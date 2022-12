Podemos advierte a Alberto Rodríguez que no le cederá la cabecera de la candidatura de izquierdas

Podemos Canarias cercenó este lunes las pretensiones de su exsecretario de Organización y exdiputado, Alberto Rodríguez, de encabezar la lista de una eventual candidatura de izquierdas en la que se integrasen el partido comandado en las Islas por Noemí Santana y la plataforma Drago, que impulsa Rodríguez. Después de que el político tinerfeño anunciara su intención de presentarse como candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las próximas elecciones, encabezando la lista autonómica por su formación -dejando abierta la posibilidad de conformar una candidatura de unidad con otras formaciones-, el portavoz de Podemos a nivel nacional, Pablo Fernández, zanjó esta posibilidad, negando que la formación morada esté dispuesta a ceder el liderazgo de una posible candidatura a Rodríguez.

"No tengo ninguna duda de que Podemos es quien tiene que liderar la candidatura", aseguró Fernández, aunque no cerró la puerta a una posible alianza con Rodríguez para que el proyecto Drago se integre en una coalición en la que Noemí Santana fuera como número uno en la lista autonómica al Parlamento de Canarias.

Posible pacto

Ambas partes se muestran por tanto proclives a un posible pacto entre formaciones para confluir en una candidatura progresista a la izquierda del PSOE, pero el liderazgo de esta coalición puede enrocar las posiciones y dificultar que finalmente se materialice. Así se desprendió ayer de las declaraciones de Fernández, que dejó claro que Podemos no va a renunciar a que la actual consejera de Derechos Sociales del Gobierno canario sea quien lidere una eventual confluencia. Y por lo tanto, para ellos, debe ser Alberto Rodríguez quien, si quiere, "tendrá que adaptarse e integrarse" al proyecto de Santana. "Es indiscutible que quien está marcando el paso en Canarias e impulsando desde el Gobierno medidas que benefician a los ciudadanos es Noemí", concluyó.

El exdiputado nacional de Podemos -que tuvo que abandonar su escaño después de que se le retirara la credencial parlamentaria como consecuencia de la condena del Tribunal Supremo por agresión a un policía nacional- también se mostró ayer inflexible acerca de su decisión de ser número uno en la lista autonómica. Una decisión que aseguró está "adoptada" y es "irrevocable".

"Sin complejos"

Rodríguez señaló que se presenta "sin complejos" a las próximas elecciones al Parlamento de Canarias, aceptando el "envite" que muchas personas le han lanzado. De esta manera, se mostró tajante: "No me taparé tras una lista insular que me dé seguridad; nuestro proyecto quiere ser una fuerza de Canarias y su candidato lo será también en todas y cada una de las Islas".

Pero aún así, recalcó que la intención de Proyecto Drago es "la de abrirse a la confluencia con todos aquellos espacios políticos y sociales de Canarias cuyos objetivos puedan ser conciliados en una propuesta electoral que se decida en las Islas y que no tengan miedo a cambiar el modelo de desarrollo".

Conversaciones

En este sentido, admitió que ya hay conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo de cara a las listas insulares al Parlamento de Canarias, a los cabildos y al menos a las ciudades más pobladas de Canarias y confirmó que se abrirán más en las próximas semanas.

En Canarias ya existe una mesa de partidos en la que participan tanto Podemos como Izquierda Unida (IU) de cara a conformar una candidatura amplia a la izquierda del Partido Socialista (PSOE). Fuentes del espacio confederal ya han dejado claro que, en función de su resultado, se verá cómo se establece la relación con el proyecto Drago, aunque sectores de Unidas Podemos reconocen el tirón electoral que tiene el exdiputado en el Congreso, que abandonó la formación después de que se le retirase el acta.