«Antes del verano tomaremos medidas contra la subida de los precios aéreos»

Está usted en todos lo fregados de esta legislatura: convenio de carreteras, guaguas gratis, billetes de avión caros, plan de vivienda, el tacógrafo de transportistas, el Partido Socialista en Gran Canaria como secretario insular. ¿Tiene tiempo para todo?

(Ríe) Trabajo. Lo que se ve y lo que no se publica del trabajo. Son muchas conversaciones, reuniones, por ejemplo, en la resolución definitiva del convenio de carreteras... Ha sido mucho tiempo de negociación, pero siempre he sido optimista desde la primera reunión que tuvimos con José Luis Ábalos [exministro de Transportes] que veía razonable la propuesta y que la iba a resolver.

Se habla mucho de carreteras, ¿pero qué han hecho en esta legislatura?

La diferencia que se va a encontrar el siguiente consejero o consejera de carreteras es que en torno a más de 48 proyectos ya se están acabando de 69 del convenio, prácticamente un 90% de los proyectos, y luego habrá que hacer las obras con un criterio lógicamente territorial. Cuando yo llegué había dos proyectos y ya los licitamos.

¿Tiene usted dinero para hacer todas esas obras?

No. Y eso lo sabe quién firmó el convenio. Se ha hablado mucho de carreteras y creo que se ha hecho mucho ruido por el déficit que existía en la planificación por el Gobierno anterior (CC) para ocultar que no habían encargado proyectos. Comprometieron 1.200 millones para financiar 69 actuaciones y era absolutamente falso, porque no se tenían proyectos y el coste de todas esas obras que están metidas ahí son de en torno a los 4.000 o 5.000 millones de euros.

Las guaguas gratis pueden costar 120 millones, en vez de 81, pero Madrid es consciente

Nuevo año y guaguas gratis. ¿Usted se imaginó esto?

No. Hay que explicar bien la medida que se pactó y que se aprobó en los Presupuestos generales del Estado. Lo que se recoge, y es lo que me ha sorprendido en todo este debate, es que lo que aprueba la enmienda de Coalición Canaria es que son gratuitos los abonos y títulos recurrentes. ¿Qué significa eso? Que son para aquellas personas que tienen un título o un abono en la guagua y, por tanto, no es para que el que coja la guagua de forma residual sino para los que utilizan la guagua de forma frecuente, porque ese es el objetivo de la gratuidad. Es una medida que surge en plena crisis económica para ayudar a las familias más vulnerables para que el coste del transporte a su trabajo o a ir a estudiar sea el menos posible. Pero quien hizo la enmienda para esa gratuidad ha dicho que va suponer un ahorro a las administraciones públicas y que servirá para comprar más guaguas o contratar chóferes. ¡Pero si las guaguas ya las subvencionamos en un 75%! Es decir, esta medida es para un 25% del coste, por lo quien hizo la enmienda, la diputada de CC (María Fernández), demostraba un absoluto desconocimiento de lo que se estaba haciendo en Canarias con las subvenciones y eso nos preocupa.

¿Tienen fondos para afrontar la gratuidad?

Esta medida son 81 millones para el Estado y nosotros estamos convencidos de que el coste va a ser mayor, 120 millones. Lo hemos trasladado a Madrid y nos dicen que si después de tres meses de ir analizando los datos se muestra que el coste es mayor, el Gobierno es consciente de ello y ampliará el crédito, con lo cual tenemos una garantía.

¿Por qué pusieron quince viajes como mínimo?

Calculamos que en los abonos se utilizan 65 viajes al mes para ir al trabajo o a estudiar y nosotros lo hemos reducido a 15 viajes, que eso lo gasta una persona en solo una semana. Es razonable.

¿Y no temen que haya mucha gente y se desborde el servicio?

Tenemos que estar atentos los primeros días. El gran volumen de viajeros se va a producir a partir del día 9, cuando vuelven las clases y la actividad normal. Cuando lo rebajamos al 50% hubo un incremento del 15 al 17% de viajeros y aumentó a 121 millones de viajeros; la gratuidad, según los cálculos que han hecho las distintas operadoras, va a significar un aumento de en torno al 4% hasta los 127 millones de usuarios. Y nosotros queremos saber el efecto que tiene la medida y, a partir de ahí, definir otro tipo de medidas complementarias.

¿Cómo es eso de aplicar el bono de residente a toda la comunidad autónoma?

