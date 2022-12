«Es necesario un plan estratégico para la ciencia haya o no Agencia Espacial»

¿Cómo ha visto el proceso para la candidatura de Canarias a la Agencia Espacial Española?

No conozco los detalles pero sí creo que Gran Canaria lleva muchos años pujando por los temas aeroespaciales, además de que Tenerife tiene el Instituto de Astrofísica. Pienso que Canarias debería de haber presentado una candidatura única porque entre lo que tienen Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura hubiéramos presentado una propuesta muy fuerte pero dividiendo ya se sabe lo que pasa siempre. Se da la imagen de que estamos divididos, que es lo que suele pasar en Canarias, lo que es una pena sinceramente.

La propuesta presentada por Gran Canaria tiene en cuenta las potencialidades de las otras islas ¿No debería ser una ventaja?

Pero es que cualquier candidatura debe hacer uso de todos los recursos de los que dispone Canarias porque para eso estamos hablando de la Agencia Espacial Española. De hecho, deberíamos proponer incluso cuestiones a nivel nacional porque esta Agencia intenta resolver muchos problemas que llevamos arrastrando desde hace años, uno de ellos es que haya coherencia y que se puedan coordinar los trabajos aeroespaciales en todo el territorio nacional. Lo que sí me ha extrañado es que hayan pedido muchas cosas a las candidaturas para la plantilla que supuestamente tiene que venir de Madrid, pero no se ha pedido nada de qué es lo que se quiere cambiar y eso es un poco extraño. Se está impulsando una Agencia nacional y, sin embargo, no se pide una propuesta sobre la descentralización que se pretende con este organismo. Bajo mi punto de vista las bases que solicitaba el Gobierno son muy pobres porque se dejan fuera muchas cosas necesarias.

Canarias va dividida pero Sevilla es todo lo contrario porque Andalucía se ha volcado en la candidatura y es la favorita junto a León ¿no?

A nivel institucional es verdad que Sevilla se ha volcado con el Parlamento andaluz, en las ciudades, entre la población, cartelería y una campaña institucional potente y, sin embargo, aquí no entiendo la timidez que tenemos siempre para hacer estas cosas como si nos diera miedo ir a competir. Durante el verano ha habido un silencio a nivel institucional muy frustrante porque esta candidatura ofrece oportunidades a largo plazo. ¿Cuantas veces un Gobierno ha ofrecido la posibilidad de descentralizar organismos públicos? Creo que ninguna y como no sabemos cuánto va a durar este Gobierno hay que aprovechar cualquier oportunidad. Por eso cuando se lanza una candidatura de estas hay que ir con toda el alma y la fuerza posibles, ilusionar a los canarios de que esto es algo que sería muy importante para Canarias. Sin embargo el silencio institucional ha sido evidente frente a Sevilla. Parece que el complejo de inferioridad canario se mantiene y no lo entiendo.

¿Después de 28 años de trayectoria en la Agencia Espacial Europea ve este nuevo organismo como una palanca para incentivar la ciencia y la investigación frente al predominio del sector servicios en Canarias?

Mucha ciencia poniendo ladrillos no hay, tenemos a empleados que riegan los jardines y limpian los apartamentos pero no hay mucha ciencia porque llevamos muchos años haciendo lo mismo y seguiremos haciendo lo mismo. La apuesta por la innovación y la tecnología es algo a largo plazo. Este verano se firmó el pacto por la ciencia y la innovación en Canarias por el que todos se comprometen a que la ciencia se va a apoyar sin importar el partido que esté en el Gobierno. Se trata de una buena base para que no haya la tentación de tirar para unas islas más que por otras o por intereses particulares o partidistas. Algo como el espacio requiere inversiones a largo plazo y un plan estratégico que permita adaptarse a las circunstancias y trabajar con vistas al futuro. Personalmente creo que si en Canarias se ha firmado este pacto es para comprometer a todos los partidos y para que los sectores científicos sigan adelante al margen de quién esté en el poder. En la Agencia Espacial Europea cada tres años presentábamos un plan para los tres años siguientes y eso nos permitía trabajar con el compromiso de los gobiernos sin estar pendientes de las elecciones en cada país. En Canarias deberíamos ser consecuentes con este pacto para trabajar a largo plazo porque lo que necesitamos es que venga conocimiento, tecnología y empleo de calidad. Me gustaría que se hablara menos y se hiciera más porque aquí todo el mundo dice que sí de palabra pero después no se concreta en nada. Las empresas llevan años demandando infraestructuras para hacer sus testing o pruebas, por lo que me gustaría que en los gobiernos de Canarias hubiera gente que hiciera más y hablara menos. De esta forma también se le puede decir a los ciudadanos que estamos invirtiendo en el futuro y en empleos de calidad para que no siga pasando lo que me pasó a mí o a tantos otros ingenieros que nos tuvimos que ir fuera. Es una sangría espantosa que los canarios paguen universidades para formar técnicos y no les ofrezcamos trabajo aquí. Este ciclo hay que romperlo con un plan estratégico a largo plazo.

