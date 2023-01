Reunir Canarias se lanza a la campaña sin líneas rojas: "nos reuniremos con todas las fuerzas"

Reunir Canarias, la formación progresista registrada por la exdiputada de Podemos Carmen Valido en febrero del pasado año, saca a la palestra a sus rostros visibles de cara a las elecciones autonómica e insulares de mayo. Como candidatas a la Cámara regional irán Emma Colao, portavoz del partido, e Isaura González, activista del sector primario. Así los adelantaron los representantes del partido esta mañana en una rueda de prensa en la capital grancanaria. Sobre listas, la formación no ha aclarado si las candidatas se presentarán en la lista regional o por Gran Canaria, tampoco si las encabezarán ya que no descartan por ahora confluir con otras formaciones.

En el Cabildo de Gran Canaria el cabeza de lista será Antonio Díaz, comprometido con el sector del transportes y la agricultura. Díaz ha señalado que, en caso de que Antonio Morales, presidente de la corporación insular, necesitase su apoyo para alianzas postelectorales, la construcción de la central hidroeléctrica Chira-Soria, en caso de continuar, sería un obstáculo.

Respecto a posibles pactos electorales, Reunir Canarias pone como requisito la "obediencia canaria" ¿Un partido que lo cumple? Proyecto Drago, la formación lanzada por el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez el pasado mes de octubre. "Con Alberto hemos tenido conversaciones cortas y cercanas. Si habla de obediencia canaria, existe cercanía", explicó Colao. La portavoz, que también es activista social, ha sido crítica en múltiples ocasiones con la consejera de Derechos Sociales y candidata por Podemos a la presidencia del Ejecutivo isleño, Noemí Santana, por su gestión de la dependencia. Sin embargo, no se cierra a sentarse con ella a la mesa para llegar a acuerdos. "No queremos hablar de presidencias o vicepresidencias, nos reuniremos con todo el mundo para hablar de propuestas. No queremos hablar de Canarias como si fuera un queque".

La portavoz de Reunir Canarias ha confirmado la asistencia de Meri Pita a mítines y actos durante la campaña. La diputada en el Congreso por Las Palmas abandonó la formación morada en marzo de 2022 por no "defender las iniciativas de Canarias". Actualmente es una de las componentes del Grupo Mixto. Eso sí, no formará parte de ninguna lista porque "no se presentaría ni a la comunidad de vecinos", puntualizó Colao.