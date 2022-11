«La COP que nació para abordar el gran problema global se está desdibujando»

¿Qué valoración hace de su asistencia a la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27)?

He notado una evolución. A la primera COP a la que asistimos hace tres año ssolo fuimos a escuchar. En esta ya hemos acudido a mostrar lo que estamos haciendo con nuestra planificación estratégica. De hecho, después de presentarlo, un representante de Taiwán se ha sorprendido por la complejidad de nuestro documento. Por eso, para nosotros, la COP27 ha sido un punto de encuentro y de interacción.

Se está poniendo en duda la efectividad de estas reuniones para avanzar en la lucha contra el cambio climático, ¿usted qué cree?

La Cumbre Climática tiene varias esferas. Es cierto que se trata de una reunión para establecer medidas de mitigación a nivel mundial. Pero en ese debate de Estado hay varios actores protagonistas y, hasta que no se impliquen todos, será imposible revertir las tendencias. Sin embargo, estas reuniones tienen también relevancia en la esfera local. Son una oportunidad para compartir experiencias sobre mitigación y tareas de adaptación entre distintos territorios. Esta, sin duda, es la parte más productiva de la Cumbre y en la que vemos más avances. Por tanto, aquella COP que nació con la intención de abordar el gran problema global se está desdibujando. Porque si bien es cierto que se hacen grandes esfuerzos, pasan los años y el punto de partida de las negociaciones suele ser el mismo.

¿Qué acogida han tenido las experiencias de Canarias?

Los otros países han alabado el trabajo serio y riguroso de nuestro trabajo, incluso el nivel de detalle como el que tiene PIMA Adapta Clima, que muestra cómo afectará a Canarias la subida del nivel del mar.

Y con respecto a la de otros países, ¿hay alguna que sea interesante para aplicar en las Islas?

En general, la COP nos ha permitido ver experiencias reales sobre cómo está avanzando la transición energética en países como Taiwán y Hawai así como el uso del hidrógeno verde por parte de Japón. Nos ha interesado la transición energética sustentada en base al almacenamiento con baterías que se utiliza en Taiwán. Con ellos vimos que los sistemas de almacenamiento energéticos nos pueden ayudar a acelerar toda esta tarea.

En cuanto a sistemas de almacenamiento, Canarias de momento solo cuenta con Salto de Chira Soria (Gran Canaria) y Gorona del Viento (El Hierro).

Sí, estamos trabajando junto a Red Eléctrica para encontrar un lugar donde establecer un sistema similar también en Tenerife.

Con Red Eléctrica también están trabajando para conectar La Gomera y Tenerife.

Sí, es un proyecto que ya está en fase de evaluación ambiental. La idea es establecer una conexión eléctrica entre Tenerife y La Gomera para acelerar la descarbonización de esta última. Ahora mismo su demanda energética se sustenta en menos de un 1% en energías renovables. Queremos que llegue al 100%. Tenerife servirá para tener un respaldo. La idea es que, en un futuro, si los fondos marinos nos lo permiten, todas las Islas estén interconectadas.

Los últimos estudios muestran que la frontera de los 1,5ºC está más cerca de alcanzarse, ¿cree que se deberían cambiar los objetivos climáticos para adecuarse a la realidad?

El último informe del IPCC, efectivamente, pone de relieve que el objetivo climático que se acordó en la cumbre de París de 2015 se ha hecho añicos antes de lo que podíamos esperar e, incluso, por encima de las peores previsiones. Eso significa que las acciones a realizar deben ser mucho más ambiciosas porque el punto de partida es cada vez peor. Tenemos el punto de no retorno a la vuelta de la esquina y los sacrificios que habrá que hacer a nivel global no tendrán nada que ver con los actuales. Existe una correlación entre el PIB global y las emisiones de gases de efecto invernadero. La economía crece a costa de nuestros recursos naturales. El IPCC ya lo ha puesto sobre la mesa. Por tanto, para evitar el desastre climático hay que llevar a cabo una desaceleración económica, con las consecuencias que esa medida trae consigo. Entre otras cosas, porque los países no responsables del cambio climático no pueden pagar la misma factura que quienes lo han generado.

¿Los canarios están concienciados con la lucha contra el cambio climático?

En Canarias y España, en general, la concienciación con respecto al cambio climático es muy superior que en otros países. Tenemos un termómetro muy bueno para medirlo y es el consumo. Las marcas y publicidades cada vez incluyen más conceptos de sostenibilidad y eso es una respuesta a una exigencia del consumidor. En nuestro caso, además, tenemos un sector turístico muy concienciado con acciones pioneras en este campo. Con la Ley de Cambio Climático de Canarias –que esperamos que esté aprobada en diciembre–, habremos arrancado los motores para comenzar la transición ecológica.