Hay que atraer empresas de alto valor añadido pero necesitan que haya una ventanilla única

¿En Europa se valora las infraestructuras canarias como el IAC, el Observatorio de La Palma o el INTA en Gran Canaria?

El IAC es un centro científico y la mayor parte de los científicos que lo utilizan están por Europa y por el mundo. Afortunadamente tenemos el IAC y se ha generado conocimiento en Canarias y en Tenerife en el campo de la astrofísica pero, sinceramente, no solo hay que pensar en la parte científica sino también en la parte comercial porque cuando se pide a la empresa privada que invierta no lo va a hacer si no le da beneficios. Canarias tiene que hacer algo más para atraer a las empresas que se dedican al conocimiento y que puedan generar negocios y empleo, por eso es esencial que en la estrategia del futuro el aspecto comercial y económico sea fundamental porque si no las empresas no vienen si no hay infraestructuras. Lo que nos falta son las empresas de alto valor añadido que invierten en I+D. Creo que es importante apoyar más al Clúster Aeronáutico y Aeroespacial de Canarias, que es muy joven y necesita respaldo institucional.

¿No se dan facilidades a las empresas para que se instalen en las Islas?

Cuando alguien pregunta tienes que decirle dónde ir. Aquí falta una ventanilla única, todo es complicado y la burocracia es para echarse a llorar. Estaría bien plantearse como parte de esa estrategia el tener ventanillas únicas para los sectores tecnológicos y científicos, de tal forma que cuando queramos atraer empresas no tengan que volverse locos yendo a tantos sitios o a tantas webs. Lo que facilita los negocios es un lugar concreto donde informarles de todo. Hay razones económicas, fiscales, universitarias o climatológicas para que vengan empresas, además de que tenemos unos centros que todos juntos nos harían más potentes, aunque también contamos con unos handicaps que no se terminan de resolver. Hay muchas cosas que se están moviendo pero se necesita que haya una estrategia definida, más coordinación y no ir a mil sitios.

¿La Agencia Espacial no sería el catalizador de todas estas iniciativas si la sede estuviese en Canarias?

Creo que no. Sinceramente no se puede esperar por la Agencia Espacial Española o por lo que caiga para desarrollar lo que estoy planteando. En todo el mundo esto se está moviendo mucho más deprisa y la Agencia creo que tardará al menos cinco años o más en tener cierta autonomía e independencia. Se lo digo porque la mayor parte del personal trabaja en Madrid y eso significa que este nuevo organismo en sus primeros años será muy dependiente de Madrid, por lo que hasta que tenga cierta autonomía de funcionamiento pasarán varios años. Canarias no puede esperar tanto tiempo para montarse en este tren, que ya perdimos hace unos años y no se puede volver a repetir. Yo ni esperaría por la Agencia Espacial Española sino que propondría al Gobierno canario que haga un plan estratégico para seguir adelante venga o no la Agencia. Este organismo estaría muy bien para un trabajo a largo plazo pero hay que pensar también en el corto plazo y para eso Canarias es la que tiene que tomar la iniciativa y no depender de factores externos. Si la Agencia cae en otro sitio pues tendremos que estar en contacto con ellos para que nos tengan en cuenta, pero mientras debemos desarrollar nuestra propia estrategia.