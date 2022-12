La diputada del Grupo Popular Australia Navarro instó ayer a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que solicite a Madrid el cese del director del Imserso, Luis Alberto Barriga, por los «desajustes» en las cifras sobre la pensiones no contributivas en Canarias. Navarro recalcó en la comisión parlamentaria de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud que según los datos oficiales del Imserso del pasado octubre había en Canarias 6.993 personas en lista de espera, y la consejera alega, como hizo meses atrás, que esas cifras no se corresponden con la realidad. Según los datos de los que dispone la consejería se han resuelto 5.407 solicitudes, la tercera mejor cifra de todas las comunidades autónomas, solo por detrás de Andalucía y Cataluña; las pendientes han bajado de 6.200 que había en diciembre de 2021 a 4.890 el pasado noviembre, y los tiempos de espera se han reducido de 16 a 10 meses. Santana volvió a hablar de un «desajuste» achacable al Imserso, que está haciendo «un esfuerzo» para solucionarlo, pero que esto es «más complejo de lo que esperábamos», dijo, pues hay que revisar los datos en el histórico, desde 1991, y «eso no es tarea fácil», y sugirió que la comisión solicite la comparecencia de Barriga. Australia Navarro expuso que en esta cuestión «o miente» la consejera o los datos del Imserso «son falsos», en cuyo caso propuso a Santana que exija la destitución de su director general, y que si así fuera tendría el apoyo del PP.

Si se atiende a las cifras del Imserso, recalcó la diputada popular, el panorama en Canarias es de «precariedad y desolación entre quienes peor lo están pasando», sin que haya un atisbo de autocrítica por parte de la consejera. Noemí Santana avanzó que con cargo al plan de choque puesto en marcha por la administración central para reducir las listas de espera se incorporarán en 2023 50 trabajadores más, de los cuales 12 se dedicarán a la tramitación de solicitudes de pensiones no contributivas con el objetivo de resolver 2.500 y que a finales de 2024 la lista de espera sea cero. En la misma comisión, la consejera detalló, a instancias del diputado de Nueva Canarias Luis Campos, los pasos pendientes en la tramitación hasta la aprobación definitiva del catálogo de servicios y prestaciones sociales, tras el «amplio consenso» alcanzado en el Consejo General de Política Social. Catálogo de servicios sociales Una vez que ha sido remitido al área de Planificación y Presupuestos y a la Viceconsejería de Régimen Jurídico, estos deben elaborar sendos informes que se elevarán al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, y posteriormente enviarlo al Consejo Consultivo para que emita su informe. La diputada del Grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Cristina Valido criticó que se celebrara semanas atrás la aprobación definitiva de dicho catálogo cuando quedan pendientes estos trámites y no dispone de ficha económica y financiera, y si tal y como se ha comprometido la Consejería, el documento podría sufrir variaciones. Noemí Santana recalcó que el documento que aprobó el Consejo General de Política Social está cerrado, aunque se trata de un «documento vivo».