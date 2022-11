«El pacto se mantiene por la inyección de dinero pero deja mucho que desear»

¿Han recibido respuesta del Gobierno de Canarias al plan que le presentaron con medidas para añadir al presupuesto?

Presentamos una propuesta de mejora de los presupuestos con dos claves: alivio fiscal y medidas importantes para áreas como Sanidad, Educación o Vivienda. Hemos recibido contestación, una carta del presidente diciéndonos que coinciden en una parte de nuestro análisis pero que no están de acuerdo con la propuesta de alivio fiscal y que ya nos iremos viendo. Esa es la contestación.

¿No se han mostrado dispuestos a negociar?

No ha habido posibilidad de contrastar, simplemente una carta amable, no va a haber negociación ni van a sentarse con nosotros. Y por lo tanto estamos abocados a plantear esta visión de lo que nosotros creemos que debe ser el presupuesto a través de una enmienda a la totalidad.

¿Qué le falta a los presupuestos?

Nosotros no hacemos un ataque integral al presupuesto, que sube y hay muchas partidas que mejoran. ¿Qué es lo que detectamos que debería ser el presupuesto para el año 2023 sabiendo que la inflación sube y la incertidumbre es enorme? Primero un paquete de alivio fiscal. El Gobierno no quería hablar de alivios fiscales y los ha tenido que incorporar. Nosotros creemos que se debe ser un poco más agresivo y que quede más dinero para los ciudadanos y las empresas, fundamentalmente a través del IRPF. Pero también tocamos el IGIC, pensamos que hay que bajarlo para reactivar el consumo. Estamos hablando única y exclusivamente para el año 2023. Después también tenemos un alivio fiscal concreto como consecuencia de la inflación y lo completamos con un paquete de ayudas concretas para los sectores que peor lo van a pasar.

Coalición Canaria y el Partido Socialista sí que han llegado a un acuerdo en Madrid para los Presupuestos Generales del Estado, ¿qué supone este acercamiento entre ambos partidos?

No significa nada. Está en nuestro ADN negociar. Si hubiera estado el Partido Popular (PP) negociando y hubiéramos conseguido este acuerdo, ¿qué hubiera significado? Lo mismo. Es decir que estamos abiertos al diálogo y al consenso y a buscar soluciones para Canarias. Es un acuerdo bueno para Canarias y si es bueno para Canarias no hay nada más que contar. Ahora, que cuando te sientas a hablar y a dialogar hay más posibilidades de llegar a acuerdos, es obvio. En la distancia es difícil llegar a acuerdos. Y eso significa eso, que hay posibilidades de diálogo.

¿Supone que existe ya un pacto apalabrado para el próximo mes de mayo?

No, es decir, asumir eso sería tanto como insultar a los electores. Los electores no se han pronunciado, lo van a hacer en mayo. Dejemos que sean los electores quienes digan cómo nos colocan a cada uno y en base a eso ver las posibilidades reales de acuerdo. Eso no creo que sea bueno ni siquiera pensarlo. De hecho, si me pregunta, ¿ustedes qué van a hacer? Esperar y ver con quién puedes sumar. La cuestión también es sumar. Si este pacto de las flores suma, la pregunta que me está haciendo es inútil. Suponga que suma el pacto de las flores. No tienes nada que hacer porque ellos se han juramentado. Ahora, no sumarán. Eso lo tengo bastante claro en el día de hoy. Y, por lo tanto, al no sumar abre otras expectativas de llegar a acuerdos para la gobernabilidad de Canarias.

¿Cómo cree que está funcionando el pacto de las flores?

Nuestra impresión es que el pacto de las flores se ha mantenido gracias a esa inyección de dinero pero como gestores hay muchos departamentos del Gobierno que dejan muchísimo que desear. Algunos aspectos de Educación; el de Transición Ecológica, que es un vende motos pero desde el punto de vista de la gestión deja mucho que desear; Sanidad, varios consejeros y cinco directores del Servicio Canario de Salud (SCS) en cuatro años; el área de Servicios Sociales, que para nosotros sigue siendo el talón de Aquiles... es decir, hay muchas políticas del Gobierno que se podrían hacer mejor. Hay muchos problemas que a pesar de que hay algunos buenos datos de reactivación económica importantes hay recursos que se quedan sin gestionar al final de cada ejercicio económico y eso sí que deja mucho que desear.

El Gobierno cerró el primer semestre del año con un nivel de ejecución del 9% de los fondos vinculados a inversión, ¿es un problema en un momento como el actual?

Es una de las cosas que hemos comentado, no hay gestión y al no haberla no hay capacidad de ejecutar los presupuestos. Se están quedando cantidades importantes en inversiones reales y en transferencias de capital sin ejecutar todos los años. Eso sí que nos preocupa. Precisamente en este momento donde la gestión debería ser lo más eficaz posible y que todas esas inversiones por lo menos se ejecutaran en un alto porcentaje.

¿Es de recibo que el Gobierno ya haya recaudado a través del IGIC más que en todo el año pasado y presuma de un alivio fiscal de solo cien millones?

En nueve meses se ha recaudado más que en todo el año pasado. Una parte importante de esa recaudación ¿por qué es? Es como consecuencia de la inflación. Vas a pagar el IGIC y al haber aumentado el precio se cobra ahora el porcentaje correspondiente, por lo tanto, tienen mayor recaudación como consecuencia de que los precios están más caros. Lo que estamos diciendo es que una parte de ese dinero hay que devolverlo. ¿En forma de qué? En forma de alivio fiscal y en mejora de algunas de las políticas que la gente también necesita.

¿Por qué cree que existe esa reticencia del Gobierno a bajar impuestos?

No lo sabemos, será por no aparecer diciendo que aceptan propuestas de otros. Eso es no estar acostumbrado al diálogo y al consenso. Este Gobierno presume de diálogo pero cuando llegan los decretos leyes al Parlamento y les decimos de tramitarlos como una ley para negociar dicen no, esto es lo que hay o lo apruebas o lo dejas. Con esas actitudes es normal que no les guste hablar de otras propuestas con otros sectores y otros grupos políticos. Cuando nosotros hacemos una propuesta no es o todo o nada, normalmente negocias. Este es nuestro paquete, se habla y puedes llegar a un acuerdo de que una parte de esa propuesta podamos consensuarla. Y cuándo se pacta ganan los dos. El problema es que ellos siempre tienen la visión de que un acuerdo es que si te propongo algo y tu lo aceptas el que ha ganado soy yo. Y es completamente erróneo. Una vez que se decide a pactar el acuerdo es de los dos no de una de las partes. Ellos tienen la visión de que si alguien propone algo y lo consiguen es que lo has vencido. Eso es tener una mala cabeza de cómo funciona un acuerdo o un pacto.

¿Qué se puede esperar de este último tramo de legislatura?

Nosotros ya no esperamos nada. Esperamos que se termine y veamos otras posibilidades de gobierno. Primero porque normalmente, no con este gobierno sino con cualquier otro, lo que no hayas puesto en práctica antes de julio de este año es muy difícil ponerlo en marcha ahora.