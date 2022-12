Coalición Canaria reclamó este jueves al Gobierno de Canarias que deje ya de anunciar la firma de convenios y adendas y exija al Gobierno del Estado el pago de la deuda de carreteras. Los nacionalistas reprocharon al presidente canario, Ángel Víctor Torres, que "siga anunciando la recuperación de una deuda que sigue sin llegar a las arcas de la Comunidad Autónoma".

Los nacionalistas canarios calificaron la negociación llevada a cabo por el Gobierno canario como "nefasta". En este sentido, argumentaron que "llevan casi 4 años intentando recuperar un dinero que es de todos los canarios y que está reconocido por una sentencia del Tribunal Supremo de 2018", después de que el Gobierno de CC la reclamara vía judicial.

Para CC, "este es uno más de los fracasos de un Gobierno de Torres incapaz de defender a Canarias frente a sus jefes de filas en Madrid". Para los nacionalistas "no solo se han perdido casi 4 años en recuperar unos recursos que son de Canarias, sino que lo peor es que sigue sin estar claro cuando los transferirá el Estado a la Comunidad Autónoma". En este punto, sostienen que el presidente canario "no tiene credibilidad, pues esta es la tercera vez que anuncia y pone fecha a la firma para la liquidación de la deuda de carreteras que – alertan- no se hará hasta 2027, es decir, casi 10 años después de la sentencia del Supremo".

Tampoco son favorables los nacionalistas a que los 407 millones de euros pendientes se liquiden en varios ejercicios. "Ese dinero es de un convenio que incumplió el Gobierno de España, entonces liderado por el PP, que además reconoció el Tribunal Supremo y que tiene que estar ya en las arcas del Gobierno de Canarias, sin más excusas, ni retrasos, ni incumplimientos, que es lo que está haciendo el Gobierno del PSOE al no liquidar la sentencia".

Para CC el anuncio de las últimas horas de una fecha para la firma de una nueva addenda con el Ministerio "no es más que otra tomadura de pelo, titulares vacíos de cara a las elecciones del próximo mes de mayo. La realidad – agregan- es que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, no solo ha perdido casi 4 años en recuperar el dinero sino que terminará la legislatura sin que sus jefes de filas en Madrid abonen la deuda a los canarios y canarias".