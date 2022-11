El Cabildo de Gran Canaria se une ahora al «no al mundial de la vergüenza» de Catar

El domingo empieza a rodar el balón en el polémico Mundial de Catar 2022. Cada vez más voces se unen en contra del denominado mundial de la vergüenza por la concesión de la sede mundialista a un país antidemocrático y en el que no se respetan los derechos humanos. Distintas organizaciones, instituciones, clubes, jugadores y aficionados han levantado la voz en protesta por esta decisión y Gran Canaria no es ajena. El próximo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, la Asociación nacional Encuentro y Solidaridad, ha convocado una protesta en la Plaza de Las Ranas, en Las Palmas de Gran Canaria, con el apoyo y patrocinio del Cabildo de la Isla y, en concreto, de la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional.

El consejero del área, Carmelo Ramírez, explica que el Cabildo ha dado una subvención para que Encuentro y Solidaridad explique en un boletín informativo el tormento que han pasado los trabajadores que han construido los estadios, entre otras cuestiones. Más de 6.500 migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka han muerto en Catar desde que en diciembre del 2010 se le concedió el Mundial del 2022, asegura The Guardian. Las cifras oscilan entre las más conservadoras, que hablan de una treintena de muertos, que son las que ofrece el comité ejecutivo que se encarga de organizar el Mundial, el medio centenar, según un informe de 2021 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o los 6.500 fallecidos que denuncia el rotativo británico, que señala que India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka revelaron que hubo 5.927 muertes en el período 2011-2020 y que la embajada de Pakistán en Catar informó de otras 824 muertes de trabajadores paquistaníes, entre 2010 y 2020.

En cualquier caso, las malas condiciones laborales han sido certificadas por Amnistía Internacional y otras asociaciones de Derechos Humanos. Los trabajadores, el 95% de fuera de Catar, se dedicaban a construir estadios, zonas verdes o espacios de entrenamiento. Lo hacían bajo temperaturas de hasta 50º, sin medidas de seguridad y sin días de descanso. Tardaban meses en recibir sus ridículos salarios y las jornadas se alargaban desde primera hora de la mañana hasta que se escondía de nuevo el sol. La FIFA mira hacia otro lado.

Pero además se han puesto de manifiesto otras irregularidades en el Mundial, como las informaciones sobre supuestos sobornos para ser elegida sede, o que se le haya concedido a un país que abandera recortes en los derechos y libertades de ciudadanos y aficionados, especialmente con las mujeres y el colectivo LGTBI+.

En un país de 2,9 millones de habitantes de los que solo el 25% son mujeres, muchas de ellas siguen viviendo a la sombra de los hombres, de los que necesitan permisos y tutelas en varias etapas de su vida. Además la homosexualidad está penada en Catar.

Por eso, selecciones como Dinamarca o Inglaterra ya preparan sus propias reivindicaciones. Unos portando un brazalete con la bandera arcoíris y otros borrando todos los colores de sus camisetas. Voces críticas a las que recientemente se unió la de Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, quien aseguró que la designación del Estado árabe no fue la correcta. También famosos cantantes y streamers muestran su rechazo. Las cantantes Dua Lipa y Shakira se han negado a actuar por la falta de respeto a los derechos humanos. El streamer Ibai Llanos ha sido claro: «No me sale de los cojones ir y no lo voy a hacer», dijo tras ser invitado a acompañar a la Selección Española para crear contenido.

El consejero de Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, se une ahora al no al mundial de la vergüenza, otra de sus causas de solidaridad, como su defensa por el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, que llevó al Cabildo grancanario a rechazar la cumbre saharaui del pasado septiembre en la Isla, por entender que solo pretendía «edulcorar» la postura del presidente Pedro Sánchez a favor de Marruecos sobre el conflicto. Eso lo dijo el presidente del Cabildo, Antonio Morales. Además de la protesta del 10 diciembre por el Mundial, Ramírez prepara ya un acto para el 24 de noviembre en el Cabildo denunciando la situación del pueblo palestino por la ocupación de Israel. Ramírez se ha manifestado en contra del Mundial como consejero del área de Solidaridad, «no es un tema que se haya llevado al pleno», precisa. «Hay que denunciar el uso del deporte por esas monarquías medievales del Golfo Pérsico, como es Catar, que no son sistemas políticos democráticos y donde no se respetan los derechos humanos y, de manera muy especial, los de la mujer, y hay una explotación tremenda de inmigrantes asiáticos con sueldos de miseria», sostiene. «Aquí se está utilizando el deporte como una manera de blanquear políticamente estos sistemas», sentencia.