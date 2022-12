Canarias y la Madrid de Ayuso logran reducir su deuda pese a la crisis

Canarias y la Comunidad de Madrid son las dos autonomías más aplicadas en el control de la deuda pública. Ni siquiera la doble crisis de la covid y del disparate de los precios ha modificado ni un ápice la férrea vigilancia que ambos Gobiernos mantienen sobre sus niveles de endeudamiento. El sector público autonómico, es decir, el conjunto de las 17 regiones del país, ha aumentado su débito desde marzo de 2020, el mes que marcó el antes y el después del coronavirus, en la friolera de 16.565,7 millones de euros. Un notable incremento que, en general, obedece a la necesidad de conseguir recursos extraordinarios con los que costear las mayores necesidades que trajeron consigo la covid y la crisis de los precios. Había que buscar dinero y se recurrió así a la deuda. Sin embargo, los Ejecutivos de Ángel Víctor Torres y de Isabel Díaz Ayuso, o más bien los responsables de sus respectivas Haciendas, no solo no han pedido más dinero prestado en los mercados de capitales, sino que incluso han sido capaces de desendeudarse. Y ello aun cuando ambas Comunidades Autónomas, junto con Navarra y País Vasco, ya eran las menos endeudadas cuando estalló la pandemia, con lo que han dispuesto de un mayor margen para financiarse en los mercados sin por ello comprometer la sostenibilidad de sus cuentas públicas. No extraña, por tanto, que Ayuso presuma de que Madrid sea la segunda región menos endeudada de España justo por detrás del Archipiélago, que tiene «otro régimen fiscal», apuntó la presidenta madrileña en referencia al REF.

Las comunidades con menos deuda en el primer trimestre de 2020, cuando el coronavirus acabó con el corto período de bonanza iniciado en 2015 tras la crisis financiera, eran las dos forales, País Vasco y Navarra (con débitos equivalentes al 12,2 y el 14,2% de sus respectivos PIB), Madrid y Canarias. El peso del débito público en la autonomía capitalina era entonces del 14,5% de su Producto Interior Bruto; en las Islas llegaba al 15%. En los cuatro casos el debe estaba más que controlado, una situación que contrastaba sobremanera con la de las regiones más manirrotas, entre las que destacaban y aún destacan la Comunidad Valenciana o Cataluña, donde sus ciudadanos soportan una deuda pública autonómica que supera con creces el 30% del PIB. De modo que el Gobierno de Torres, y en concreto su consejero de Hacienda, Román Rodríguez, heredó unas cuentas más que saneadas (al menos en lo relacionado con el endeudamiento) del anterior Ejecutivo de Fernando Clavijo y de la anterior responsable de la contabilidad regional, Rosa Dávila. En aquel momento, en los albores de la pandemia, el débito de Canarias ascendía a, exactamente, 6.489,2 millones de euros. A 30 de septiembre de este año, según los datos que acaba de publicar el Banco de España (BdE), el debe del Archipiélago era de 6.093,1 millones. Así pues,