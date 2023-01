Canarias presiona a Sánchez para ganar presencia en los entes estatales

El Gobierno de Canarias no cede a la decepción ni a la desesperanza e insiste en buscar para la comunidad autónoma presencia y puestos de relevancia en organismos y entes estatales con los que ganar influencia y peso político o técnico en la arquitectura del poder central allí donde las decisiones pueden tener trascendencia para los intereses de las Islas. Pese al contratiempo y cierta frustración que produjo la desestimación de las candidaturas canarias para las sedes de la Agencia Espacial Española (AEE), por la que pujaba Gran Canaria, y para la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), a la que optaba Tenerife, el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, insiste en esta estrategia y presiona al Gobierno central para que en el reparto de puestos o centros institucionales se tenga en cuenta la situación de Canarias como territorio con características especiales que justificarían contar con representación propia en algunos de esos organismos, o en su caso disponer de algunas de las sedes de los que son de nueva creación.

En este sentido, Torres confirmó ayer durante una entrevista en SER Las Palmas que se encuentra a la espera de recibir contestación por parte del Gobierno central respecto de su reclamación al mismo para que Canarias pueda hacerse con un puesto en el consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como en el consejo de administración o en algún órgano de gestión de AENA (Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea). En el primero de los caso, Torres ha remitido una carta en ese sentido a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, de quien orgánicamente depende la CNMC, para que un canario cubra la plaza de uno de los vocales que ha causado baja en los últimos días. En el caso de AENA, el objetivo se plantea más a largo plazo y se busca dar cumplimiento al artículo 161.2 del Estatuto de Autonomía que prevé la participación de la comunidad autónomas en la gestión de los aeropuertos del territorio.

Torres afirmó ayer que “aspiramos a cubrir esa baja en la CNMC y tener un representante, también en AENA, y no cejamos en esas posibilidades”, admitiendo la complejidad de alcanzar ambos objetivos “porque no dependen de uno”. “A veces se nos culpa de no conseguir cosas cuando las decisiones las toman otros, y aquí lo que tenemos que hacer es intentarlo”, afirmó. Torres aseguró que “intenta” ser influyente ante el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, pero consideró que no se le puede juzgar a él como presidente de Canarias por las decisiones del Estado cuando éstas no sean favorables a los intereses del Archipiélago. “Tengo que responder por lo que son mis actos. Hay otros que son tremendamente críticos conmigo y luego uno ve lo que tienen en sus grupos políticos y es para hacérselo mirar”, afirmó el mandatario regional.

La presencia de representantes autonómicos en el ente regulador no está contemplada de manera formal, pero sí ‘de facto’ a través de las negociaciones entre el Gobierno de turno y los grupos parlamentarios en el Congreso. Es en el caso de los partidos territoriales o nacionalistas con capacidad de influencia en el Ejecutivo a través de sus votos en la Cámara Baja como a veces el organismo regulador de la competencia cuenta con ‘representantes’ de esos territorios. Ocurre en la actualidad con los casos del País Vasco y de Cataluña a través de los consejeros negociados entre el Gobierno y el PNV y ERC, respectivamente para cada uno de sos territorios.

En el caso de AENA, quien está negociando de forma más directa cómo se puede concretar la participación canaria en el gestor aeroportuario es el consejero de Transportes, Sebastián Franquis, quien recuerda que el modelo de empresa elegido dificulta el poder participar en el Consejo de Administración. “AENA es una sociedad mercantil estatal cotizada en bolsa, cuyo capital social pertenece un 51% al Estado y un 49% a accionistas privados”, ha recordado el consejero, insistiendo en que el actual modelo de participación a través de los Comités de Coordinación Aeroportuario no es el instrumento adecuado para garantizar la participación en la planificación y programación y gestión de los aeropuertos canarios. “Por tanto, seguiremos defendiendo ante el Ministerio que Canarias partícipe en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos a través de su participación en el Consejo de Administración o creando nuevos instrumentos de gestión que nos garanticen el cumplimiento de lo que establece el artículo 161.2 de nuestro Estatuto de Autonomía”, aseguró Franquis recientemente en el Parlamento de Canarias.

Estrategia de fondo

En todo caso, la insistencia del Gobierno de Canarias en buscar instrumentos de participación en los organismos estatales, o acercar a estos al territorio, hace pensar en una estrategia de fondo muy medida del equipo de gobierno más allá de las posibilidades reales de lograr cada uno de esos objetivos. Canarias apostó fuerte por la AEE para Gran Canaria y también por la Aesia para Tenerife, pero el hecho de que en ambos casos fracasaran las respectivas candidaturas, en favor de Sevilla y A Coruña, respectivamente, no haya remitido el impulso hacia este tipo de apuestas sugiere que hay un convencimiento de que sólo en la insistencia hay posibilidad de lograr alguno de esos objetivos.

La comunidad autónoma ya tiene asegurada de todas formas la sede del futuro Centro Nacional de Vulcanología, cuya isla de ubicación está aún por definir entre La Palma y Tenerife, aunque habrá una subsede en aquella en la que no se haga con la instalación principal. La otra gran apuesta por la que se espera en Canarias una decisión, en este caso de la Unión Europea, es la de la futura Agencia Europea de Turismo, sobre la que el propio Torres se ha mostrado optimista señalando que Canarias está “bien colocada”, recordando que es la “única candidatura española”, y que tiene el “apoyo de nueve Regiones Ultraperiféricas que simbolizan tres países de la Unión Europea (UE)”. “Está claro que lo que no se pelea, no se consigue, también es verdad que no siempre se consigue lo que se pelea y lo que hay que hacer es poner el máximo de los esfuerzos y si otros han tenido mayores puntuaciones, hay que reconocerlo deportivamente y seguir peleando por conseguir otras agencias para Canarias como las que ya hemos logrado en esta legislatura”, resalta el presidente.