Un informe jurídico ratifica que los grupos deben liquidar las cuentas

Un informe de los servicios jurídicos del Parlamento canario ratifica que los grupos quedan obligados a «la restitución o devolución de todos los remanentes existentes en favor de la Cámara» al haber llegado a término la legislatura, que determina su propia extinción. El documento cuestiona así el acuerdo que la Mesa del Parlamento cerró en la reunión que mantuvo el pasado 19 de enero. En la que se pactó que los grupos parlamentarios no tendrán que reintegrar las subvenciones correspondientes a 2023 y que queden pendientes de ejecutar una vez finalice la legislatura, siempre que el grupo se mantenga en el siguiente mandato y conserve su CIF. De manera concreta, la modificación plantea que «los grupos procederán al reintegro de las cantidades que no hayan dispuesto en el momento de su disolución, salvo aquellos grupos que no se disuelvan formalmente y continúen con el mismo CIF en la siguiente legislatura».

Algo que el informe jurídico –emitido a petición de los representantes del grupo Mixto y que se refiere a varias cuestiones relacionadas con las subvenciones que la Cámara otorga a los grupos parlamentarios– descarta totalmente, por lo que los fondos no pueden heredarse una vez acabe la legislatura. Además, el texto también aclara que los grupos «no pueden disponer de las subvenciones reglamentariamente previstas para fines distintos de su función institucional», por lo que no podrían usarse al margen de los gastos de funcionamiento de esa legislatura en concreto.