Creemos que el bono de residente canario se puede aplicar a toda Canarias, que los que lo utilizan en Gran Canaria lo usen en Tenerife. Es un periodo de tiempo de transición y que todas las operadoras tengan que poner la misma maquinaria, y queremos que eso se mantenga ya para siempre aunque no haya gratuidad en el servicio porque esta medida de gratuidad es, por ahora, para este año.

Otro tema controvertido: el alto precio de los billetes de avión pese a recibir el 75% de bonificación al transporte. ¿Qué van a hacer?

Ya se están tomando decisiones sobre este asunto porque hay dos elementos clave: uno para el canario que se quiere desplazar, pero especialmente para el producto turístico que se ha encarecido, y hemos detectado que se produce especialmente en navidades y en verano. Hay que poner límites y hemos quedado en formalizar un grupo de trabajo con el Ministerio. La primera reunión será el 23 de enero entre técnicos del Ministerio y del Gobierno de Canarias. Nosotros estamos buscando un equilibrio porque las Obligaciones de Servicio Público (OSP) podrían ser una solución para determinadas rutas en las que puede haber menos competencia, pero ¿cuál es el problema? Nuestra gran preocupación, aparte de los precios, es que Canarias ha recuperado otra vez una máxima conectividad con la Península y el continente europeo. Está mejor conectada que nunca después de la pandemia y es importantísimo, pero plantear una mala estrategia de OSP puede hacer que haya operadores que no vean beneficios y se vayan a otro lado. Por eso lo que hemos propuesto al Ministerio es que las medidas que adoptemos sean equilibradas y que se consiga que los precios no se incrementen, pero al mismo tiempo no perder conectividad. Nosotros prevemos tomar medidas para que se apliquen antes del verano porque hay picos que nos preocupan.

Hablemos de los tacógrafos. Los transportistas piden medidas especiales para Canarias y Baleares porque la UE lo permite. ¿Es tan difícil?

El debate del tacógrafo lleva un montón de años en Canarias. La función del tacógrafo fundamentalmente es para determinar el cumplimiento del horario laboral y la seguridad vial. Es la caja negra de los vehículos. Lo que estamos haciendo es estudiar este asunto, y estamos y pidiendo informes a los técnicos para saber si se puede limitar el uso del tacógrafo en las Islas, y lo vamos a ver a lo largo de este mes de enero con sindicatos, cabildos y empresarios.

Tasa del queroseno en los aviones. Fueron exultantes por la excepción inicial, pero sigue el problema.

Sí. Hay que continuar trabajando y peleando y vamos a seguir manteniendo nuestro nivel de influencia y de diálogo con el Ministerio y en Europa. Estamos en la presidencia de las regiones ultraperiféricas (RUP) y Pedro Sánchez ocupará la presidencia española de la UE este año e intentaremos mejorar esta circunstancia.

En Canarias el PSOE está en muy buena posición por buscar el diálogo y resolver problemas

También lleva el plan de vivienda. Se comprometió a construir o entregar casi 6.000 viviendas pero aún no han entregado ninguna; bueno sí, en La Palma y por el volcán.

Hay que tener en cuenta que el plan es hasta 2025 y se aprobó en diciembre de 2020, es decir, abarca más allá de esta legislatura. Yo parto de la base de que el consejero o consejera que venga después tendrá que dar todas las viviendas que nosotros hemos planeado. Nuestro objetivo es que el año que viene empecemos a dar viviendas en el segundo semestre, después de las elecciones, en torno a 300 que ya hemos comprado. Vamos a comprar más y ya estamos construyendo, pero todos saben que para construir viviendas se tardan mínimo dos años. Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos sin un plan de vivienda, que no se hizo en las dos legislaturas anteriores, y nosotros lo hemos hecho, y me están echando en cara que después de dos años del plan, solo dos años, no entregamos viviendas. Mire, somos la primera comunidad que firmó el convenio con el Estado para llevar a cabo la inversión de fondos europeos en la construcción de vivienda y rehabilitación y la que más avanzada va y así no los han dicho desde el Ministerio.

Usted es secretario insular del PSOE en Gran Canaria. ¿Cómo afrontan las elecciones?

Las afrontamos con confianza y estamos convencidos de que el trabajo que se ha realizado en Canarias se valora positivamente. Creo que la forma de hacer política de Ángel Víctor Torres es la correcta: buscar el entendimiento más que el enfrentamiento y que sea útil a los ciudadanos, y es la enorme diferencia con las legislaturas anteriores, y el ejemplo gráfico es el convenio de carreteras. A pesar de los difíciles años que nos ha tocado gobernar, Canarias mejora en todo respecto a la situación anterior. Y el partido en Gran Canaria está en muy buena posición.