El Gobierno abre el año intensificando su agenda en el África más cercana a Canarias

El continente africano, y en concreto algunas de las regiones más cercanas a Canarias, se ha hecho un hueco en la agenda internacional del Gobierno central en estos primeros compases del año. Siempre en el radar de la diplomacia española por las implicaciones geopolíticas y estratégicas que comporta el norte de África, el Sahel y el Magreb están siendo y van a ser en las próximas semanas focos de atención de la política nacional, con repercusiones importantes en todos los ámbitos. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, inició ayer una minigira por algunos de los puntos calientes del Sahel con parada en países como Níger y Nigeria, además de en Guinea Bissau, y anunció además que la esperada desde hace meses Reunión de Alto Nivel (RAN) con Marruecos en Rabat se celebrará finalmente los próximos 1 y 2 de febrero.

Con estos dos hitos de la diplomacia española se encauza la agenda africana del Ejecutivo de Pedro Sánchez antes de que los temas europeos vuelvan a dominar su acción política y adquieran una intensidad especial cuando el 1 de julio España asuma la presidencia de la UE, que mantendrá hasta el 1 de enero del 2024. Consciente de que la jefatura de turno de la presidencia comunitaria va a limitar otros movimientos en otras áreas del planeta, el ministerio quiere avanzar todo lo posible en aquellas que son prioritarias por su implicaciones en distintos aspectos de la política nacional, como son las relaciones con Marruecos y la cooperación con los países del Sahel antes mencionados.

En relación con Marruecos, Albares confirmó ayer la cumbre bilateral entre ambos países que ha venido aplazándose durante varios meses por distintas razones y que finalmente ha pactado con su colega marroquí, Nasser Bourita. “Se trata de la primera reunión de este tipo desde 2015 y es uno de los grandes hitos de la hoja de ruta acordada con Marruecos el pasado mes de abril”, declaró ayer el ministro a su llegada a Níger. A la cita en la capital marroquí acudirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y “una docena de ministros de su gabinete”, que ultimarán con sus homólogos marroquíes cerca de un centenar de acuerdos, según calculan en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Con esta cumbre se pretende poner en marcha y desarrollar en toda su amplitud el memorándum firmado por ambos países en abril del año pasado tras el polémico encuentro de Sánchez con el monarca marroquí, Mohamev VI, y el cambio de posición de España en relación al Sáhara Occidental, asumiendo las tesis autonomista de Rabat para la ex colonia española por ser, según el texto firmado, como la “base más seria, creíble y realista para la resolución del contencioso”. Entre los puntos más destacados de ese acuerdo que marcarán la nueva fase de relaciones entre los dos países se encuentran aspectos de especial trascendencia para Canarias como son los acuerdos de cooperación comercial, el control de los movimientos migratorios desde ese país hacia las costas del Archipiélago, y la negociación de la delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica compartida, entre ellos el de la mediana marítimas entre ambos países.

“En 2022 se han incrementado un 30% los intercambios comerciales entre España y Marruecos hasta los 7.000 millones de euros. Se ha reforzado la cooperación en materia migratoria, y el flujo hacia España ha caído un 26% mientras en las otras rutas crecen exponencialmente”, declaró Alabares desde Níger.

En materia de migraciones y de delimitación de espacios marítimos, España y Marruecos ya tienen en funcionamiento grupos de trabajo, pero la RAN de Rabat podrá impulsarlos o dinamizarlos o incluso establecer medidas concretas. En ambos casos Canarias está implicada en esos grupos de trabajo y participa en las reuniones como parte integrante de las delegaciones españolas. Precisamente por ello, el Gobierno regional pretende tener presencia en la cumbre hispanomarroquí y da por hecho que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumplirá su compromiso de darle protagonismo en cualquier contacto importante con el país vecino en el que se aborden temas que afecten a las Islas. Desde el Ejecutivo regional se asegura que «tenemos garantizada la participación en cualquiera de los foros bilaterales entre España y Marruecos en los que se aborden asuntos que nos afecten» y cuentan con ello para la próxima RAN, aunque sin atreverse a identificar claramente el formato de esa «presencia». El hecho de que haga siete años que no se produce una cumbre de este tipo dificulta prever el ‘modus operandi’ que podría garantizar la implicación directa del Gobierno de Canarias en la próxima dado que no hay antecedentes recientes al respecto. El último se remonta a 2005 cuando el entonces presidente de Canarias, Adán Martín, participó en una RAN celebrada en Sevilla por invitación del Gobierno central que presidía el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con Miguel Ángel Moratinos como titular de Asuntos Exteriores. El Gobierno de Marruecos no puso objeción a esa presencia de Adán Martín en la cumbre, como tampoco a la del en ese momento presidente andaluz, Manuel Chaves, pero sí veto la de los presidentes de Ceuta y Melilla.

Petróleo en Níger y Nigeria

El otro punto de interés de la agenda diplomática del ministro Albares en este inicio de año es el del Sahel, una región del continente vecino sobre el que el Gobierno central está empeñado en tener bajo ‘vigilancia’ y sobre la que está comprometido en ayudar a mantener la seguridad frente a los grupos yihadistas que dominan muchas zonas de la región, y por la presencia allí de mercenarios rusos del grupo Warner. En ese contexto, Albares inició ayer una gira por dos de los países de la zona más castigados por el terrorismo y la pobreza como son Níger y Nigeria, que completa con una visita también a Guinea-Bissau. Nigeria envía el 18% del petróleo y del 14% del gas que necesita España, especialmente en plena crisis energética. Sobre Níger, el presidente del Gobierno ha destacado que “se ha convertido en un importante aliado internacional para la estabilidad en el Sahel”. En la cumbre de la OTAN de Madrid de junio pasado, y tras la insistencia del Gobierno, se incluyó en la doctrina de la Alianza la llamada “vecindad sur” como uno de los focos de riesgo e inestabilidad para los países miembros del club atlántico.

España está involucrada en la operación GAR-SI Sahel (Grupos de Acción Rápida y Vigilancia e Intervención en el Sahel), que ayuda a crear unidades policiales de las fuerzas de seguridad nigerinas para garantizar el control del territorio y la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. En Niamey, la capital de Níger, Albares va a revisar el funcionamiento de la participación de la Guardia Civil española en la formación de estas Desde el Ministerio de Exteriores se subraya la importancia de mantener a Níger como aliado y destacan que España fue de los primeros países europeos en abrir embajada en Niamey, en 2007.

En Nigeria, Albares se desplazará hasta la sede de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y mantendrá un encuentro con su presidente y se rubricará una declaración de intenciones sobre la cooperación entre este organismo y el Gobierno español, Además, se reunirá con su homólogo de ese país, Geoffrey Onyeama, y con el ministro de Petróleo con la participación de empresas energéticas españolas.