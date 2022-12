Temor a que el cambio de funcionarios retrase más los fondos europeos

La preocupación se acrecienta entre los empresarios por el ritmo que lleva la Administración autonómica en la tramitación de los fondos europeos Next Generation y los proyectos que dependen de su financiación. La inquietud que se añade ahora es la afección que puede causar en la marcha de los expedientes el reciente concurso de traslados de los funcionarios aprobado por el Gobierno regional y que afecta a la movilidad de cerca de 2.000 empleados públicos, que cambian de puesto entre los distintos centros directivos de la Comunidad Autónoma. La ralentización que pueden sufrir los proyectos por la salida de los funcionarios que los tramitan y la entrada de nuevos llevan la desazón a empresarios e inversores como un factor más que se añade a la habitual lentitud de la Administración.

El concurso de méritos se resolvió en la segunda quincena de septiembre y el movimiento entre los departamentos administrativos se está realizando de forma escalonada de menor a mayor categoría dentro del escalafón de los funcionarios. De esta forma para enero se prevé la entrada de muchos jefes de servicio en sus nuevos puestos tras solicitar cambios de puesto en la Administración, lo que puede provocar un freno en los procedimientos en marcha, que es lo que preocupa a las empresas tras constatar que a día de hoy pocos fondos han llegado al tejido productivo de las Islas.

El año 2023 será clave para la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que son los fondos destinados a los sectores económicos emergentes que la Unión Europea (UE) quiere potenciar tras la crisis del Covid, entre ellos la digitalización, las energías renovables, la sostenibilidad y las economías verde y azul. Está previsto que Canarias reciba de esta línea unos 3.000 millones de euros, aunque no está cerrada del todo la ficha financiera de las distintas líneas de financiación que corresponden a las Islas, aunque sí se sabe que solo Transición Ecológica recibirá más de 600 millones.

Los funcionarios de la Administración autonómica llevaban cerca de 15 años sin concurso de méritos pese a que entre sus derechos se encuentran la promoción interna y la carrera profesional. Sin embargo hacerlo ahora supone un contratiempo para las empresas, que ven con preocupación las posibles consecuencias que conlleva este tipo de movimientos en el seno de la Administración autonómica.

Ejecución en plazos

Garantía

2.022 millones

El Gobierno canario ya se ha garantizado 2.022 millones de euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea, lo que supone un 84,9% de todos los fondos que el Gobierno regional calcula que recibirá para ejecutar hasta el 2026. El Ejecutivo regional está convencido de que podrá ejecutar todos los fondos extraordinarios en los plazos que obliga la UE.



Plurianualidad

Marco presupuestario

La Comunidad Autónoma va a recibir al menos 7.500 millones de euros de fondos europeos hasta 2027. De estos fondos, 5.075 millones de euros corresponden al marco presupuestario plurianual del 2021 al 2027. El resto de fondos corresponde a los fondos Next Generation, de los cuales 630 millones son del fondo React EU y, por ahora, 1.750 millones al mecanismo de recuperación y resiliencia.

Objetivos

Economía verde

Entre los principales objetivos de los fondos se encuentran frenar las emisiones de carbono a la atmósfera y potenciar un futuro verde que minimice los efectos del cambio climático, la innovación y la digitalización en turismo, fomentar la cohesión territorial para que la pobreza se reduzca y los dependientes tengan mejores expectativas que las que sufren hoy en día, además de potenciar nichos innovadores para generar empleo.

Convocatorias

Transición Ecológica

La consejería que lleva el peso de estos recursos es Transición Ecológica, con 466 millones de euros, y es la que más avanzada lleva las convocatorias con el Estado. El Gobierno canario ha contratado a profesionales para gestionar esta lluvia de fondos con fecha de caducidad en el año 2026.



«En una empresa privada no se hacen esas cosas de mover toda la plantilla y al día siguiente te ves al personal en otros puestos sin la formación previa para evitar problemas en la producción», advierten los empresarios. «Tememos que esta situación se va a notar tarde o temprano porque los funcionarios que llegan tienen que coger los expedientes, saber en qué fase están y tendrán que ponerse al día, lo que supone ralentizar los procesos», añaden las fuentes consultadas.

La Administración autonómica arrastra problemas de falta de personal desde hace años, lo que ha obligado al Gobierno regional a acometer una reestructuración de la organización interna y a la creación de nuevas unidades para gestionar y agilizar los fondos europeos extraordinarios y su ejecución en tiempo y forma. Para ello no solo se incentiva a los funcionarios más cualificados para que se pongan al frente de las nuevas unidades administrativas, sino que se han acelerado los llamamientos de las listas de reserva y la lista complementaria aprobada este año para reforzar determinados departamentos que se están viendo superados por el trabajo añadido que supone los fondos Next Generation, junto a la gestión del presupuesto ordinario y los fondos europeos del programa operativo que llegan a Canarias anualmente.

«A la Administración le está costando digerir los fondos de reactivación, además de que se tiene que regir por una normativa y unos plazos que no sabemos si se podrán cumplir», añaden desde las organizaciones empresariales canarias.

«Aún no sabemos si el Gobierno podrá cumplir los plazos que exige la UE», avisan las empresas

La dos patronales canarias, Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y CEOE-Tenerife, han insistido en los últimos meses que la financiación procedente de los fondos Next Generation no está llegando a las empresas de las Islas y que en el año 2023 esta situación no puede seguir sucediendo ya que las empresas están pendientes de cuántos fondos hay en los proyectos para saber cuál es la inversión privada necesaria para desarrollarlos. El próximo año se inicia con la incertidumbre que marca la evolución de la inflación y la recesión que se prevé en algunos países europeos, entre ellos Alemania, por lo que el escenario es inestable para que la maquinaria administrativa no contribuya a agilizar los procedimientos que está en sus manos.