consecuencia de la crisis volcánica. Lo hicieron aunque, como advirtió Luis Campos, «que no se nos olvide todo lo que ha hecho este Gobierno por La Palma y los palmeros y palmeras después de la erupción en Cumbre Vieja». Claro que no. Precisamente la PNL venía a recordarlo, porque más de la mitad de las propuestas que incluía eran compromisos adquiridos por el Gobierno autónomo que no se habían materializados. Definitivamente los plenos se están poniendo extraños. Este Gobierno, sin duda, se acuerda de la gente. Pero no tiene ni idea de dónde está. Ni la gente ni él mismo.