Enfado mayúsculo de la diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, por los problemas que están poniendo los cabildos y el Gobierno canario a la aplicación del 100% de gratuidad en las guaguas del transporte regular de viajeros. «Sería indignante para las familias canarias que, pudiendo tener las guaguas gratis para ir a trabajar o a la universidad, no fueran capaces de aplicar la medida o pongan pegas para hacerlo», advierte la parlamentaria nacionalista.

Oramas arremete contra los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, el Gobierno regional y algunas fuerzas políticas por cuestionar la eficacia de extender al 100% la bonificación de las guaguas gracias al acuerdo político alcanzado por CC con el Gobierno central para respaldar los presupuestos del Estado de 2023. Las dudas manifestadas por las instituciones canarias para la efectiva aplicación de la medida a partir del 1 de enero han enervado los ánimos de la formación nacionalista, especialmente de Oramas, que incluso ha exigido que si los cargos públicos responsables de la política de transportes de estas instituciones no son capaces de ponerlo en marcha «que se vayan y dejen paso a quienes lo sepan hacer».

Pérez del Pino: «Los de CC se sacan la foto y los cabildos y las operadoras pagamos la fiesta»

En declaraciones a la Cadena Ser, la portavoz de CC en el Congreso recordó que hace unos meses «todos los partidos políticos canarios reclamaban el 100% de bonificación cuando el Gobierno implantó el 50% en Canarias, mientras en la Península el transporte sí pasó a ser gratuito». Desde entonces «Coalición Canaria no ha parado de pelear para conseguir este objetivo hasta que lo hemos logrado y resulta que ahora se ha creado un problema, es alucinante», critica la dirigente nacionalista.

Oramas defendió la consecución de esta bonificación porque «beneficia a los ciudadanos que lo están pasando mal y va a suponer un alivio financiero para las familias, de los que tienen que coger la guagua para ir a trabajar, de los chicos que van a estudiar a la universidad o centros educativos, de los jubilados o de los que van al centro de salud; no es precisamente una medida para beneficiar a las empresas del transporte ni a las instituciones», añade.

Derechos

Por ello, la diputada de CC critica a las instituciones y partidos por decir que esta iniciativa crea un problema «solamente por la rabia de pensar que es un tanto de Coalición Canaria cuando no es así, es un derecho de los canarios como tienen en la Península», añadió.

El malestar de Ana Oramas es mayor al constatar que «los medios de comunicación y las instituciones de Baleares alaban la medida, es incomprensible que allí estén tirando voladores y en Canarias se dediquen a poner pegas y a minusvalorar que se haya conseguido». Por ello se pregunta qué límites quieren poner el Gobierno canario y los cabildos a la gratuidad del transporte: «si hay que alquilar o comprar más guaguas que lo hagan, si hay que dar formación para que haya más conductores pues se hace ¿Quiénes se creen que son para poner límites? Hay que pensar en la gente y sería ridículo y humillante para las familias canarias que no puedan tener el transporte gratuito porque sean incapaces de aplicarlo».

La indignación de Oramas se ha acrecentado en las últimas semanas a medida que tanto el Ejecutivo canario como los cabildos están poniendo matices a la hora de aplicar la medida, de tal forma que no sea generalizada sino para aquellos que utilicen el transporte con asiduidad o a partir de un número de viajes al mes y que sea para los principales bonos de transporte que se utilizan en las Islas, como pasó cuando se inició la aplicación del 50% de bonificación. Las instituciones alegan problemas de logística y de operatividad de las empresas del transporte para asumir esta medida al no contar con las guaguas y los conductores, con el fin de absorber el crecimiento de la demanda que se prevé. El Ejecutivo de Ángel Víctor Torres solicitó una reunión urgente al Ministerio de Transporte para trazar una hoja de ruta porque no hay guaguas suficientes ni tampoco conductores. Se necesita tiempo para dotar la flota de vehículos y de personal, aseguran desde las instituciones y las operadoras del transporte. Además, el Gobierno estudia fórmulas para que los abonos no dependan de la isla donde se reside, unificando el transporte, pero también avisan de que será gratuito solo para quienes usen la guagua habitualmente.

Cabildo

La gratuidad de las guaguas y las dificultades para aplicar esa medida dentro de un mes también se abordó ayer en el Pleno del Cabildo de Gran Canaria y el vicepresidente y responsable de Transportes y Movilidad, Miguel Ángel Pérez del Pino, inició su intervención con una acusación directa a Oramas y Clavijo: «Los de Coalición Canaria se sacan la foto y nosotros pagamos fiesta».

El consejero socialista dijo que las últimas declaraciones de esos dos dirigentes nacionalistas, en las que emplazan a los responsables de los siete cabildos a poner en marcha esa medida o a apartarse, son «desfortunadas, desproporcianadas y hasta insultantes».

En respuesta a una pregunta del portavoz de Ciudadanos, Ruymán Santana, Pérez del Pino sostuvo que CC dirigió el Gobierno de Canarias durante más de 20 años y «poco o nada se hizo en todo ese tiempo» para reducir el precio del transportes.

A su juicio, la implantación del transporte gratis en Canarias «no se ha negociado bien» en Madrid y eso obligará ahora a los cabildos y a las empresas operadoras a reclamar más fondos al Ministerio porque los 81 millones son insuficientes. De hecho, calculan que habrá que incrementar esa partida hasta los 130-140 millones.

Aunque el precio de las guaguas condiciona su utilización, Pérez del Pino auguró que la demanda de viajeros no se va a incrementar de forma inmediata, pues la reducción del 50% aplicada en septiembre solo supuso un aumento del 5% en le número de pasajeros. El Cabildo grancanario apuesta porque las ayudas se concentren en las personas con más dificultades económicas y que estén obligadas a usar la guagua por no disponer de otros medios.