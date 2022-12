«Las mujeres emigran ahora para reagruparse con sus familias»

¿Cuántos africanos puede haber en Canarias en una situación similar a la de Héctor Abioseh, sin documentación y trabajando de manera irregular?

Cuando murió Héctor Abioseh mientras trabajaba ‘en b’, la familia se puso en contacto con nosotros para solicitar asesoramiento. No tengo una cifra de cuántas personas pueden estar en una situación parecida, pero a la Federación nos llegan numerosas peticiones de ayuda de inmigrantes que quiere regularizarse. Como en Canarias no hay consulados generales de muchos países africanos, para los ellos es complicado tramitar la documentación con la que poder trabajar de manera regular o, simplemente, ir a un centro de salud. Así, los migrantes sin papeles en regla se convierten en personas invisibles.

Abioseh era natural de Sierra Leona y en las Islas sí hay consulado honorario de este país desde hace ocho años.

Las personas de países africanos, salvo de Marruecos, tienen que ir a Madrid y Barcelona para que les emitan el pasaporte en el consulado general. Aquí hay consulados honorarios, que pueden iniciar la solicitud de la documentación, pero no emiten los pasaportes. Como presidente de la FAAC he organizado comisiones de consulados como Malí o Senegal, para que su personal se traslade a las Islas a emitir pasaportes. Estaría encantado de poder hacer lo mismo con otros países como Sierra Leona. Hay que tener en cuenta que si no tienes pasaporte, no puedes viajar a la Península para tramitar tus papeles. Además, he impulsado un proyecto, junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), para poder documentar a los menores de los centros de acogida sin necesidad de salir de las Islas.

¿En qué sectores laborales se insertan los migrantes irregulares?

Ellos son supervivientes y están permanentemente buscando un trabajo. En lo que sea. La crisis ha dificultado las salidas laborales de los españoles y de las personas con residencia, así que quienes no tienen su documentación en regla sobreviven como pueden y se ganan la vida día a día.

¿La invisibilidad burocrática los convierte en invisibles para la sociedad?

Sí. Muchas veces buscan ayuda, pero solo en su pequeño círculo de confianza, porque tienen miedo a que los deporten por no tener documentación. Desde la Federación fomentamos la creación de asociaciones de cada país para que los migrantes tengan un punto de apoyo y un círculo de contactos.

¿Qué falla para que parte de la comunidad africana no logre integrarse?

Los países africanos deberían tener en cuenta que Canarias es un archipiélago para facilitar a sus ciudadanos la posibilidad de tramitar desde aquí su documentación. Esto sería posible con el traslado de comisiones que atiendan a la ciudadanía, que no puede asumir los gastos de viajar a Madrid para regularizar su situación.

El sistema de acogida a migrantes ha mejorado y se ha estabilizado. ¿Considera que la atención humanitaria que brinda el Archipiélago es la correcta?

Siempre se puede mejorar pero, por suerte, la situación de 2020 no se ha vuelto a repetir. El menor número de llegadas, la experiencia y la preparación de las instalaciones ha ayudado a mejorar la acogida. Hemos aprendido del pasado.

Según la oenegé Caminando Fronteras, en lo que va de año, uno de cada diez migrantes ha fallecido en la travesía rumbo a Canarias. ¿Qué repercusión tienen estos datos a la hora de frenar la salida de pateras?

África está en duelo. No solo hay muertos en la travesía por mar, en el desierto también se producen muchas muertes. La ruta desde sus lugares de origen entraña muchos peligros y muchos no llegan ni a coger la patera. Esto no se visibiliza y no se habla de ello, con lo que a los familiares les cuesta conseguir información. Hay familias que buscan durante años a sus desaparecidos y les cuesta asimilar su muerte. Últimamente hay muchas pateras que no están llegando a Canarias, especialmente desde el África negra, y eso es preocupante. Ya hay organizaciones que trabajan en origen para sensibilizar sobre la peligrosidad del viaje.

¿Cómo viven las familias las desapariciones de sus seres queridos?

Las familias de los desaparecidos saben que están muertos pero no lo pueden aceptar y viven con esa ambigüedad. Los dan por perdidos, pero se aferran a la esperanza de que regresen, porque no tienen pruebas de que están muertos.

Desde hace unos años, la cifra de mujeres y niños que emigran a aumentando. ¿Cómo impacta esto en el continente?

Al principio emigraban los hombres jóvenes y el continente perdía la riqueza de la juventud. Ahora, las mujeres emigran para lograr la reagrupación familiar. Esto se podría evitar si hubiera un plan para una emigración segura y organizada.

¿Confía en que Europa construya vías seguras para la emigración?

No pierdo la esperanza de que se abran vías seguras para los migrantes. Desde la FAAC nos toca pensar en la justicia social. Nuestra obligación es aportar soluciones y colaborar en la construcción de una sociedad más humana.