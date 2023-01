Torres minimiza las encuestas que dan por acabado el 'pacto de las flores'

La coalición que sostiene al Gobierno de Canarias pende de un hilo, así lo refleja la última encuesta de Sigma Dos. Según el sondeo, el PSOE aumenta en intención de voto pudiendo obtener entre 26 y 27 escaños, pero el resto de los socios del 'pacto de las flores' pinchan. Ante esta información publicada por El Mundo, el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, aseguró este lunes en la apertura de la nueva sede de la Dirección General de Trabajo ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, que los socialistas gozan de mejor salud electoral de la que pronostica el estudio y advierte de que se ha elaborado fundamentalmente con opiniones recogidas en las capitales isleñas. "También que hay que tener en cuenta lo que se opina en el resto de municipios", apuntó.

Respecto a un posible pacto de la oposición para desbancarlo de la presidencia, Torres ha señalado que, si bien las "las fuerzas de progreso" no suman para formar gobierno, tampoco lo hacen populares y nacionalista. De hecho, ha declarado que sería inviable "incluso con la entrada de Vox" en el Parlamento. A los de Abascal el sondeo otorga entre 2 y 3 escaños.

"Nosotros buscamos la mayoría absoluta, como el resto de formaciones políticas". El presidente ha afirmado que Canarias "está mejor" y que los ciudadanos deben sentarse a valorar estos cuatro años de mandato para juzgar cómo estaba el Archipiélago antes del 'pacto de las flores' y "cómo va a estar en mayo de 2023".

Sobre la creación del partido político Movimiento Alternativo Electoral (MAE), con el que un grupo de afectados por el Volcán de La Palma pretende presentarse a los comicios regionales, insulares y municipales, Torres ha declarado que le parece "magnífico". No obstante, sostiene que los vecinos damnificados de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte están "agradecidos" con la gestión de la crisis volcánica que está llevando acabo el Ejecutivo. "Los datos que doy cuando voy a La Palma no me los invento, son los números que dan los funcionarios de las administraciones y acreditan que se ha invertido en la isla 605 millones de euros".

El nuevo edificio de la Dirección General de Trabajo está en la Calle Alicante número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y ha contado con un presupuesto de más de 2,5 millones de euros. Con la construcción de este inmueble, el Gobierno regional ha unificado la sede de todos los servicios que ofrece este área.“ Al reunir en un mismo espacio a diferentes órganos como el Instituto Canario de Seguridad Laboral o el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación ya pueden trabajar con mayor agilidad todos los agentes económicos y sociales con el objetivo de avanzar en un mercado laboral más equilibrado, justo y seguro, lo que lo convierte en el edificio del diálogo social”, destacó Torres.