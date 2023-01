Rodríguez pide no "hacer dramas" con el retraso en la ejecución de los fondos europeos

El vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, ha pedido esta mañana "no hacer dramas" con el retraso en la ejecución de los fondos europeos Next Generation. El también consejero de Hacienda confirmó que existen problema en este sentido, pero insistió en que la situación se está produciendo en todo el país debido a que los plazos "no fueron realistas desde el primer momento". Por ello, aseguró que confía en que los periodos establecidos -de 2021 a 2026-se terminarán ampliando y ajustando. "No me parece trágico", insistió. Así lo expresó esta mañana en la presentación del manual Compendio de legislación europea aplicable a Canarias como región ultraperiférica de la UE .

Rodríguez quiso restar importancia a la situación aludiendo a la "limitada capacidad de transformación" de los fondos extraordinarios. "Representan a fondo perdido 81.000 millones para el conjunto del estado español en seis años y la deuda pública emitida por el Gobierno de España en los dos años trágicos de la pandemia ha representado 170.000 millones", apuntó el vicepresidente. "Los que defendieron que estos fondos iban a revolucionar el mundo se pasaron", aclaró tras desgranar las partidas que llegan a España procedentes de Europa: más de 5.000 millones en fondos ordinarios y 2.400 millones de Next Generation. Para el consejero de Hacienda también es importante poner en contexto los datos de las Islas. La comunidad autónoma cuenta con un presupuesto general de 10.180 millones de euros para 2023 y los fondos europeos representa 600 millones de euros. "De cada 100 euros, 72 son fondos estatales, 15 recursos propios y el resto europeos", añadió Rodríguez, quien insistió en "poner las cosas en su justo lugar". Uno de los principales problemas para explicar la demora en la ejecución, según Rodríguez, es que la estructura administrativa sufre una descapitalización de 'staff' técnico. Es decir, una falta de personal cualificado disponible para estas cuestiones. A pesar de ello el consejero canario insistió en que Canarias está por encima de la media debido a la experiencia que tiene a la hora de recibir fondos de esta índole. "Tenemos una planificación estratégica y unidades provisionales de personal", apuntó el vicepresidente, quien aseguró que la parte correspondiente a los fondos React- EU "va muy bien". "Los problemas vienen con el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) que dependen del Estado", añadió. Según Rodríguez la polémica la han creado los partidos de la oposición por falta de "argumentos, datos y propuestas" por lo que no supone ningún problema para la sociedad canaria.