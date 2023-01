El PP propone activar las devoluciones exprés de los migrantes que llegan a Canarias

La comisión de estudio sobre la inmigración en Canarias finalizó ayer con la aprobación del dictamen sin que se pudiera alcanzar la unanimidad debido a la abstención final del PP. Varias de las propuestas planteadas por los populares fueron rechazadas por el resto de los grupos parlamentarios, entre ellas las devoluciones exprés y repatriaciones de los migrantes a sus lugares de procedencia, la opción de enviar a los menores a sus países de origen si están localizados sus familiares y la reducción de plazas de centros de acogida y retención para que Canarias no se convierta en un "gran centro de migrantes", criticó el diputado del PP Fernando Enseñat. "Hay que cumplir la Ley de Extranjería y es perfectamente legal que se produzcan repatriaciones y expulsiones", indicó.

Los populares se abstuvieron con la intención de seguir negociando sus propuestas para que sean incluidas en el dictamen final que se lleve a debate en el pleno del Parlamento, donde el PP también planteará sus posiciones. Sin embargo, el grupo principal de la oposición, Coalición Canaria, votó a favor del informe y rechazó respaldar las iniciativa del PP pese a que ambos partidos consideran que el dictamen queda "incompleto" debido a la incomparecencia de la Administración del Estado en la comisión. Cristina Valido, diputada de CC y presidenta de la comisión, destacó que la comisión ha realizado un trabajo muy intenso con la comparecencia de fuerzas y cuerpos de seguridad, Salvamento Marítimo, colegios profesionales, ONG y migrantes que, en primera persona, han relatado sus experiencias. El único lunar de la comisión ha sido la negativa del Estado para enviar algún representante al Parlamento, pese a que la comisión alargó sus trabajos y la redacción del dictamen en espera de la respuesta de la Administración estatal.

El "descontento" de los grupos de la oposición no va a quedar reflejado en el informe porque las propuestas que no se aprueban por mayoría desaparecen y así ha sucedido con la intención de CC, PP y Ciudadanos de que quedara por escrito esta incomparecencia. Valido criticó que los grupos que respaldan al Gobierno votaran en contra de recoger esta ausencia del Estado, si bien el grupo nacionalista votó a favor del dictamen global pese a la "sensación agridulce" que les ha quedado a los nacionalistas por ser un dictamen con carencias. En relación con algunas de las propuestas del PP, los nacionalistas sí se opusieron a las "devoluciones inmediatas" porque conculcan los derechos humanos y tampoco respaldan la medida de "reagrupamiento" de menores con sus familiares si son identificados en sus países de origen.

Unanimidad

En lo que sí hubo unanimidad de todos los grupos parlamentarios es en exigir que las derivaciones de los migrantes adultos a la Península y al resto de Europa se haga de forma más ágil y que se promuevan reformas legales y protocolos obligatorios para que los menores sean distribuidos por el resto de comunidades autónomas del territorio nacional. En este punto el PP propone que la atención a los menores migrantes no acompañados sea competencia del Estado y no autonómica con el fin de facilitar esta redistribución.

Desde los grupos que respaldan al Gobierno, el portavoz de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, cree que el informe de la comisión es "potente y completo" pese a incomparecencia del Estado y demandó que se modifiquen los preceptos legales que impiden que el Gobierno estatal pueda comparecer en comisiones de estudio parlamentarias. El grupo nacionalista ha propuesto la creación de la figura de un Comisionado de Migraciones dentro de la estructura del Gobierno autonómico y, asimismo, Campos rechazó las iniciativas del PP que "no respetaban los derechos de las personas e incluso el de asilo", entre ellas dos en particular, la relativa a la derivación "inmediata" de los irregulares. Censuró así prácticas llevadas a cabo en Ceuta y Melilla recientemente y, en alguna ocasión "lamentable", en Canarias. Tampoco aceptó NC, y como la anterior se excluyó del dictamen, la repatriación de los menores no acompañados, cuyos padres o tutores sean identificados.