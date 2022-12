La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados logró en la tarde de ayer evitar el desmantelamiento el Plan de Empleo para Canarias a pesar del voto en contra de PSOE y Unidas Podemos a la enmienda de los nacionalistas canarios al Proyecto de Ley de Empleo. Durante su intervención Oramas reprochó que ambas fuerzas políticas "hayan intentado que el PIEC deje de ser una obligación del Estado", tal y como prevé el REF, para convertirse en una herramienta en la que el Gobierno estatal "podrá participar en la financiación" tal y como recogía el texto normativo presentado por PSOE-Unidas Podemos y que lograron enmendar ayer los nacionalistas canarios.

La diputada, que logró el apoyo del resto de fuerzas políticas a la enmienda de Coalición Canaria, incidió en que "los derechos de los canarios no se tocan" y sostuvo que el rechazo de PSOE y Unidas Podemos de mantener la obligatoriedad de la financiación estatal a las políticas de empleo específicas para el archipiélago "es una ofensa a los canarios, a la situación especial de empleo que tiene Canarias, así como, una vulneración de un mandato europeo y de nuestro Régimen Económico y Fiscal", aseveró.

Oramas, que defendió en Comisión la enmienda que permitirá dar continuidad al PIEC, detalló las negociaciones previas para que tanto Ministerio de Hacienda como Ministerio de Empleo garantizaran las políticas de empleo para las Islas y que finalmente contó con el voto en contra del PSOE y Unidas Podemos. Al respecto, la diputada sostuvo que "estamos hartos de que los funcionarios y el propio Gobierno sigan sin entender el Régimen Económico y Fiscal" para añadir que "lo que han pretendido las fuerzas que sustentan el Gobierno es una vulneración de los derechos de los canarios".

La portavoz de los nacionalistas canarios aseguró -refiriéndose a PSOE y Podemos- que "si no estaban de acuerdo con que Canarias cuente con una política diferenciada por su condición de región ultraperiférica, lo que debían haber hecho es no votar a favor del REF en 2018", no intentar desmontar ahora derechos de los canarios consolidados. Concretamente, se refirió al artículo 21 del REF sobre creación de empleo que recoge textualmente que el Estado "tendrá en cuenta la situación económica, social y laboral de Canarias, dada su condición de Región Ultraperiférica de la UE, en la elaboración del Plan anual de Política de Empleo de cada ejercicio, incorporando un pan de empleo para Canarias, con dotación suficiente, con el objeto de impulsar la creación de empleo, luchar contra la pobreza y compensar los problemas de competitividad de las empresas radicadas en las islas"., que fue respaldado por todas las fuerzas políticas en 2018, incluidas PSOE y Unidas Podemos.

Oramas hizo hincapié en la realidad de Canarias. "No solo tenemos más paro que en el resto de territorios, sino que la realidad en cada isla es distinta" e insistió en que "los derechos de los canarios no se tocan" y recordó que en este caso supondría además de un incumplimiento un castigo, ya que, "Canarias es de las comunidades autónomas más castigadas por el paro".